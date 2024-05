Leyenová, neziskovky a nelegální migranti. Prolomení Schengenu. Bývalý šéf Frontexu odhalil vše

reklama

Čas na změnu. S tímto heslem vyráží do eurovoleb frakce Identita a demokracie. Jejich změna má přitom směřovat k Evropě svobodných národů.

Na tiskové konferenci v Praze v tomto duchu vystoupil lídr české SPD Tomio Okamura, který je významnou součástí této frakce dlouhodobě.

Tomio Okamura definoval pět hlavních hesel evropského programu ID: demokracie, suverenita, identita, respekt k národním specifikům, svoboda.

„Státy nemají podléhat diktátu z Bruselu. My nepotřebujeme, aby nám někdo diktoval, jak spolupracovat. My se dovedeme navzájem domluvit, a to jsme ve frakci z celé Evropy,“ věří.

„Říkáme jasně, že nechceme migrační pakt. Nechceme Green Deal,“ jmenoval. Výčet pokračoval eurem a cenzurou. „A chceme zachovat právo veta,“ dodal.

„Prosazujeme spolupráci svobodných a suverénních států, ale současně zachování volného pohybu osob, zboží a služeb,“ ujistil, že výhody evropské integrace mají být v programu Identity a demokracie zachovány.

V českých volbách do Evropského parlamentu je podle něj hnutí SPD jedinou stranou na našem politickém spektru, která má evropské partnery. A s nimi nějaký společný program. Žádná jiná strana nemá partnery, se kterými může jednat.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23196 lidí

Jsou tu i jiné malé strany, které skončí samy a nebudou mít šanci nic prosadit.

„Ztráta hlasu, ztráta peněz, ztráta času,“ uzavřel předseda SPD.

Z hostů budil zájem zejména Fabrice Leggeri, bývalý ředitel evropské pohraniční služby Frontex, který tak má z první ruky zkušenost s migrací. Nyní je kandidátem francouzského Národního sdružení.

Působil v této funkci sedm let ve vypjatých letech 2015–2022 a má autentické zážitky z obrany schengenského prostoru proti neziskovkám, které považovaly jeho prolomení za svůj hlavní zájem.

Už na tiskovce líčil, jak se do Evropy dostávají ilegální migranti. A také jak politici a neziskovky podporují nelegální migraci.

„V bruselské bublině je jasný narativ: legitimizovat nelegální migraci,“ popsal.

Za komise Leyenové se podle něj ustálil přístup, že migranti zkrátka přicházejí a my bychom to měli respektovat.

„Byl to narativ Bruselu a neziskovek,“ dodal. A kdo to odmítal, byl považován za špatného člověka. A věřilo se, že takoví lidé nemají právo své názory prezentovat.

Když chtěl jako šéf Frontextu bránit hranice, byl konfrontován. A bylo ignorováno mezinárodní právo, které má situace řešit.

Řešilo se, co vlastně má být Frontex: je to vodní policie? Nebo pohraniční stráž? Anebo je to neziskovka, která má migranty přivádět?“ vzpomínal.

Fabrice Leggeri na tiskovce

Agentura byla atakována neziskovkáři a přesvědčována, že migranti zkrátka přicházejí a její úlohou je pouze řídit jejich pohyb a „distribuci“ mezi státy.

Tento přístup nakonec našel vyjádření v migračním paktu formulovaném za českého předsednictví.

„Musel jsem rezignovat, protože snaha o ochranu hranic byla politicky neudržitelná,“ uzavřel Leggeri, který za Národní frontu nyní kandiduje do europarlamentu.

Obsáhlejší rozhovor s Fabrice Leggerim přinesou ParlamentníListy.cz v následujících dnech.

Své zážitky z vedení Frontextu poté zprostředkoval i posluchačům demonstrace na Václavském náměstí, kde jeho svědectví vyvolalo pískot a výkřiky. Možná si někteří vzpomněli pár minut nazpět na píseň Ortelu o těch, co vypluli pro dávky.

„Pan předseda Okamura upozorňoval na bezpečnostní rizika migrace už před rokem 2015 a získával za to různé nálepky. Dneska se ukazuje, jak velký je to problém,“ připomněl Radim Fiala, který tiskovku moderoval.

SPD uspořádá k migračnímu paktu, nejnovějšímu řešení z dílny Evropské unie, vlastní odbornou konferenci.

Zastavit levičáky

Gerolf Annemans, belgický europoslanec za hnutí Vlámský zájem a předseda celoevropské frakce Identita a demokracie, začal slovy o obrovských výzvách letošního roku a letošních voleb. Hlavním úkolem podle něj je, aby ID byla v Evropském parlamentu brána jako partner a mohla něco změnit.

„Pětiletá vláda levičáků v Evropském parlamentu by měla být zastavena,“ vyzval.

Vidíme podle něj, že pod značkou „liberalismu“ se prosazuje výrazně levicová politika. V zelené agendě, ale i jiných věcech.

„Zelený úděl je úděl hlouposti,“ poznamenal s nadsázkou.

„Pan Timmermans nám ho tam zanechal a odešel si kandidovat na premiéra,“ dodal na adresu bývalého prvního místopředsedy Ursuly von der Leyenové, hlavního propagátora Green Dealu a podle něj do značné míry symbolu posledních deseti let.

Gerolf Annemans, lídr Identity a demokracie

Francouzský poslanec Thibaud Francois z Národní fronty hovořil o tom, že v Identitě a demokracii jsou její členové odpovědnými partnery.

„Chceme vytvořit jinou EU, která bude respektovat suverenitu států,“ vysvětloval.

Ví, že čeští lidé si po zkušenosti s komunismem velmi cení svobody a nezávislosti.

„Nechceme žádnou formu federalismu, propagovaného evropskou komisí,“ vysvětloval.

Evropou podle něj vane vítr změn. „Máme obrovskou šanci změnit většinu v Evropském parlamentu z levice napravo,“ věří.

Na Václavském náměstí kromě účastníků tiskovky vystoupili i politici ID z Itálie, Rakouska nebo Estonska. Videovzkaz poslal Matteo Salvini. Přímo z pódia ale hovořil také Andrej Danko, předseda Slovenské národní strany a zástupce koalice Roberta Fica.

„Zástupce slovenské vlády se s námi podělí o zkušenosti se situací na Slovensku. Jaká je tam z jejich pohledu, ne jak nám to filtrují média,“ avizoval Okamura.

Danko na Václaváku mluvil o tom, že z českých očí se vytrácí radost, a vyjádřil obavy, že v rozjeté atmosféře nenávisti nebude Robert Fico posledním politikem, po kterém se bude střílet. Avizoval, že slovenská vláda s tím rozhodně chce něco dělat, a projev zakončil slovy, že žádná liberální kavárna lidi umlčovat nebude.

Vytvořit jinou EU

Francouzský poslanec Thibaud Francois z Národní fronty hovořil na tiskové konferenci o tom, že v Identitě a demokracii jsou její členové odpovědnými partnery.

„Chceme vytvořit jinou EU, která bude respektovat suverenitu států,“ vysvětloval.

Ví, že čeští lidé si po zkušenosti s komunismem velmi cení svobody a nezávislosti.

„Nechceme žádnou formu federalismu, propagovaného Evropskou komisí,“ vysvětloval.

Evropou podle něj vane vítr změn. „Máme obrobskou šanci změnit většinu v Evropském parlamentu z levice napravo,“ věří.

Modrá a žlutá...

Poté už Radim Fiala pozval všechny na demonstraci na Václavském náměstí. „Tady ve střední Evropě hodně mluvíme o nenávisti. Já vás chci ujistit, že naše frakce ID bude mluvit smírně a neuslyšíte od nás žádná slova, která by šířila nenávist,“ ujistil.

„Od nás žádnou nenávist neuslyšíte. Byly tam jiné skupiny, které bučely a narušovaly,“ vzpomínal.

V tu chvíli už na Václavském náměstí hrála skupina Ortel, jejíž koncert mítinku předcházel. Mimo jiné píseň Defenestrace. Set zakončila tematická „Zůstaň mým domovem“, na publikem vyvolávanou Mešitu nedošlo.

Od Národního muzea vše už poněkolikáté při opozičních akcích sledovala skupina s ukrajinskými vlajkami. Živý obraz v modrožluté tak jako v minulých případech organizoval Otakar van Gemund ze spolku Kaputin.

S účastníky koncertu a mítinku ale k žádným střetům nedošlo.

V davu na náměstí bylo možné zahlédnout transparent „Chceš-li mír, nepřipravuj válku“, zatímco u muzea poutač hlásil, že „bez porážky Ruska žádný mír nebude“.

Rozruch nastal až ve chvíli, kdy se mladík s ukrajinskou vlajkou vypravil přímo do „kotle“. Na jeho ochranu dorazilo několik ozbrojenců.

Před Bageterií Boulevard postával hlouček oponentů s megafonem a transparenty „Fuck SPD“.

Z tradičního koloritu opozičních akcí nechyběl přímo k publiku ani šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský, obvyklý zaujatý glosátor opozičního dění.

Posmíval se například „italské angličtině“ bývalého šéfa Frontexu, akorát že pan Leggeri je Francouz z alsaských Mylhúz.

Psali jsme: Napaden politik AfD. Dostal pěstí při nákupu Václavák ožije: Danko od Fica jede za Okamurou. A hvězda z Francie Vlastenci, na Václavák. Z celé Evropy. SPD burcuje do akce: Lidé toho mají dost Okamura po atentátu na Fica: Fialovi nevadí, že Novotný z ODS si přeje věšení lidí?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE