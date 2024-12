Lídr AfD Chrupalla naznačil vystoupení Německa z NATO

„Evropa byla nucena realizovat zájmy Ameriky. To odmítáme,“ řekl Chrupalla v neděli německému deníku Welt.

„NATO v současné době není obranná aliance. Obranná komunita musí akceptovat a respektovat zájmy všech evropských zemí včetně zájmů Ruska. Pokud to NATO nemůže zajistit, Německo musí zvážit, do jaké míry je pro nás tato aliance ještě užitečná,“ vysvětlil pro deník Welt Tino Chrupalla.

Spolupředseda AfD také důrazně varuje před pravděpodobným budoucím kancléřem Friedrichem Merzem. Merzovi předvolební průzkumy slibují velké volební zisky. Podle Chrupally je největším protivníkem AfD právě Merzova CDU.

„Kdo volí Merze, volí válku!“ vykřikoval Chrupalla na členské schůzi strany AfD v Löbau za bouřlivého potlesku členů strany. A varoval před tím, že Merz slibuje po nástupu do vlády poslat Ukrajině rakety středního doletu Taurus. „Tato eskalace s jadernou mocností je prostě šílená,“ řekl Chrupalla na shromáždění, o němž informoval deník Deutschland Kurier.

Chrupallův postoj sdílel i bývalý německý generál NATO Harald Kujat, popsal Deutschland Kurier. Kujat naléhavě varoval před dodávkou řízených střel Taurus na Ukrajinu. „Po tom bude svět vypadat jinak!“ Politici, kteří to nadále podporují, by měli být „staženi z politiky“, varoval s odkazem na kandidáta na spolkového kancléře Friedricha Merze. „Dodávka řízených střel Taurus na Ukrajinu by znamenala přímou účast ve válce,“ varoval Kujat.

Tino Chrupalla se dlouhodobě staví proti válce na Ukrajině. „Po téměř třech letech války musí nesmyslné umírání na Ukrajině konečně skončit. Potřebujeme mír, bezpečnost a prosperitu – v Evropě a v Německu!“ napsal Chrupalla důrazně na svém facebooku.

23. února se v Německu odehrají, po předpokládaném pádu vlády Olafa Scholze, předčasné volby. Straně AfD předvolební průzkumy přiznávají zisk 18 až 19 % hlasů. AfD tak podle průzkumů porazí Scholzovu sociální demokracii, která má naději na získání 16 % hlasů. Za předpokládaného vítěze průzkumy označují s 32 % hlasů konzervativní blok CDU/CSU s kandidátem na kancléře Fiedrichem Merzem.

Možnost, že by AfD sestavovala vládu nebo že by byla součástí vlády, je podle průzkumů mizivá. A to už jen pro to, že vůči straně se vymezily všechny ostatní strany Bundestagu.

„Německá vláda se musí konečně dostat do bodu, kdy chce válku ukončit,“ řekl pro Die Welt Chrupalla, jehož kolegyně Alice Weidelová povede AfD do voleb jako stranická kandidátka na spolkovou kancléřku.

