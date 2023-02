Lež, že nás někdo napadne. Rajchl vytáhl to nejhorší

reklama

„Musíme se dostat k co nejširšímu počtu lidí, aby viděli, že se tu připravuje akce, která může zásadním způsobem změnit běh současného vývoje v České republice. Tento příběh píšeme my všichni společně,“ věří Jindřich Rajchl.

Vyjádřil se ke své včerejší tiskové konferenci, kde kritizoval vládu za to, jak „ničí naši zemi“, a oznámil plánovanou demonstraci. Podle svých slov na ni měl velmi kladné ohlasy. „Měl jsem z toho radost, všichni věděli, o čem je řeč, pojmenováváme problémy tak, jak tu jsou, předložili jsme konkrétní návrhy, co chceme dělat,“ podotkl.

„Neznám žádného člověka, který by chtěl žít ve válce, v chudobě a v totalitě. K těmto negativním stránkám se blížíme. Lidi žijí v obrovském strachu, vidím to dnes a denně,“ doplnil.

Psali jsme: „Nebudeme přihlížet, jak vláda ničí naši zemi!“ Rajchl zásadně vystoupil. A bude demonstrace!

Komentoval také reakci novináře Jan Cempera, který se ohradil vůči formuláři vytvořenému stranou PRO ohledně odmítnutí služby při zaslání povolávacího rozkazu. „Uvedl, že si říkáme vlastenci, ale nejsme ochotni tu zemi bránit. Jste lhář, manipulátor a naprostý hlupák, který se tu snaží šířit propagandu,“ vzkázal Rajchl Cemperovi.

A dodal: „My jsme připraveni naši zemi bránit kdykoli, když bude napadena. A drtivá většina lidí, která po mně dnes tyto formuláře žádá, jsou lidé, kteří by šli naši zemi bránit zítra. Zítra! Nechtějí být ale zneužíváni k tomu, aby bojovali cizí válku, která s Českou republikou nemá vůbec nic společného! Odmítají se zapojovat do konfliktů šířených v zájmu mocenských skupin a zbrojních lobby. To je ta pravá podstata. To si, pane Cempere, srovnejte a nešiřte bludy, lži. Největší manipulátor tady jste vy,“ zdůraznil Rajchl.

„Ti, co dnes štvou do války a říkají, jak bychom se měli zapojit a ještě více podporovat ukrajinský režim, to jsou lidé, kteří by první utíkali, kdyby Česká republika byla napadena. Oni jsou hrdinové pouze za tou klávesnicí. S jedním člověkem z kavárny jsem měl rozhovor, říkal, že to musíme, ale svého syna by poslal do Ameriky teď. To je jejich přístup – jen silné řeči, silná gesta,“ pokračoval Rajchl.

Věnoval se konkrétně požadavkům směrem k vládě, s nimiž na demonstraci 11. března vystoupí. „Česká republika chudne na všech polích. Nemůže za to ani covid, ani Babiš, ani Putin. Může za to naše současná vláda. Kdybychom žili v normální zemi, kde by fungovala vláda, kde by lidé nebyli zmasakrovaní a zmanipulovaní mainstreamovými bláboly, tak ta vláda by tu už dávno nebyla. Média propagují vše, co řeknou, a odmítají jakoukoli kritiku. Ta vláda je tisíckrát horší než Liz Trussová, se kterou se v Anglii vypořádali za 45 dní,“ přirovnal vládu k bývalé britské premiérce.

Věnoval se „absurdní“ energetické situaci, která ukazuje, že jsme kolonií západní Evropy. „Odevzdáváme jim naše energie na stříbrném tácu, máme status kolonie,“ zdůraznil Rajchl. Kritizoval také vládu za to, že odmítá šetřit a chce brát lidem více peněz. „Chce zdanit nemovitosti, které se už zdanily, a chce navyšovat peníze na armádu, kupování nových zbraní, aby o nich rozhodovali zbrojní lobbisté,“ hřímal Rajchl.

Zdůraznil, že je naopak nutné pomoci lidem v těžké životní situaci, třetina českých domácností začíná mít značné potíže. „To vláda nedělá, proto ji nazývám vládou protičeskou a protiobčanskou. Tato vláda je nejhorší vláda, která tu kdy vůbec byla!“ dodal s tím, že nelze, aby v tom pokračovala dál.

„Ta válka není naší válkou, nebojuje se tam za Českou republiku. Nikde není dáno, že by Putin pokračoval dál, je to absolutní nesmysl, jedna velká lež. Není jediný důvod, proč by měl napadat Slovensko a Českou republiku. Je to pouze šíření strachu. Není tomu tak. Je to lokální konflikt, který vede NATO prostřednictvím Ukrajiny vůči Rusku,“ zopakoval šéf PRO Jindřich Rajchl.

Jmenoval též požadavek na odstoupení od závazku cenového stropu na ruskou ropu, na kterém se shodly země EU a největší ekonomiky světa G7. Požadavkem strany má být také závazek, že nedojde k vyslání vojenských jednotek bez „výslovného mandátu Rady bezpečnosti OSN“ s výjimkou plnění článku 5 NATO či revize „materiální pomoci Ukrajině“ a „ukončení dodávek vojenského materiálu“ pro napadenou zemi.

Podle Rajchla má za čtrnáct dnů od doručení výzvy jeho strany PRO vláda informovat, že dané požadavky přijímá a zahajuje práci na jejich realizaci.

Psali jsme: „Vím, kdo páchá násilí, Rakušane.“ Vnitru přišla odveta za „extremisty“ A my se tváříme, jak jsme Rusku ublížili... Hloupá Evropa celému světu zaplatí mejdan, ukazuje Rajchl „Jsme ve válce.“ Jak to Fiala myslel? Oficiální odpověď. Překvapivá Blahopřeji vítězi. Pavel to není. Rajchl po volbách tahá zlé věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama