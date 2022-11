Levné potraviny v Polsku. Toto sdílel Babišův poslanec, hned rány: Dezolát, vůl, jelítko...

reklama

„Nakupovat v Polsku mě donutila česká vláda“. S tímto citátem a poznámkou, že toto je výsledkem vládních slibů z roku 2021, sdílel poslanec opozičního hnutí ANO Martin Kolovratník článek Seznam Zpráv, podle kterých se Češi vrhli na nákupy v Polsku, které jsou nejen výrazně levnější, ale také kvalitnější.

O tomtéž psaly ParlamentníListy.cz ve čtvrtek také, a na internetu jsou k dispozici svědectví, že levněji a kvalitněji nakoupíte dokonce i v Německu, kde je platová hladina někde zcela jinde než v ČR.

„Obsah a závažnost obsahu je neoddiskutovatelná. A fakta jasná. Česká vláda krizi nezvládá. Jde na to špatně a lidé nakupují jinde. Co to dělá s ekonomikou, pochopí každý,“ dodal v diskusi poslanec Kolovratník.

Nakupovat v Polsku mě donutila česká vláda……

Tohle je výsledek předvolebních slibů z roku 2021. https://t.co/DCFYLLWkyx — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) November 17, 2022

Odpověděl mu například oficiální twitterový profil TOP 09, podle kterého lidé musí jezdit nakupovat do Polska kvůli tomu, co jim v českých obchodech nabízí „jeden agrobaron“. „Střílíte se sdílením do kolene,“ smáli se opozičnímu poslanci.

Pane poslanče, v Polsku se nakupovalo vždycky. V Českém Těšíně se můžete zeptat. A v situaci, kdy jeden agrobaron prodává nekvalitní výrobky, v tom samozřejmě část občanů pokračuje.

Střílíte se sdílením do kolene. — TOP 09 (@TOP09cz) November 18, 2022

Poslanec „brigádníkům TOP 09“ citoval z článku, který podle něj zjevně nečetli. Vyplývá z něj, že trend nákupů v Polsku výrazně zesílil v poslední době. „Zkuste Wikipedii a základy ekonomie, pak nebudete v komentářích tolik směšní,“ poradil.

Následně se ozval europoslanec za KDU- ČSL Tomáš Zdechovský, který zopakoval argument, že Andrej Babiš je tu největším výrobcem potravin a doplnil to vzkazem „Martine, Ty jsi trochu jelítko“.

Neni @AndrejBabis nejvetsi vyrobce potravin? Martine, Ty jsi trochu jelitko ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 18, 2022

„On neni jelitko, on je dobytek!,“ přidal se uživatel Michal s ukrajinskou vlajkou místo obličeje.

„Jelítko? To primát je mentálně na výši než dezolát Kolovratník,“ vyjádřil se Radek Buršík, působící na twitteru pod heslem „Jsem důchodce, chci euro, nevolím ANO, KSČM, SPD a jim podobné pomatence“.

Kolovratník Zdechovskému objasnil, že v článku se píše i o důvodech, které k vyšším rozdílům v ceně vedou. Například dočasná nulová sazba DPH na potraviny, energie, plyn i hnojiva.

A jiný diskutér Zdechovskému připomněl, že dnes je problémem spíše největší výrobce elektřiny, čili ČEZ. „To, že tu rozhazujete prachy, čímž rozjíždíte inflaci a okrádáte lidi na daních, to nezmění,“ dodal.

Kolovratník se od „Romana z Prahy“ dozvěděl: „Jste fakt vůl a pravděpodobně i lúzr bez peněz. My nakupujeme v ČR a bez předražených sraček z vašeho holdingu se obejdeme.“ A „antikomunista co nesnáší flastence a nácky“ jménem Iron Nurse rovnou napsal, že on nakupuje výhradně od farmářů a výrobky Agrofertu by nedal ani prasatům.

