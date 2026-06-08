Covidové roušky se v Německu mění v katastrofu

08.06.2026 11:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Na konci roku 2019 začalo svět obcházet strašidlo covidu. V roce 2020 se v důsledku lockdownů vyprázdnily ulice mnoha měst napříč Evropou, německá města nevyjímaje. A když už někdo na ulici vyrazil, musel mít roušku. O šest let později se to zdá být takřka neuvěřitelné. Ale dělo se to. A nyní, o šest let později, se roušky v Německu mění v katastrofu. Nebo možná v „rouškové šílenství“.

Covidové roušky se v Německu mění v katastrofu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Slečna s rouškou, ilustrační foto

Jens Spahn je významným vládním politikem CDU/CSU. V časech vrcholící covidové pandemie byl německým ministrem zdravotnictví. A jako ministr zdravotnictví kývnul na nákup milionů roušek. A teď bude mít nákup těchto roušek dohru u soudu.

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Nejčtenější německý deník Bild napsal, že nastává rouškové šílenství“. Proč Šílenství? Bild upozorňuje, že Spahn nechal nakoupit obrovské množství roušek za miliardy eur. Ale obrovské množství z nich zůstalo nevyužit. Zůstaly ležet ve skladech. A teď je tento materiál určen k vyskladnění a ke zničení. Za stovky tisíc eur.

„Za Jense Spahna byly pořízeny ochranné roušky v hodnotě miliard a nyní jeho nástupkyně Nina Warkenová nechává ničit tuny materiálu – opět za cenu stovek tisíc eur,“ napsal Bild.

Frankfurter Rundschau k tématu doplnil, že ono „rouškové šílenství“ bude probíráno i u soudu.

„Koncem léta se v Karlsruhe budou projednávat nákladné soudní spory s dodavateli ohledně objednávek roušek. Spolkový soudní dvůr nedávno oznámil slyšení na 16. září. Tato slyšení se budou týkat celkem čtyř vybraných případů. Ve třech případech firmy požadují od Spolkové republiky Německo peníze, zatímco v jednom případě spolková vláda požaduje částečné vrácení kupní ceny,“ napsal Frankfurter Rundschau.

Server listu připomněl, že Spahn v pozici ministra zdravotnictví zaručil dodavatelům neomezené nákupy roušek za 4,50 eura za jednu roušku typu FFP2. Spolková vláda tehdy usilovala o to, aby co nejrychleji získala co nejvíc roušek. S odstupem času některé firmy resort zdravotnictví obvinily, že roušky dodaly příliš pozdě, nebo je dodaly poškozené. Ministerstvo z těchto důvodů od smluv odstupovalo. Soud však bude za pár týdnů řešit, zda byla celá procedura v pořádku.

„Hlavní otázkou je, zda federální vláda měla právo odstoupit od smluv bez výpovědní lhůty,“ naznačil právník Federálního soudního dvora Thomas Winter.

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https://www.bild.de

https://www.fr.de

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Článek obsahuje štítky

soud , zahraničí , zdravotnictví , Frankfurter Rundschau , Bild , koronavirus , Spahn , roušky , COVID , locdown

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COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

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