Okamura (SPD): Počet firemních bankrotů v Česku vloni výrazně vzrostl

08.06.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bankrotům firem v loňském roce.

Okamura (SPD): Počet firemních bankrotů v Česku vloni výrazně vzrostl
Foto: Radek Kotas
Popisek: Tomio Okamura

Počet firemních bankrotů v Česku vloni výrazně vzrostl a dostal se na nejvyšší úroveň od pandemie covidu, přičemž nejvíce zasažené zůstává stavebnictví a maloobchod. Odpovědnost nese především Fialova vláda a Evropská unie hlavně kvůli aplikaci principu Green Dealu EU. SPD prosazuje odstoupení od systému emisních povolenek a boj proti škodlivým regulacím Bruselu.

Podle analýzy společnosti Coface v případě bankrotů navíc nejde o krátkodobý výkyv – kombinace vysokých nákladů i nejistoty ohledně dění v zahraničí může letos dostat do problémů další podniky a z roku 2026 udělat zásadní test jejich přežití. Informovalo o tom Euro.

Vloni došlo v České republice k vývoji, který by se dal s trochou nadsázky označit za insolvenční boom. Do úpadku totiž vstoupilo 1 189 společností, což představuje meziroční nárůst o 8,7 procenta. Jde zároveň o nejvyšší hodnotu od období pandemie covidu a také o výrazné zhoršení oproti roku 2024, kdy růst nebyl ani dvouprocentní. Vyplývá to z výroční analýzy insolvencí od společnosti Coface.

Nejvíce zasaženým sektorem zůstalo stavebnictví, jehož podíl na celkovém počtu insolvencí se vyšplhal na osmnáct procent. Podle odborníků z Coface sice toto odvětví loni zaznamenalo oživení a produkce rostla přibližně devítiprocentním tempem, struktura celého segmentu ovšem zůstává zranitelná. Může za to rovněž vysoký podíl malých firem se slabším řízením a omezenými finančními rezervami.

„Očekávám, že rok 2026 bude pro řadu společností zásadní zkouškou životaschopnosti. V České republice by insolvence mohly dosáhnout postpandemického vrcholu, po němž by při oživení zahraniční poptávky a posílení ekonomického růstu mohl následovat postupný pokles. Také v regionu střední a východní Evropy je pravděpodobný nárůst firemních insolvencí v důsledku obnoveného tlaku na náklady, vysoké vnější závislosti a přetrvávající nejistoty v hospodářské politice,“ řekl Martin Procházka, ředitel Coface pro úpis rizika v rámci českého a slovenského trhu.Procházka.

Podle naší nové vlády silná ekonomika potřebuje dostupnou energii za férové ceny a předvídatelné prostředí pro podnikání. Motorem růstu se musí stát privátní sektor, který budeme skrze odpisy motivovat k investicím. Budeme podporovat energetickou soběstačnost, modernizaci přenosových sítí a rozvoj jaderné energetiky jako pilíře stability. Ochráníme občany i firmy před neúnosnými náklady, omezíme byrokracii a posílíme roli českého průmyslu. Zjednodušíme daňové a administrativní podmínky a výkaznictví, včetně redukce a sloučení státních kontrol podnikatelů. Cílem je prosperující hospodářství, postavené na inovacích a přidané hodnotě, domácí výrobě a soběstačné energetické politice.

Přejdeme postupně z dotační na odpisovou politiku podpory. Zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic a zjednodušíme odpočty na výzkum a inovace. Zaměříme se na pobídky v postižených regionech a v hospodářsky významně oslabených místech. Zrevidujeme zákon o investičních pobídkách s cílem podpořit lokální podniky, generující přidanou hodnotu, a firmy, které alokují vydělané zdroje zpět do české ekonomiky.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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