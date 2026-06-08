Trumpův zeť může zhatit vstup evropské země do EU

08.06.2026 12:34 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Plameňáková revoluce. Tak jsou nazývany protesty v Albánii proti projektu Trumpova zetě Jareda Kushnera v chráněné oblasti na pobřeží. Do problému už se vložila Evropská komise. A podle premiéra Ramy by se tak nestalo, kdyby nešlo právě o Trumpova zetě.

Trumpův zeť může zhatit vstup evropské země do EU
Foto: Repro Youtube
Popisek: Zeť prezidenta Trumpa Jared Kushner a jeho manželka Ivanka Trumpová

Evropská unie se stále rozrůstá. Mezi kandidátskými zeměmi je i balkánská Albánie. Ta má ale nyní problém, který může ovlivnit její šance stát se plnohodnotným členem Evropské unie.

V Albánii chce investovat Jared Kushner, manžel Ivanky Trumpové a zeť současného prezidenta Donalda Trumpa. Na pobřeží státu chce vybudovat luxusní letovisko. Hotely by měly vyrůst na neobydleném ostrově Sazan a v oblasti Vjosa-Narta. Jenže se jedná o chráněnou oblast, kde údajně hnízdí například plameňáci, ale třeba i mořské želvy nebo lachtani. Proti záměru pak v albánské metropoli Tirana protestovaly dle Reuters tisíce lidí a s nafukovacími plameňáky v rukou požadovaly demisi premiéra Ediho Ramy.

Oblast, kde mělo letovisko vzniknout
Zdroj: Google Maps

Místní problém však získává trochu širší měřítko. Jak informuje portál Politico, do hry se vložila Evropská komise. Ta Albánii varovala, že její přístup, tedy podpora projektu ze strany vlády, může být překážkou vstupu Albánie do Evropské unie. Projekt je prý v rozporu s nařízeními EU ohledně životního prostředí, konkrétně s kapitolou 27 přístupových rozhovorů. „Albánie by se měla zdržet kroků, které by mohly ohrozit splnění závěrečných kritérií, a očekáváme, že albánské úřady budou jednat bezodkladně,“ uvedl mluvčí Komise pro Politico.

„V rámci procesu přistoupení k EU se od Albánie v souvislosti s závěrečnými kritérii pro vyjednávání o kapitole 27 týkající se životního prostředí a změny klimatu očekává, že se plně přizpůsobí právním předpisům EU v této oblasti, včetně směrnic o ptácích a o hnízdištích,“ uvedl mluvčí a vyzval Albánii, aby zrušila změny zákona o chráněných územích a zákon o strategických investicích.

Evropské komisi se prý už ozval Sofjan Jaupaj, albánský ministr pro životní prostředí, který ji informoval, že práce na projektu byla zastavena ve spolupráci s „občanskou společnstí“ bude vyhotoven posudek, jaké budou dopady projektu na životní prostředí. Své pochyby již Evropská komise ministrovi sdělila. Kromě toho, albánský Útvar proti korupci a organizovanému zločinu začal vyšetřovat změny ve vlastnictví a ve vedení oblasti jako chráněné z roku 2024. Čehož si je dle vyjádření mluvčího Evropská komise vědoma.

Dle vyjádření premiéra Ramy pro Politico má celá věc politický podtext. Na summitu EU se zeměmi západního Balkánu se premiér nechal slyšet: „Kdyby nešlo o Jareda, tak by na to srali“.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.politico.eu

https://www.reuters.com

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Albánie , Reuters , Trump , Politico , Kushner , Rama

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