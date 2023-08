Lidovec Hladík ujišťuje: Z prodeje bytů jsem neměl žádný finanční prospěch

reklama

Hladík popisuje současné období jako enormně náročné a emocionálně nabité. Minulé úterý zasahovala policie na brněnském magistrátu kvůli kauze přidělování bytů, prohlížela i jeho kancelář coby náměstka primátorky. „Bylo to určitě nečekané. Byl to šok. Byla to má první zkušenost s něčím takovým,“ říká.

Hladík ve věci opakovaně vypovídal na policii. „Poskytl jsem detektivům veškerá data, všechny údaje; notebook, telefon, zpřístupnil jim své e-maily. Podle jejich potřeb jsem se vyjádřil, k čemu potřebovali. Jsem připraven spolupracovat,“ dodává s tím, že byl dotazován jen v první věci, a to ohledně privatizace bytů.

V policejním spise se uvádí, že Hladík tlačil ostatní k tomu, aby se v některých případech privatizace uskutečnila. „S prodejem domů musí souhlasit jak vedení města, tak i městská část. V tomto případě se stalo, že radnice v Židenicích nejprve privatizaci domu v Čelakovského chtěla a po několika letech změnila názor, na což si lidé samozřejmě stěžovali.

Mé tlačení na privatizaci je to, že jsem chtěl, aby se věc s ohledem na nájemníky řešila,“ vysvětluje Hladík.

Na dotaz, zda se někdy on či někdo z jeho rodinných příslušníků na privatizaci brněnských městských bytů podílel, odvětil stručné „ne“.

Nyní Hladík čeká, až se policie k věci podrobněji k jeho účasti na privatizaci vyjádří, a pak bude případně jmenován ministrem. Celostátní výbor KDU-ČSL na čtvrtečním jednání neshledal důvod ke změně nominace Petra Hladíka, který širšímu vedení celou situaci vysvětloval.

„Na širší vedení strany jsem jel očistit své jméno. Chtěl jsem říct, jak ta situace byla. Chtěl jsem společně s ostatními zvážit, co je lepší ne pro Petra Hladíka, ale pro lidovou stranu. Nejel jsem tam s tím, že chci být ministrem. Není to o mé snaze či touze být ministrem. Nevnímám to jako nějakou metu,“ uvedl Hladík s tím, že poškození jeho jména před veřejností je velmi silné. „Moc mě to mrzí, ale nic s tím nenadělám. Mohu jen vysvětlovat, což dělám,“ doplnil.

Ke svému vztahu s brněnským podnikatelem Michalem Horkým, který by měl být šéfem celé organizované skupiny zapletené do privatizačních machinací, uvedl: „Znám se s ním, ale ne nijak blíže. Nebyli jsme si svědky na svatbách, nestýkáme se v soukromí, žádné tajné schůzky. V minulém volebním období jsme spolu několikrát úředně jednali, a to je celé. Rozhodně tam nejsou žádné osobní vazby,“ uvedl Petr Hladík.

