Lipavský na Primě: Za bývalou vládu hovoří konkrétní výsledky. Kdo potřeboval, ten peníze dostal

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Pokorná Jermanová hned v úvodu prohlásila, že evropská pozice premiéra Andreje Babiš je jasná. Podporujeme Ukrajinu, ale ekonomická situace Česka je taková, že nemůže ručit za půjčku Ukrajině. „My se neřadíme do skupiny vedle Maďarska a Slovenska,“ řekla Pokorná.
Moderátorka oponovala, že česká pozice vypadá jako zbabělost. – „Není tu zbabělost. Je to odvaha říct jiný názor a říct, že si myslíme, že by to mělo být jinak. My plníme to, co jsme slíbili,“ zdůraznila Pokorná.
Ing. Andrej Babiš
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Myslím, že se dozvíme po válce, kde ty peníze skončí. Myslím, že tam bude víc zlatých záchodů a víc zlatých mís. Já považuji Ukrajinu za zkorumpovanou zemi,“ rozjel se Radim Fiala, jenž zdůraznil, že SPD na vládě požadovala, aby se Česko postavilo po bok Maďarska a Slovenska. – „Ale bez peněz by Ukrajina padla,“ podotkla moderátorka. – „Ano,“ připustil Fiala. „My si myslíme, že je potřeba, aby ta válka co nejdříve skončila. Podporujeme mírové snahy prezidenta USA Donalda Trumpa. My jsme slíbili voličům, že na válku už nepůjde ani koruna, a plníme to,“ řekl Radim Fiala.
Jedním dechem dodal, že kdyby se mír dohodl už během roku 2022 v Turecku, tak že Ukrajina by fakticky přišla jen o Krym. Ukrajině by zůstalo nerostné bohatství.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Když dostal prostor Farský, tvrdě uhodil na předsedu vlády ČR. „Andrej Babiš se zachoval jako hloupý hokynář. On v Bruselu ztratil všechno, a nezískal pro Českou republiku nic,“ vypálil rozzlobeně. A že, kdyby Ukrajina kývla na ruské požadavky kapitulace z roku 2022, rozhodně by si nepomohla. „Pomoc Ukrajině je pomoc nám samým,“ prohlásil Farský. „Pokud by Rusko na Ukrajině uspělo, vyjde nás to v konečném důsledku mnohem dráž. A když my dneska odmítáme pomáhat tam, kde dochází k vraždám civilistů, kdo bude pomáhat nám, až budeme v nouzi?“ vztyčil otazník Farský.
„Není dobré být viděn po boku Slovenska a Maďarska,“ přisadil si Lipavský.
„Já si nemyslím, že když někdo řekne svůj názor, tak bude vyčleněn. Ale pánové to asi tady tak vidí,“ rýpla do Farského s Lipavským Pokorná Jermanová. A začala vyjmenovávat díry v rozpočtu, jak je vidí hnutí ANO. Uvedla 30 miliard na důchody, nebo 7 miliard na platy vychovatelů.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
„Neskákejte mi do řeči, jste nevychovanej. Já si rozhodně nemyslím, že když máme na něco jiný názor, tak jinde nenajdeme spojence. To je opravdu naivní názor,“ kroutila hlavou Pokorná Jermanová. A že pan Babiš se v Bruselu projevil jako politik, který hájí zájmy své země. „Projevil se jako dobrý premiér. Já jsem naopak neviděla, že by se váš bývalý premiér Petr Fiala projevil v Bruselu jako loktař a že by něco vyjednal. On vždycky jen někde dobíhal,“ vmetla Lipavskému s Farským Pokorná Jermanová.
Lipavský řekl, že „za bývalou vládu hovoří konkrétní výsledky, kterých Česko v Bruselu dosáhlo“. – „Ale on nás nemá nikdo kam co tlačit. EU je pořád společenstvím 27 suverénních zemí, i když já chápu, že vy toužíte po federalizaci,“ vmetla europoslankyně Lipavskému.
„Netoužím,“ oponoval okamžitě expirát.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
„Všichni jste blázni, jenom já jsem letadlo. To je přesně to, co nám tady řekl (předseda klubu SPD) Radim Fiala,“ vtipně podotkl Lipavský. A doplnil: „Česko letos pošle na Ukrajinu další munici, a pokud v tom nebudeme pokračovat i v příštích letech, neznamená nic jiného, než že se Česko uchýlilo k politice sobectví,“ sdělil Lipavslý.
„My nejdřív zjistíme, jak to je, jak je to třeba s těmi maržemi, a až to prostudujeme, tak k tomu vláda zaujme stanovisko. Ty projekty (muniční iniciativy) si zaslouží, abychom zjistili, jak to vlastně je, a pak se k tomu nějak postavíme,“ poznamenala Pokorná Jermanová.
Na to reagoval Farský: „Já nechci posilovat Rusko, a realita je taková, že 98 procent dodávek munice zaplatili partneři ze zahraničí. A oni vědí, jaké ty marže jsou a odkud jde ta munice. Když se třeba Dánové dohodnou, že chtějí pomoct Ukrajině, tak proč bych do toho ze zvědavosti vstupoval a narušoval ten proces. Raději ovládnu svou zvědavost,“ pravil Farský.
Pokud jde o stíhačky F-35, podle Radima Fialy jsou příliš drahé. „Místo F-35, kdyby se koupila protivzdušná obrana, která by zajistila obranu Česka, tak by to bylo mnohem důležitější než F-35. Vy tady dneska nesestřelíte ani rogalo, dneska,“ zuřil Radim Fiala.
„To jsou nesmysly, co tady říkáte. Jsou to nesmysly, vy tady jen strašíte lidi,“ zmínil Farský směrem k R. Fialovi.
Lipavský k tomu řekl: „F-35 budou součástí protivzdušné obrany Česka a je to strategický projekt, který má rozhodně smysl.“
Moderátorka Tománková přehodila diskusní výhybku k situaci v energetice.
Pokorná Jermanová zdůraznila, že vláda provede krok, který bude znamenat, že lidem už od ledna zůstane v peněženkách 600 korun. A že vedle toho bude muset Česko reagovat na kroky Německa v oblasti dotací na energie.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
„Vy jste neudělali čtyři roky vůbec nic. Ty firmy odcházejí do USA, krachují. A vy jste neudělali vůbec nic,“ rozkřikl se na Farského Radim Fiala. – „To není pravda,“ ohradil se okamžitě Farský. „Lidem nutno přispět třeba na zateplení domů, aby spotřebovali energií méně. Je také třeba postavit nové bloky jaderných elektráren. A to jsou kroky, které dělala vláda Petra Fialy.“
„Když přišla energetická krize, tak jsme finanční prostředky dávali těm, kteří je skutečně potřebovali,“ přidal se Lipavský.
A tady se znovu přihlásil o slovo Radim Fiala. „Vy tady pánové chcete zbrojit – ale z čeho budete zbrojit, když vám odtud ocelárny odejdou?“ Jedním dechem dodal, že Česko se nachází u vyjedeného stolu. „Nejsou peníze,“ zdůraznil. A hned pokračoval, že vláda bude platit poplatky za obnovitelné zdroje. „To je první rychlý krok, který lidem pomůže. A vláda také uložila Energetickému regulačnímu úřadu, aby snížil ceny u té regulované složky,“ zdůrazňoval Fialka s tím, že firmám to může významně pomoct a pomůže jim to přežít.
„Ale v rozpočtu byly připraveny dotace na energeticky náročné provozy. A tyto peníze v rozpočtu pořád jsou,“ ozval se Farský. – „My si nemáme půjčovat na běžnou spotřebu. Takhle to fungovat nemá. My jsme míru zadlužování snižovali a půjčené peníze jsme směřovali do investic. Budování dálnic a železnic, to je něco, co té zemi dlouhodobě pomůže. A ne to, že jeden rok budou mít firmy nižší poplatky za energie,“ zmínil Lipavský.
Pokorná Jermanová argumentovala, že když stát pomůže firmám v oblasti energií, tak z Česka nebudou firmy odcházet, nebude se propouštět a Česku to pomůže.
Než se rozloučila s diváky, otevřela moderátorka Tománková ještě jedno téma. Aktuální nepřítomnost Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí.
Peter Macinka, ministr zahraničních věcí, oznámil, že Česko bude v EU zatím zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Pokud je Filip Turek součástí koaliční strany, která je součástí vlády, tak by ho pan prezident Petr Pavel měl jmenovat, protože jinak by se choval jako jeho předchůdce Miloš Zeman, zaznělo.
„Je potřeba, aby byl Filip Turek jmenován ministrem, tak pak naše zájmy bude zastupovat Filip Turek,“ řekl Radim Fiala s tím, že kdyby Petr Pavel odmítl jmenovat členem vlády Filipa Turka, bylo by to podle předsedy poslaneckého klubu SPD „za hranou české ústavy“.
Jedním dechem kritizoval „čistky“, které na ministerstvu zahraničí provádí místopředseda vlády Petr Macinka, předseda Motoristů sobě. „Oni se chovají jako Rudé gardy na dobytém území a ničí odborný aparát na ministerstvu zahraničí. Tam jsou lidé, kteří mají i 25 let praxe. Tyto kroky ohrožují zájmy České republiky.“
„Oni se chovají na ministerstvech jako na dobytém území. Ale to mě nepřekvapuje. Petr Macinka má školu Václava Klause, a za něj bývala politika mnohem víc mocenská. Takže vy si vlastně berete do vlády Institut Václava Klause a asi vám to nevadí, ostatně vy jste za Václava Klause býval v ODS,“ obrátil se Farský na Radima Fialu. – „Nevadí mi to,“ přisvědčil Radim Fiala. – Ale Farský pokračoval. „Teď nevím, kvůli jakému sponzorovi chce ohrožovat bezpečnost České republiky. Je to strašný,“ rozčiloval se Farský.
Načež Pokorná Jermanová svému kolegovi europoslanci ze STANu na to konto vmetla kauzu Dozimetr: „Pořád nemáte dořešenou ani tu středočeskou větev,“ zdůraznila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.