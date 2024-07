Leyenová zvolena. Potlesk od lidovců i Pirátů, Saša Vondra varuje

„Je hotovo. 401 poslancům EP nevadí Pfizergate a jsou připraveni pokračovat v úpadku EU (jde mj. o hlasy pro GreenDeal). Peněženky občanů se mají na co těšit. Dnes se ‚podařilo‘ oslabit dlouhodobou soudržnost a prosperitu EU. Pokud EPPO Ursulu odstíhá, bude to neskutečná ostuda,“ poznamenal europoslanec Ondřej Dostál z koalice Stačilo!. Kromě něj pak ještě lídryně Stačilo! Kateřina Konečná přidala společný příspěvek.

Je hotovo. 401 poslancům EP nevadí Pfizergate a jsou připraveni pokračovat v úpadku EU (jde mj. o hlasy pro GreenDeal). Peněženky občanů se mají na co těšit?? Dnes se "podařilo" oslabit dlouhodobou soudržnost a prosperitu EU. Pokud EPPO Ursulu odstíhá, bude to neskutečná ostuda. pic.twitter.com/eKFTLpZMvl — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 18, 2024

Ursula von der Leyen naši podporu nemá a nikdy neměla??

Daný směr si kazit nedáme! Takový signál by zřejmě použil premiér Fiala, kdyby měl komentovat výsledek jednání o pozici předsedy (v tomto případě předsedkyně) Evropské komise. Výsledek politického handlu v novém Evropském… pic.twitter.com/0cfhTTZ3Kk — Kateřina Konečná (@Konecna_K) July 18, 2024

Oproti tomu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) Leyenové pogratuloval. „Gratulace Ursule von der Leyen ke znovuzvolení předsedkyní Komise. Věřím, že dodrží své sliby z projevu a vynaloží veškeré úsilí, aby Evropa byla bezpečná a ekonomicky silná,“ zmínil.

Gratulace @vonderleyen ke znovuzvolení předsedkyní Komise. Věřím, že dodrží své sliby z projevu a vynaloží veškeré úsilí, aby Evropa byla bezpečná a ekonomicky silná. ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 18, 2024

„Podpořila jsem Ursulu von der Leyen. Vedla ambiciózní Komisi, postavila se za Ukrajinu a proti ruským fosilním zdrojům. Budu však v koalici dohlížet na slabá místa jejího programu: absenci plánu vůči Číně či slabou ochranu našich demokracií před vměšováním. Nejde o bianco šek,“ napsalaa jediná pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Podpořila jsem Ursulu von der Leyen. Vedla ambiciózní Komisi, postavila se za Ukrajinu a proti ruským fosilním zdrojům. Budu však v koalici dohlížet na slabá místa jejího programu: absenci plánu vůči Číně či slabou ochranu našich demokracií před vměšováním. Nejde o bianco šek. — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) July 18, 2024

„Ursula von der Leyen za mě není dobrým kandidátem na šéfku Evropské komise. Lidé v Evropě potřebují vědět, že mohou prosperovat a nebát se, že si za chvíli nebudou moci dovolit kvalitní život. Evropané potřebují pevnou půdu pod nohama, ne tekuté písky nejistoty. Paní von der Leyen nám ale chce namluvit, že pouze ta její cesta je ta správná. Že každý, kdo s ní nesouhlasí, je automaticky protievropský To je zjednodušená a nebezpečná logika, která podkopává základy, na kterých stojí naše unie. Evropská unie byla postavena na principech tolerance, dialogu a respektu. Když zavíráme dveře části politického spektra, zavíráme je vlastně všem. Volby jasně ukázaly, že občané chtějí změnu. Ursula von der Leyen to ale nerespektuje. Demokracie není jen o vítězství, je také o respektu k porážce a o hledání společné cesty vpřed,“ zmínila europoslankyně za ANO Klára Dostálová.

Ursula von der Leyen za mě není dobrým kandidátem na šéfku Evropské komise ?? Lidé v Evropě potřebují vědět, že mohou prosperovat a nebát se, že si za chvíli nebudou moci dovolit kvalitní život. Evropané potřebují pevnou půdu pod nohama, ne tekuté písky nejistoty. Paní von der… pic.twitter.com/v7FF1YaZST — Klara Dostalova (@DostalovaK) July 18, 2024

„Gratuluji Ursule von der Leyenové ke znovuzvolení předsedkyní Evropské komise. Shodujeme se v silném důrazu na konkurenceschopnost EU, což znamená podporu investic a odstraňování byrokracie. Důležitý je pro nás oba i důraz na bezpečnost, a to jak směrem k Rusku, tak k zastavení migrační krize,“ zmínil premiér Petr Fiala (ODS).

Gratuluji Ursule @vonderLeyen ke znovuzvolení předsedkyní Evropské komise. Shodujeme se v silném důrazu na konkurenceschopnost EU, což znamená podporu investic a odstraňování byrokracie. Důležité je pro nás oba i důraz na bezpečnost, a to jak směrem k Rusku, tak k zastavení… — Petr Fiala (@P_Fiala) July 18, 2024

„Šéfkou Evropské komise byla už podruhé zvolena Ursula von der Leyenová. Ke svému zvolení potřebovala alespoň 361 hlasů (ze 720). Dostala jich 401, tedy víc než v roce 2019. Jsem rád, že za jejím programem i odvedenou prací stojí tolik europoslanců. Je skvělá zpráva, že se podařilo zvolit šéfku Komise tak brzy. Díky tomu mohou odstartovat jednání o přesné podobě Komise a Unie bude již brzy s to přepnout do plně pracovního režimu a snažit se řešit problémy, které Evropany trápí. Paní von der Leyen blahopřeji,“ podotkl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

Šéfkou @EU_Commission byla už podruhé zvolena @vonderleyen. Ke svému zvolení potřebovala alespoň 361 hlasů (ze 720). Dostala jich 401, tedy víc než v roce 2019. Jsem rád, že za jejím programem i odvedenou prací stojí tolik europoslanců.

Je skvělá zpráva, že se podařilo zvolit… pic.twitter.com/Snh4fxhf3J — Luděk Niedermayer (@LudekNie) July 18, 2024

„Posledních pět let musela musela Ursula von der Leyen řešit covid, obnovu EU po pandemii i válku na hranicích. Přál bych nám všem sice klidnější další ‚pětiletku‘, ale pravda je, že doba bude spíš složitá a Evropa proto potřebuje silnou politickou figuru. A tou pro mě Ursula von der Leyen je. Má obrovský podíl na tom, že čím dál tím víc lidí vnímá EU jako silného politického hráče, a ne jako fórum rozhádaných národů, což je přesně to, co teď budeme potřebovat. Těší mě a lichotí, že předsedkyně komise zdůrazňuje nutnost bojovat proti hybridním hrozbám a dezinformacím a považuje to za top prioritu komise. Je to rozdíl oproti české politické scéně, kde politici zatím nebyli schopní ani si připustit, že tenhle obrovský problém vůbec existuje. To je balzám na duši,“ shrnul europoslanec za SPOLU Ondřej Kolář.

Posledních pět let musela musela @vonderleyen řešit covid, obnovu EU po pandemii i válku na hranicích. Přál bych nám všem sice klidnější další „pětiletku“, ale pravda je, že doba bude spíš složitá a Evropa proto potřebuje silnou politickou figuru.

A tou pro mě Ursula von der… — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) July 18, 2024

V anglickém jazyce pak svou gratulaci Ursule von der Leyen vyjádřil šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. The Commission has faced several unexpected crises during her presidency and Ursula von der Leyen has shown both decisiveness and the ability to keep a cool head. In an increasingly complicated… pic.twitter.com/KFqVY2wMpO — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) July 18, 2024

„Svoje dnešní hlasování jsem velmi dlouho a detailně zvažovala. Stávající Evropská komise a minulé složení Evropského parlamentu přijalo řadu špatných rozhodnutí. Je realitou, že potřebné změny v Green Dealu a v další důležité legislativě můžeme prosadit jedině ve spolupráci s pravicovými kluby, jako je Evropská lidová strana, jejíž kandidátkou Ursula von der Leyenová je. Shodujeme se s ní na potřebě odstraňování byrokracie, podpoře konkurenceschopnosti Evropy, Ukrajiny a obranného průmyslu. I proto jsem ji nakonec po řadě jednání s těžkým srdcem podpořila. Chceme být konstruktivní a prosadit co nejvíce z našeho programu,“ řekla k volbě předsedkyně Evropské komise předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová.

„Ctím rozhodnutí členských států, ztělesněné verdiktem Evropské rady, která Ursulu von der Leyenovou do čela Komise navrhla. Proto jsem ji dnes podpořil. Není to ale žádný bianko šek. Moje dnešní rozhodnutí určitě neznamená automatické hlasování pro složení Komise jako celku. V tomto podzimním hlasování půjde o nejdůležitější rozhodnutí na dalších pět let, protože se v něm ukáže, kdo obsadí klíčové posty komisařů a jaké priority bude příští Komise reálně mít,“ okomentoval svou volbu europoslanec Ondřej Krutílek.

„Projev Ursuly von der Leyenové byl pro mě zklamáním. Lovila hlasy spíše v zelených a irských vodách nežli v těch konzervativních a českých. Zároveň v dnešním Evropském parlamentu existuje většina napravo od středu, která při dobré vůli může být schopná revidovat Green Deal tak, aby nepoškozoval evropskou ekonomiku. Lidé nás budou posuzovat podle výsledků naší práce. Volba byla tajná, což jsem si nevymyslel já, ale parlament jako celek. Budu se toho držet, a proto neřeknu, jak jsem dnes hlasoval. Svoji volbu si nechám pro sebe minimálně do hlasování o celé Komisi, které bude klíčové pro další směřování Evropské unie,“ sdělil europoslanec Alexandr Vondra.