Lubomíru Zaorálkovi povolily nervy. Toto vmetl Zimolovi a jeho platformě

Bývalému ministru zahraničí a předsedovi sněmovního zahraničního výboru Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) už ruply nervy s platformou místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly. Ta podle jeho slov zastiňuje řešení věcných záležitostí. „Je jen nástrojem mocenského zápasu,“ obul se do iniciátora kritizované platformy Zachraňme ČSSD ve svém komentáři k jednání o budoucnosti sociální demokracie v Hradci Králové.

Hned v úvodu svého textu Zaorálek připomněl, že by měli ve vládě zahájit ofenzívu za dostupné bydlení, za to, aby Česká republika nebyla zemí s levnou ekonomikou a s nízkými mzdami. Dále také dostat vodu a lesy pod kontrolu státu, měst a obcí. Jenže nic ze zmíněného se podle něj nepodařilo dostat do debaty ústředního výkonného výboru ČSSD v Hradcí Králové. „Místo toho řešíme platformu Jiřího Zimoly,“ dodal kriticky.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doufá proto, že po sjezdu na jaře už nebude žádný člen vedení strany organizovat nějakou vlastní platformu a všichni budou chápat, že pro členy vedení je platformou celá strana. Navíc tahle Zimolova platforma podle jeho nízoru nepředkládá žádnou programovou alternativu. „Ale je jen nástrojem mocenského zápasu,“ zdůraznil.

Je přesvědčen o tom, že dokud se této platformy nezbaví, budou vypadat jako stižení autistickou poruchou. Tedy neschopni komunikovat, odcizení ve vlastním světě opakovaného monotónního chování. „Ztrácíme schopnost vcítit se do druhých,“ upozorňuje s tím, že „je nutné rychle skoncovat se stavem, kdy na sociální demokracii poutá hlavní pozornost právě naše nemoc. „K čertu s platformou, začněme dělat to, kvůli čemu tu jsme!“ vybízí v komentáři Zaorálek své spolustraníky.

Širší vedení ČSSD dalo na dnešním zasedání v Hradci Králové hlasy drtivé většiny členů důvěru předsedovi ČSSD a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi, jak se předpokládalo. Ústřední výkonný výbor nakonec nehlasoval o důvěře v prvního místopředsedu a jednoho z iniciátorů kritizované platformy Zachraňme ČSSD Jiřího Zimolu, ač o to stejně jako Hamáček žádal. Hamáček si hlasování o důvěře v ostatní stranické špičky nepřál. Členové výboru neschválili ani Zimolův návrh na přeregistraci členů sociální demokracie, což je jedním z požadavků platformy.

Psali jsme: Jakub Patočka radí ČSSD, jak se zachránit. Se sbírkou mrtvol kolem Michala Haška se to prý rozhodně nepovede Drsný Zimola na jednání vedení ČSSD: Šel jméno po jménu a každému řekl, co si myslí Zimola to prý v pátek na jednání špiček ČSSD pořádně schytal. Nejhlasitěji od Zaorálka Hamáček útočí: Pustil se do Foldyny, stranickou opozici chce úplně rozpustit. A nakonec naložil Zimolovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab