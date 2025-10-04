Lídři SPOLU se pochválili za úspěšnou vládu

04.10.2025 21:05 | Monitoring

Po vítězném projevu Andreje Babiše (ANO) se přihlásili o slovo i zástupci dosud vládní koalice Spolu. Petr Fiala (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL) poblahopřáli Andreji Babišovi k vítězství. Petr Fiala svou vládu vychválil. Dosavadní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) učinil slib.

Lídři SPOLU se pochválili za úspěšnou vládu
Foto: screen ČT24
Popisek: Tisková konference koalice SPOLU a Petra Fialy po prohraných sněmovních volbách

Předseda ODS a premiér Petr Fiala nejprve poděkoval všem lidem, kteří přišli k volbám, poděkoval za hlasy pro koalici Spolu a poblahopřál Andreji Babišovi. „Mým cílem bylo poskládat vládu na současném půdorysu, ale podle výsledků voleb je jasné, že to v tuto chvíli nebude možné,“ zdůraznil posléze.

Podle svých vlastních slov prohrál navzdory tomu, že jeho vláda uspěla. „Zvládli jsme největší hospodářskou a bezpečnostní krizi v naší historii a udělali jsme celou řadu potřebných, i když někdy nepopulárních kroků, ať už to byl konsolidační balíček nebo důchodová reforma. Provedli jsme celou řadu investic. Do silnic, do obrany, do energetiky. Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Jsme teď zemí, která je energeticky nezávislá na Rusku, dálnice stavíme rychleji než v sousedním Polsku, ekonomický růst máme větší než Německo nebo Rakousko. Rostou reálné mzdy i důchody,“ pravil premiér.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Jedním dechem dodal, že tentokrát nepropadl milion hlasů. Většinu jich pro sebe získal Andrej Babiš. „Výsledek je jasný a je třeba ho demokraticky akceptovat. A to také děláme,“ zdůraznil Fiala.

Po něm si vzala slovo dosavadní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která mimo jiné poděkovala i rodinám politiků, protože ani ony to neměly snadné. „A dovolte mi, abych velký dík za sebe osobně řekla premiérovi Petrovi Fialovi. To nasazení nejen v kampani, ty tisíce rozhovorů a setkání, ale také v těch 4 letech v souvislostech, jaké tu byly řečeny, v situaci, kdy nedaleko od nás zuří válka, kterou jsme si před čtyřmi lety ani neuměli představit. Tak to nasazení bylo obrovské a já ti za to chci poděkovat. Ten náš výsledek je obrovským dílem tvou zásluhou. Děkuji,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová

  • TOP 09
  • předsedkyně PS PČR
Marek Výborný poděkoval Fialovi, ale poděkoval i Markétě Pekarové Adamové jakožto výrazné síle v čele koalice Spolu. „Moc si toho vážíme a děkujeme moc,“ zdůraznil Výborný.

Také on popřál vítězi voleb.

Jedním dechem zdůraznil, že se ve Sněmovně objeví nové tváře koalice Spolu. „Myslím, že tohle je vlastně dobrá zpráva pro Českou republiku,“ zdůraznil Výborný.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
Když dostal Fiala otázku, jak vidí svou budoucnost, prohlásil, že si vezme čas na rozmyšlenou a probere svou další budoucnost s kolegy v ODS. Ale v jedné věci všechny ujistil.

„Jedno chci říct veřejnosti jasně. Ať budu v jakékoliv roli, tak nevzdám boj s populismem a extremismem. Nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný. Já jsem zvyklý celý život mít třeba i menšinové názory, ale budu bojovat za to, aby tato země byla demokratická, svobodná, aby byla pevnou součástí Západu a budu za to bojovat i kvůli našim dětem a našim vnukům.“

Také dosavadní ministr financí Stanjura oznámil, že si bere čas na rozmyšlenou, co bude dál. A zároveň učinil slib.

„Dneškem, to říkám pro všechny naše členy a všechny naše voliče, dneškem nic nekončí. Pěkný večer,“ pravil Stanjura.    

Psali jsme:

Opoziční smlouva 2. Miloš Zeman pro PL sestavil novou vládu
„Babiš právě prohrál volby.“ Lipavský si zavařil
Munice pro Ukrajinu? Nejdříve Češi. Babiš avizoval, co hned zruší
Fiala ztratil volby v ČR, hlasy ze zahraničí ho nezachránily

autor: Miloš Polák

