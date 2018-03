Lidé nejsou ovce. Německý filozof zpochybnil vývody, kterak Trump před volbami ošálil miliony lidí

Politický marketing je považován za jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak získat voliče na svoji stranu. Britská Cambridge Analytica se chlubí tím, že dokáže s využitím dat o uživatelích sociálních sítí pomoci uspět ve volbách v podstatě jakémukoli politickému subjektu. A právě odpůrci Trumpa nyní tvrdí, že americký prezident uspěl díky podvodnému získání dat této společnosti. Stejně jako v případě údajného zásahu ruských hackerů je diskutabilní, jestli právě Cambridge Analytica byla tím hlavním esem v rukávu Trumpova týmu.

Německý filozof Hübl z univerzity ve Stuttgartu, který se dlouhodobě věnuje vlivu manipulace na chování jedince, mírní vášně Trumpových odpůrců. Ve svém dnešním článku pro magazín Zeit zcala jasně konstatuje, že Trump se rozhodně nestal prezidentem díky Facebooku a jakékoli kampani, která na sociálních sítích proběhla. „Ať už Cambridge Analytica tvrdí cokoli, nějaká její cílená manipulace na sociálních sítích má na konečné rozhodování voličů malý vliv.“

„Ačkoli se vedení společnosti holedbalo, že rozhodlo volby ve prospěch Trumpa, zatím nebylo nic takového prokázáno. Aby to bylo možné, muselo by se následné posuzování řidit běžnými postupy při vědeckých experimentech. I kdyby všichni uživatelé Facebooku, na které cílila Trumpova kampaň, nakonec republikánského kandidáta skutečně volili, ještě to nic o účinnosti této kampaně nic moc neříká. Možná chtěli pro republikány stejně hlasovat či je ovlivnili jejich přátelé.“

Hübl tvrdí, že manipulační teze odporují výzkumům, na kterých jsou založeny. „Říkají, že osobnostní rysy a chování voličů je relativně konzistentní. Tak jistě, lidé se mohou radikalizovat a měnit své postoje a názory. Jenže něco tavového probíhá v dlouhodobém časovém horizontu a na tomto procesu se nejvíc podílejí přátelé a rodina. Do preferencí voličů samozřejmě mohou zasahovat kampaně na sociálních sítích, ale to je asi tak vše.“

Podle Hübla trvá utváření politických postojů často i desítky let a ty se potom nezmění ze dne na den v důsledku vystavění jakékoli politické kampaně. Stran cílené manipulace se často odkazuje na chování spotřebitelů. Různé studie ukázaly, že facebookové profily mohou být využívány pro módní inzeráty. Když extroverti vidí unikátní oblečení a introverti naopak umírněné varianty, vede to k vyšší spotřebě, než když by daná společnost inzerovala pro všechny cílové skupiny jeden inzerát.“

