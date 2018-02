Levicový web spojil poslankyni Černochovou s vrahem z Floridy. Jenže tak blbě, že z toho okamžitě začaly vznikat vtipy

Devatenáctiletý Nikolas Cruz na střední škole na Floridě zabil 17 lidí. Na dokonání masakru mu stačilo šest minut. Americké úřady přinesly podrobněší informace o tom, jakou noční můrou si ve středu středoškoláci prošli. Svou troškou do informačního mlýna však přišel také Deník Referendum. Publicistku Lucii Sulovskou to přimělo zareagovat.

Spojené státy si procházejí další zatěžkávací zkouškou. Nikoli poprvé přinášejí americká média informace o tom, jak duševně nevyrovnaný jedinec, tentokrát to byl Nikolas Cruz, dorazil s puškou do své bývalé střední školy a rozpoutal peklo. Agentura Reuters k tomu poznamenává, že agenti FBI měli dopředu informace o tom, že by se Cruz mohl o něco takového pokusit. Na sociálních sítích se netajil svým zápalem pro zbraně. Netajil se ani tím, že si pohrává s myšlenkou nějaký podobný hrůzný čin spáchat.

FBI se ale brání, že zaprvé neměla dost informací, z nichž by bylo možné dovodit, kdy a kde Cruz přesně udeří. Videa, která sdílel, navíc server YouTube v jednu chvíli odstranil jako závadná.

Prezident Donald Trump střelbu odsoudil a zdůraznil, že američtí rodiče se nesmí bát pouštět své děti do školy.

Ke střelbě se vyjádřil také český Deník Referendum, který přinesl informaci, že Cruz k rozpoutání masakru použil stejnou zbraň, se kterou se nechala fotit také poslankyně Jana Černochová (ODS), zastánkyně práva na držení zbraní.

„Pachatel středečního útoku na střední škole v Parklandu postřílel nejméně sedmnáct žáků a učitelů útočnou puškou AR-15 – zbraní, již v českém prostředí nepřímo propagovala starostka Prahy 2 a poslankyně ODS na své proslulé fotografii,“ píše server.

Je na ní zachycena poslankyně Černochová, jak se v maskáčové róbě opírá o zeď, usmívá se do fotoaparátu a v rukou třímá zmíněnou pušku.

Když si komentář Deníku Referendum přečetla publicistka Lucie Sulovská, neudržela se a na sociální síti učinila poznámku. „Josef Svoboda zavraždil rodinu stejnou sekerou, jakou váš děda štípal dříví!“ podotkla v duchu logiky, ke které sáhl i zmíněný server.

autor: mp