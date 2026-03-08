Letadlo pro Čechy? Letěl jím Vystrčil. Macinka to vytáhl, Lipavský vybuchl

V Partii Terezie Tománkové se v neděli střetl vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) se svým předchůdcem ve funkci Janem Lipavským (bezp. za ODS). Hlavním tématem byla krize na Blízkém východě a repatriace českých občanů ze zasažené oblasti.
Macinka připustil, že válka bude mít dopad na celosvětovou ekonomiku. Jak dlouho potrvá, podle něj v tuto chvíli ví snad jen americký prezident Donald Trump.
„Vývoj se dá těžko předpokládat,“ souhlasil Lipavský a uvedl, že se posouváme ke třetí světové válce.
„Já bych byl klidnější. Je to lokální konflikt, nikoliv světový, ale dopadá na řadu zemí tím, co dělá Írán, když útočí na sousední země, které s tím nemají nic společného,“ oponoval Macinka.
Uvedl, že nechal stáhnout vyslance z Íránu na konzultace, což je podle něj diplomatický krok k vyjádření nesouhlasu. „Není důvod, aby Írán útočil na sousedy. Pálí rakety na všechny strany. Zatím slušně funguje vzdušná obrana. Většina dronů je zneškodněna nebo dopadne do neobydlených oblastí,“ konstatoval ministr.
Za prapočátek konfliktu Lipavský označil útok na Ukrajinu 22. února 2022. Připomněl, že Rusko dostávalo rakety od Íránu. Se současnou krizí stoupají ceny ropy a tedy i potenciální ruské příjmy. „Musíme proto dávat více peněz na obranu,“ zdůraznil exministr.
Lipavský: Máte čurbes na ministerstvu
Hovořilo se také o repatriaci českých občanů. „Daří se lidi, kteří zájem o repatriaci mají, dostávat domů. Přes veškerou kritiku je ČR jednoznačně nejlepší,“ soudí vicepremiér.
Jenom úsilím české vlády se podařilo dostat domů 1400 lidí za týden. „Je to dobrý výkon. Máme místa, kde problém je. Máme problematicky ubytovatelnou skupinu v Rijádu. Už měli letět včera v noci. V důsledku dronového útoku byl let zrušen. Děláme, co můžeme. Snažíme se, aby odletěli dnes. Chtěl bych poděkovat lidem na zastupitelských úřadech, diplomaté dělají, co mohou, snaží se pomáhat. Repatriační operace probíhá v několika zemích zároveň, což nemá obdoby. Někde byla nervozita velká, počet uvízlých lidí se tam už značně snížil. Máme ještě skupinu v Kataru – kolem 140 lidí. Snažíme se je dostat domů,“ zdůraznil Macinka.
Řada lidí se podle něj už domů dostala, činnost obnovily i komerční linky. „Premiér Andrej Babiš zajistil, že Praha se dostala mezi země, kam byl otevřen provoz,“ podtrhl ministr.
Problém je podle něj už jen v Kataru a v Saúdské Arábii. „Řešíme to, čísla se snižují. S otevřením pravidelných linek by problém mohl být vyřešen,“ řekl vicepremiér.
Tománková připomněla kritiku od opozice. „Je třeba rozdělit státní aparát a politickou sféru. Zorganizovat repatriační let je rozsáhlá operace, to běží dobře. Nechápu však, jak k tomu přistoupila politická sféra. Byli jsme svědky chaosu, arogance, nepovedených výroků, mikromanagementu premiéra. Vyvolává to nedůvěru a napětí,“ soudí Lipavský.
Vypadá to podle něj, jako kdyby lidi do letadel umísťoval sám premiér. „Nezpochybňuji to úsilí, ale provedení,“ uvedl poslanec. Slyší prý každý den něco jiného. Připomněl situaci, když on repatrioval lidi z Izraele a Babiš na něj týden útočil.
„Je potřeba uvědomit si, že děláme rozsáhlou repatriaci v situaci, která se mění každou hodinu. To neovlivníme, když dojde k útoku. Pak jsou titulky, že se vrátilo prázdné letadlo. Snažíme se navyšovat kapacity, využívat všech možností. Kdybychom to nechali jen na systému, nebyly by mimořádné lety Smartwings. Premiér opravdu umísťuje lidi do letadla, já taky. Ti lidé nám píšou, my je umísťujeme, odpovídáme jim. Babiš to popohání, aby výsledek byl rychlejší,“ zdůraznil Macinka.
Ing. Andrej Babiš
Konstatoval, že jedna velká evropská země začala repatriace až včera s tím, že lety budou placené. Kdo je chce využít, musí zaplatit předem.
„Lidé na to jednou budou vzpomínat jako na dobrodružství,“ připomněl Lipavský Macinkova slova, která označil za nevhodná.
Ministr vysvětlil, jak to myslel.
„Nedomyslel jste to. Zakrýváte to dalšími agresivními výroky,“ rozčílil se Lipavský a rozhovořil se o tom, kolik lidí repatriovalo ministerstvo pod jeho vedením. Nelíbila se mu ani Macinkova slova z minulé soboty, že repatriační lety nebudou.
„Situace se vyvíjí. V sobotu večer jsem řekl, že repatriační lety neplánujeme, potom jsme je plánovat začali. Není nám jedno, co s lidmi je. Odvezli jsme 1400 lidí. Většina je ráda, že se dostala domů,“ zdůraznil Macinka.
Lipavský připustil, že každý je zodpovědný sám za sebe. „Nechte mě domluvit!“ křičel na Macinku, když chtěl něco podotknout.
Ministr se omluvil a řekl, že jeho výrok byl vytržen z kontextu. Ministerstvo předem varovalo, že v oblasti hrozí eskalace napětí. Moderátorka to zpochybnila a zeptala se, zda neměl varovat v médiích. Řeč byla i o ministrovi Borisi Šťastném (Motoristé), který se sám složitě vracel domů.
„Nikdo nečekal, že Írán začne útočit na Spojené arabské emiráty. Já bych nejel do Izraele, varovali jsme, že tam hrozí eskalace. Přesun vojenské techniky trval týdny předtím. To nebyla vojenská přehlídka,“ zdůraznil Macinka.
„Jedna věc jsou fakta, druhá společenské vnímání. Nikdo nevěděl, že začne americká akce a Írán bude ostřelovat sousedy,“ připustil Lipavský.
Přesto podle něj kroky vlády nevyvolávaly zpočátku důvěru. Mluvil o chybách v komunikaci. Zmínil nepovedenou tiskovou konferenci.
„My jsme žádnou tiskovku nesvolávali. Jenom jsem zmínil, že bude jednat krizový štáb. Všechna média vyslala své štáby,“ vysvětlil Macinka.
Nechtěl prý novináře poslat pryč, aniž by se jim něco řeklo. „Novinář si myslí, že má nárok na to, aby byla tisková konference. Já jsem chtěl, abychom poslali tiskovou zprávu,“ řekl ministr.
V pondělí měl asi čtyři tiskové konference. „Děláme tiskovky, když je třeba něco sdělit,“ zdůraznil Macinka.
„Vy máte čurbes na ministerstvu,“ osočil ho Lipavský.
Macinka: Vy z toho děláte šaškárnu
Hovořilo se i o systému DROZD. Lidé, kteří se do něj přihlásili, si stěžovali, že nefungoval.
„Já jsem DROZD modernizoval,“ pochlubil se exministr. Problémy podle něj mohly být s odesíláním zpráv, nikoliv se systémem jako takovým. „Je to nadstandardní služba ve srovnáním s tím, jak se starají jiné země. Během mého ministrování se zprovoznila také krizová linka,“ připomněl Lipavský. Pokud je třeba provést vylepšení, opozice to prý podpoří.
„Systém se nemodernizoval. Je to škoda. Možnosti dnes máme jiné, než byly v době jeho vzniku v roce 2009,“ řekl Macinka.
Za minulé vlády se za systém DROZD utratilo pět milionů korun. „Říkal jsem si, že je to dobře. Pak jsem zjistil, že se to utratilo za PR kampaně,“ podivoval se ministr.
Systém podle něj není koncipován jako informační. „Není problém z toho něco vytvořit, tak to udělejme. Tato krize ukázala, že je to potřebné,“ sdělil Macinka.
Lipavský řekl, že informace jsou na webových stránkách ministerstva. PR kampaně podle něj sloužily k tomu, aby se lidé registrovali. „Dělali jsem informační kampaň. Za čtyři roky pět milionů korun – to odpovídá jedné kampani před začátkem každé sezony. To jsou dobře vydané peníze, nejsou to přemrštěné náklady,“ domnívá se exministr.
Kampaně podle něj měly výsledek. Lidé se zaregistrovali.
„Stav a možnosti neodpovídají letošnímu roku,“ zopakoval Macinka.
Na přetřes přišla i cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) do Milána vojenským speciálem.
Miloš Vystrčil
„Měl letět linkou. Původně jsme to letadlo chtěli poslat do Jordánska. Naštěstí jsme všechny repatrianty umístili do slovenského vládního speciálu. Ale už to nechci komentovat,“ řekl ministr.
„Let schvaluje ministr obrany, cestoval druhý nejvyšší ústavní činitel, nejel tam lyžovat, byla to oficiální cesta,“ řekl Lipavský a odmítl, že by šlo o papalášství.
Kdyby někdo za Vystrčilem přišel, že letadlo potřebuje, souhlasil by. „Má to napadnout vás,“ útočil na Macinku. „On se ptal, jestli je to v pořádku, ujišťoval se. Armáda řekla, že je to v pořádku, letadlo nechybělo. Rozjíždí se tu špína ze strany vlády,“ mínil poslanec.
Macinka připomněl, že vláda letadlo schválila v prosinci, kdy nemohla vědět, co bude v březnu. „Pan Vystrčil měl iniciativně říci, že není nutné, aby letěl vládní linkou,“ mínil ministr.
„Tohle je sprostý útok. Pan Vystrčil je skromný člověk. Tvrdíte, že všechno řídíte, ale nestihnete to ohlídat,“ vyčítal mu Lipavský.
Moderátorka dále připomněla kritická slova Tomia Okamury na adresu útoku USA, zatímco premiér Babiš hovořil jinak, podpořil spojence.
„Okamura má právo říct, co si myslí. Já taky říkám, co si myslím. Dlouhodobě zastává pacifistické postoje. Zkritizoval i íránský režim. Já ho respektuji. Zároveň musím říct, že zpravodajské služby útok doporučovaly kvůli stavu jaderného programu v Íránu, proto byla operace provedena,“ uvedl ministr.
Mgr. Petr Macinka
Zahraniční politiku podle něj dělá vláda. SPD je její součástí, ale Okamura je předseda Poslanecké sněmovny. „Já jsem taky pacifista,“ dodal ministr.
„Je to skandální rozpor vládní pozice. Jsem rád, že ministr říká, že je pacifista. Máme zřejmě pacifistickou vládu, což ukazují výdaje do obrany,“ rozjel se Lipavský.
Tomio Okamura
SPD podle něj nechce investovat do obrany. „Opakují noty ruské propagandy. Je to zvláštní dvojí hra. Já tomu nerozumím,“ mínil poslanec.
Podle Macinky vláda jasně sdělila svůj postoj. „Vy z toho děláte šaškárnu,“ obrátil se na Lipavského v odkazu na poznámku o ruských notách.
