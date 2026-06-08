Covidové roušky se v Německu mění v katastrofu

Jens Spahn je významným vládním politikem CDU/CSU. V časech vrcholící covidové pandemie byl německým ministrem zdravotnictví. A jako ministr zdravotnictví kývnul na nákup milionů roušek. A teď bude mít nákup těchto roušek dohru u soudu.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Za Jense Spahna byly pořízeny ochranné roušky v hodnotě miliard a nyní jeho nástupkyně Nina Warkenová nechává ničit tuny materiálu – opět za cenu stovek tisíc eur,“ napsal Bild.
Frankfurter Rundschau k tématu doplnil, že ono „rouškové šílenství“ bude probíráno i u soudu.
„Koncem léta se v Karlsruhe budou projednávat nákladné soudní spory s dodavateli ohledně objednávek roušek. Spolkový soudní dvůr nedávno oznámil slyšení na 16. září. Tato slyšení se budou týkat celkem čtyř vybraných případů. Ve třech případech firmy požadují od Spolkové republiky Německo peníze, zatímco v jednom případě spolková vláda požaduje částečné vrácení kupní ceny,“ napsal Frankfurter Rundschau.
Server listu připomněl, že Spahn v pozici ministra zdravotnictví zaručil dodavatelům neomezené nákupy roušek za 4,50 eura za jednu roušku typu FFP2. Spolková vláda tehdy usilovala o to, aby co nejrychleji získala co nejvíc roušek. S odstupem času některé firmy resort zdravotnictví obvinily, že roušky dodaly příliš pozdě, nebo je dodaly poškozené. Ministerstvo z těchto důvodů od smluv odstupovalo. Soud však bude za pár týdnů řešit, zda byla celá procedura v pořádku.
„Hlavní otázkou je, zda federální vláda měla právo odstoupit od smluv bez výpovědní lhůty,“ naznačil právník Federálního soudního dvora Thomas Winter.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
koronavirus
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.