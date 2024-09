Libor Vondráček: Potřebujeme prezidenta, který bude bojovat za svobodu, nikoliv klimatické pohádky

„Přijde čas, kdy i my budeme mít tak skvělého prezidenta jako v Argentině. Nebude v OSN vyprávět nic o ‚klimatické nouzi‘ jako Petr Pavel, ale bude tam mluvit o svobodě, zapomenutých základních ekonomických poučkách a o prosperitě,“ uvedl Vondráček v reakci na projev Mileie před Valným shromážděním OSN.

Milei ve svém projevu kritizoval nadměrné státní zásahy a plýtvání veřejnými financemi. „Zvykli jsme si vnímat stát jako chůvu, která se stará o vše, od výživy až po zábavu každého občana. Když si však stát přisvojí úkoly, které mu nepřísluší, skončí to tak, že neplní svoje základní povinnosti,“ cituje Vondráček z Mileiova vystoupení. Podle Vondráčka má Česká republika podobný problém, kdy stát zasahuje tam, kde by měl nechat volný prostor trhu a soukromým iniciativám.

Vondráček také zdůrazňuje nutnost reformy veřejných výdajů. „Máme systém, kde 70 % veřejných výdajů jde na sociální dávky různého druhu. To, co bylo léta oslavováno jako úspěch, nesvědčí o ničem jiném, než o humanitární tragédii,“ pokračuje v citaci Mileie a dodává, že se tento trend nebezpečně podobá situaci v České republice.

Podle předsedy Svobodných je nutné se vrátit ke kořenům a definovat, co je skutečnou úlohou státu. „Základní úlohou státu je zajistit makroekonomickou stabilitu, zahraniční vztahy a vládu zákona. Tečka,“ parafrázuje Vondráček Mileiho a zdůrazňuje, že stát by se měl co nejméně vměšovat do ekonomiky. „Nechceme berle, chceme žít ve svobodě. Nechceme mít zlomené nohy,“ uzavírá svůj komentář Vondráček.

Libor Vondráček dlouhodobě kritizuje současné vedení České republiky za podporu klimatických opatření, která podle něj jdou proti zájmům občanů a ekonomiky. V souvislosti s tím opět vyzývá k volbě politických zástupců, kteří budou skutečně hájit svobodu jednotlivce a tržní principy, stejně jako to dělá prezident Milei v Argentině.