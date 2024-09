Liana Janáčková burcuje proti diktátu Bruselu. Chce hájit suverenitu Česka a ochranu tradičních hodnot

Jedním z klíčových témat rozhovoru byla situace na Slovensku, kde Brusel zvažuje blokování fondů kvůli změnám v trestním právu. Janáčková neskrývala svůj nesouhlas s touto hrozbou ze strany EU. „Je to naprosto neuvěřitelné,“ vyjádřila se ostře k tomu, jak může Evropská unie vyvíjet tlak na své členské státy tím, že zadržuje finanční prostředky. „Pokud bych byla v Senátu, rozhodně bych hlasovala proti takovému postupu.“ Tím jasně deklarovala svou podporu suverenitě členských států a kritiku současného přístupu Evropské unie k vynucování jednoty.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6619 lidí Dalším důležitým bodem byla otázka nelegální migrace a obnovení hraničních kontrol Německem. Janáčková upozornila na možné důsledky pro Českou republiku, zejména co se týče vracení migrantů z Německa zpět na české území. „Nemůžeme si je tady nechat, nemáme na to ani prostředky,“ varovala před hrozbou, že by Česko mohlo být nuceno čelit dalším problémům spojeným s migrační krizí. Podtrhla potřebu jasné strategie a rozdělení kompetencí mezi vládou a místními samosprávami, což podle ní v současnosti chybí.

Janáčková získala podporu bývalého prezidenta Václava Klause, který ocenil její práci a politické postoje. Společně kritizovali současnou dominanci levicového progresivismu v českých klíčových institucích. Janáčková zdůraznila, že by se v Senátu pokusila změnit poměr sil, aby opoziční hlasy měly větší váhu. „Lidé si možná ještě neuvědomují, jak hluboký propad hospodaření nás čeká,“ varovala, když mluvila o důsledcích současného politického kurzu.

Jednou z dalších priorit, které chce Janáčková v Senátu prosazovat, je zrušení nedávno schválené korespondenční volby, kterou považuje za nebezpečnou pro demokratický proces. „Jsem naprosto proti korespondenční volbě, protože může být zneužitelná, jak se to ukázalo třeba v Americe,“ řekla. Taktéž varovala před šířením genderové ideologie ve školách, kterou považuje za ohrožení pro českou mládež. „Je to něco, co může zničit naše děti,“ uvedla rozhodně.

Janáčková se rovněž dotkla otázky cenzury a omezování svobody projevu v souvislosti s nedávnými případy, kdy byli občané postihováni za své názory na sociálních sítích. „Vláda reaguje nálepkováním, lidé mají strach něco říct,“ popsala situaci, kterou přirovnala k době před rokem 1989. Podle ní je nezbytné, aby se politici zastali občanů, kteří se bojí veřejně vyjádřit své názory, a odmítla současný přístup vlády, která podle ní podporuje cenzuru.

Liana Janáčková vstupuje do předvolebního boje s jasným programem – obhajoba národní suverenity, odpor proti diktátu Bruselu a ochrana tradičních hodnot. Její kandidatura za Svobodné představuje příslib, že v Senátu bude hájit české zájmy, bránit se proti vnucovaným evropským politikám a usilovat o změnu současného politického kurzu.

Janáčková uzavírá svůj rozhovor s vizí silné, suverénní České republiky, která se nenechá ovládat vnějšími vlivy a ochrání své občany. Její odhodlání a dlouholeté zkušenosti jí poskytují silnou platformu pro nadcházející volby do Senátu.