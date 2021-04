Lidovec Bartošek a nářez u Takáče: Rusové odpálili sklad, verbují u nás lidi. Velmi dobře, že jsme snížili počty

reklama

„Je to dobrý začátek dialogu,“ řekl k aktuálnímu vyhošťování diplomatů z české strany, kdy podle něj se nyní čeká na to, jak zareaguje ruská strana. Předpokládá, že to, že Rusové řekli, že jsou na striktní paritě, není poslední slovo. „To, že jsme snížili počty, je velmi dobře,“ řekl Bartošek k dohodě o velikosti ambasád.

„Ruští agenti u nás odpálili vojenský sklad, kdy zemřeli dva lidé. Ruští agenti u nás verbovali lidi, kteří odjížděli střílet a zabíjet na okupované území Ukrajiny. To, co se v současné době odehrává v Praze a to, co se odehrává na ambasádách, je přímý důsledek chování Ruské federace,“ dodal Bartošek a poděkoval všem zúčastněným stranám, které se podílely na celé akci.

Je snížení pracovníků nyní podle Bartoška nastaveno tak, aby obě ambasády mohly fungovat efektivně, v rámci standardních diplomatických vztahů? „Standardní diplomatické vztahy nejsou jenom o tom, kolik máte lidí na ambasádě. Je to otázka vzájemného obchodu, vzájemného bezpečí,“ sdělil Bartošek.

Zda se má snižovat počet diplomatického sboru v Česku, nechtěl zcela Bartošek říct. “Beru to jako začátek dialogu s ruskou stranou. Dialogu o tom, jak budou vypadat ambasády, kolik tam bude lidí, jestli tam bude možné, nebo nebude možné zaměstnávat místní lidi, což ruská ambasáda nedělala. Patrně k tomu měla své důvody, protože nechtěla tam nikoho mít z České republiky,“ podotkl Bartošek.

„Měl by také přijít jasný vzkaz: Bude-li se to opakovat, mějte na paměti, že to nastane opět, to, co Česká republika udělala. A teď se nebavíme jenom o Rusku, ale o všech státech,“ dodal Bartošek.

