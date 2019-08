Loutka Čaputová? V EU s ní mají další plány, tuší vědec a spisovatel Gustáv Murín

Od poloviny června má Slovensko v čele státu Zuzanu Čaputovou. Nová prezidentka v prvních dnech a týdnech ve své funkci překvapila aktivitou v zahraniční politice. Kromě víceméně povinných cest do sousedního Česka a Maďarska navštívila i Francii, jejíž prezident Emmanuel Macron ji označil za symbol sjednocené Evropy. Ona sama v rozhovoru pro francouzský list Le Monde uvedla v souvislosti s migrací, že země V4 se musí vrátit k hodnotám z dob vzniku skupiny: evropské jednotě, demokracii a právnímu státu. „Zuzana Čaputová je fascinující ukázka mediálního Frankensteina – umělého člověka. Měli jsme být varováni už ‚výtvorem‘ jménem Kiska, když někdo za oceánem stvořil vzorového zombíka, co měl ztělesňovat ‚americký sen‘,“ říká pro ParlamentníListy.cz slovenský vědec a spisovatel Gustáv Murín.

Nepřidává se tak k chvalozpěvům, které na adresu slovenské hlavy státu pějí především česká mainstreamová média. Ostatně nijak pozitivně nehodnotí ani jejího předchůdce v Grasalkovičově paláci, který je honosným sídlem prezidenta Slovenské republiky. „Bývalý svazácký funkcionář ‚prozřel‘ a na vlastní oči se ve Spojených státech přesvědčil při uklízení na benzínové pumpě, jaký je kapitalismus úžasný. S těmito vědomostmi a znalostmi se po návratu na Slovensko stal milionářem. Pak si zahrál na ‚dobrého anděla‘ – přičemž jako lichvář ožebračil několik rodin, ve spojení s popradskou mafií si přivlastnil cizí majetek a těch podezření je víc – aby se stal na první pokus prezidentem. Přiznávám se, že jsem také naletěl a volil jsem tuto chiméru,“ lituje autor bestselleru Mafie na Slovensku.

Pohádka o Zuzaně, jejíž velebení předčilo i stalinské praktiky

Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je v Česku podle červnového průzkumu agentury STEM nejoblíbenější zahraniční osobností veřejného života, když ji u nás pozitivně hodnotí 71 procent lidí. „Ale Čaputová je už jen bídný odvar proti Kiskovi. Globalizační klika vsadila na poslušnou loutku s jedním, ale přesto pochybným příběhem ekologické aktivistky. Podvodem se zdvojením nákladů na vlastní kampaň přes dopředu zpracované voliče jiného kandidáta, který odstoupil v její prospěch po jejím podezřele rekordním nárůstu preferencí, zabodovala stejným trikem jako ukrajinský komediant. Nic neslibovat, jen neurčitou změnu, a za tu ať si každý dosadí, co chce,“ upozorňuje Gustáv Murín na podivnosti, které se na Slovensku odehrávaly v průběhu prezidentské kampaně.

Přívětivá slova, kterých se Zuzaně Čaputové dostalo během návštěvy Francie od šéfa Elysejského paláce, ovšem úplně blednou před tím, jakou ikonu se z ní snaží udělat některá slovenská média. „Víte o tom, že před její inaugurací byly slovenské děti ‚obdarované‘ pohádkou o ‚statečné Zuzaně‘? Týden po její inauguraci bylo pohotově rozšiřována kniha, v níž její velebení předčí i stalinské praktiky. A nejčtenější deník vyhlásil čtenářskou soutěž o oslavnou báseň na novou prezidentku. Jinak ta chvála od Macrona a její papouškování přesně toho, co chtěl slyšet, jenom potvrzuje, že Slovensko bylo vybrané jako slabé místo Visegrádské čtyřky, jejíž síla a soudržnost zaskočily bruselské manipulátory. S loutkou Zuzkou mají jistě ještě další plány…“ varuje vědecký pracovník Katedry botaniky Univerzity Komenského.

Mečiar je po Kiskovi další, kdo si nevšiml, že jeho čas už vypršel

Slovenskou politickou scénu ale v posledních dnech zčeřila informace, že bývalý trojnásobný premiér Vladimír Mečiar zakládá novou politickou stranu. Ta by podle něj měla být jiná než všechny ostatní nynější slovenské strany. „Chybí tu strana, která by dokázala říct, že Slovensko je pro ni na prvním místě,“ řekl Mečiar s tím, že sám se do politiky už možná vracet nebude, ale novou stranu pomůže založit. Ta by měla voličům nabídnout dlouhodobý program a dlouhodobé cíle na rozdíl od stávajících stran, které podle něj jednají jen „od tiskovky k tiskovce“. Na založení nové strany pracuje už tři měsíce. „Máme celé okresy, kde jsou organizace a čekají jen na pokyn. Já budu možná na 150. místě kandidátky, možná na prvním nebo na druhém, nebo tam nebudu vůbec. Pro mě je podstatné, aby se děly věci, kterým věřím. Pracovali jsme na získání kvalifikovaných lidí, kteří tvoří údernou sílu každého hnutí. Tu intelektuální sílu,“ vysvětlil.

Název nové strany ještě vybrán nebyl a stejně tak Vladimír Mečiar nechtěl prozradit ani žádná jména, která se v ní objeví. Mělo by jít ale o známé tváře ze všech koutů Slovenska, mezi nimiž by neměl chybět bývalý šéf Nejvyššího soudu a neúspěšný kandidát z letošní přímé prezidentské volby Štefan Harabin. „Vladimír Mečiar je po Kiskovi další pán, který si nevšiml, že jeho ‚mission is accomplished‘, tedy že už jeho doba pominula. Jeho věrní se rozutekli ‚stíhaní těžkým životním osudem‘, jak se zpívá v jedné slovenské písničce, on sám prostředky ani energii na to, aby ‚povstal z popela‘, nemá. Hrozí mu soud za únos Kováče mladšího a jediným jeho trumfem je egomaniak jménem Štefan Harabin. A ten poslouchá jen sám sebe. Tohle nedopadne dobře…“ říká pro ParlamentníListy.cz Gustáv Murín.

Když bruselská klika V4 nezlomila, zkouší ji rozložit zevnitř

A slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou zmiňuje i v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu, které v Unii trochu poopravily dosavadní rozložení sil. Sice nepřinesly do EP zemětřesení, jak se spekulovalo, ale i tak dosud pevně vládnoucí koalice evropských lidovců a socialistů ztratila většinu, k níž budou potřebovat liberály, popřípadě Zelené. Viditelně, i když určitě méně než se čekalo, vzrostla podpora pro euroskeptické strany. Nejspíš byl jejich výsledek dán i tím, že jejich voliči jsou k Bruselu velice kritičtí, takže nijak překvapivě postrádali motivaci jít k volbám do Evropského parlamentu, tudíž se výhra euroskeptických sil nekonala. Spokojeni mohli být nejen Zelení, ale i francouzský prezident Macron díky prounijní formaci Obroda, jejímž základem je jeho Republika v pohybu.

Vrcholné orgány EU obsadili výhradně Západoevropané. Velký spor vznikl o to, kdo v čele Evropské komise nahradí jejího stávajícího šéfa Jeana-Clauda Junckera. Prosazovaný nizozemský socialista Frans Timmermans neprošel i díky třem státům V4 – Polsku, Maďarsku a Česku.

Vrcholné orgány EU obsadili výhradně Západoevropané. Velký spor vznikl o to, kdo v čele Evropské komise nahradí jejího stávajícího šéfa Jeana-Clauda Junckera. Prosazovaný nizozemský socialista Frans Timmermans neprošel i díky třem státům V4 – Polsku, Maďarsku a Česku. „Rozvrat už začal. Když bruselská klika neuspěla rozložením úspěšného projektu V4 vedeného osobnostmi, jako byl na Slovensku Róbert Fico, tak ho zkouší rozložit zevnitř. Už chápete, proč bylo zapotřebí investovat do projektu ‚loutka Zuzana‘ tolik prostředků a energie? Vždyť jinak by byly slovenské prezidentské volby z pohledu zahraničí úplně nezajímavé. Nebýt ‚osiny v zadku‘ s názvem V4, o nějaké Čaputové bychom nikdy neslyšeli. Ale dobře sehraní zahraniční manipulátoři dokazují, že když globalizační klika chce, tak i motyka spustí. Smutné, ale poučné,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Gustáv Murín.

autor: Jiří Hroník