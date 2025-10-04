Lídři SPOLU se pochválili za úspěšnou vládu

Jdete k volbám?
Podle svých vlastních slov prohrál navzdory tomu, že jeho vláda uspěla. „Zvládli jsme největší hospodářskou a bezpečnostní krizi v naší historii a udělali jsme celou řadu potřebných, i když někdy nepopulárních kroků, ať už to byl konsolidační balíček nebo důchodová reforma. Provedli jsme celou řadu investic. Do silnic, do obrany, do energetiky. Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Jsme teď zemí, která je energeticky nezávislá na Rusku, dálnice stavíme rychleji než v sousedním Polsku, ekonomický růst máme větší než Německo nebo Rakousko. Rostou reálné mzdy i důchody,“ pravil premiér.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Po něm si vzala slovo dosavadní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která mimo jiné poděkovala i rodinám politiků, protože ani ony to neměly snadné. „A dovolte mi, abych velký dík za sebe osobně řekla premiérovi Petrovi Fialovi. To nasazení nejen v kampani, ty tisíce rozhovorů a setkání, ale také v těch 4 letech v souvislostech, jaké tu byly řečeny, v situaci, kdy nedaleko od nás zuří válka, kterou jsme si před čtyřmi lety ani neuměli představit. Tak to nasazení bylo obrovské a já ti za to chci poděkovat. Ten náš výsledek je obrovským dílem tvou zásluhou. Děkuji,“ zdůraznila Pekarová Adamová.
Ing. Markéta Pekarová Adamová
Marek Výborný poděkoval Fialovi, ale poděkoval i Markétě Pekarové Adamové jakožto výrazné síle v čele koalice Spolu. „Moc si toho vážíme a děkujeme moc,“ zdůraznil Výborný.
Také on popřál vítězi voleb.
Jedním dechem zdůraznil, že se ve Sněmovně objeví nové tváře koalice Spolu. „Myslím, že tohle je vlastně dobrá zpráva pro Českou republiku,“ zdůraznil Výborný.
Mgr. Marek Výborný
„Jedno chci říct veřejnosti jasně. Ať budu v jakékoliv roli, tak nevzdám boj s populismem a extremismem. Nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný. Já jsem zvyklý celý život mít třeba i menšinové názory, ale budu bojovat za to, aby tato země byla demokratická, svobodná, aby byla pevnou součástí Západu a budu za to bojovat i kvůli našim dětem a našim vnukům.“
Také dosavadní ministr financí Stanjura oznámil, že si bere čas na rozmyšlenou, co bude dál. A zároveň učinil slib.
„Dneškem, to říkám pro všechny naše členy a všechny naše voliče, dneškem nic nekončí. Pěkný večer,“ pravil Stanjura.
autor: Miloš Polák