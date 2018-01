Lůza! Burani! Umírající Zeman je král lůzy! Ano, i „pravdoláska“ se včera dívala na TV Prima

Jiří Drahoš debatu s prezidentem Milošem Zemanem neprohrál, protože čelil spiknutí televize Prima s prezidentem a jeho neurvalými voliči, kteří pana profesora dostali do nedůstojných „gladiátorských her“. Takový je postoj prominentních příznivců Drahošovy prezidentské kandidatury. A vše dorazil tradičně po svém Jan Rejžek, který nazval prezidenta Zemana „lhářem se švidrajícím okem“ a „umírající troskou“.

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery již během večera na sociální síti odmítl, že by Jiří Drahoš byl tak zoufalým kandidátem, jak jej skepticky vykreslovali i někteří jeho příznivci. Zato obvilil ze šílenosti všechny ostatní kolem. „Šílený formát, šílený moderátor a šílené publikum,“ napsal.

Ráno se k němu přidal další z protizemanovských šéfredaktorů, tentokrát Pavel Šafr z webu Forum24.cz. Ten v obsáhlém komentáři napsal, že TV Prima zjevně nehledala prezidenta, ale krále lůzy, a divácký zážitek byl děsivý.

„Forma, která kombinovala nechvalně proslulý ‚Kotel Michaely Jílkové‘ se soutěží ‚Česko hledá superstar‘, přesně odráží pokleslou populistickou kulturu médií v naší zemi,“ lamentoval Šafr. V Německu nebo v Rakousku je podle něj taková debata, kombinující gladiátorské hry s fotbalovým utkáním, nepředstavitelná. „Představa, že o našem osudu rozhoduje rozdrážděný dav, je opravdu znepokojující,“ děsil se dále.

Prezident Zeman se prý v rozdrážděné atmosféře cítil zjevně dobře, takže to podle Šafra vypadá, že celý ten „hnusný kabaret“ byl ušit jemu na míru. Navíc prý vyšla televize Prima prezidentovi vstříc i v tom, že na začátku pořadu byl vidět rovnou vsedě, takže nikdo nemohl vidět, jak je indisponován.

Pak již Šafr přešel k hodnocení Zemanova protikandidáta. „Jiří Drahoš obstál v těch tématech, která jsou podstatná pro výkon funkce prezidenta,“ pochválil jej. Ocenil, jak Zemana demaskoval vtipnou hláškou, že o imigračních kvótách se nejedná v Moskvě a v Pekingu, ale v Bruselu, kam prezident nejezdí, takže navzdory holedbání zemi v tomto směru příliš nepomohl.

„Jestli Jiří Drahoš jako král lůzy nepůsobil, tak by to mělo být považováno za jeho plus. A jeho vystupování bylo zcela důstojné,“ dodal Šafr. A vše zakončil uspokojivým konstatováním, že alespoň Jiří Drahoš nevzbuzoval obavy, zda se v případě vítězství vůbec dožije březnové inaugurace.

„Nehledáme kašpara. Hledáme člověka, který bude (pro změnu) dodržovat ústavu, respektovat právní řád a dobře reprezentovat Českou republiku. V této disciplíně Zeman totálně selhal,“ zhodnotil Šafr. A poslední větu si nechal pro Zemanovy příznivce, kteří podle něj předvedli, že byli poprvé v divadle.

Ovšem korunu všem protizemanovským komentářům nasadil svým tradičním příspěvkem v popůlnočních hodinách komentátor Jan Rejžek. Ten debatu na TV Prima nazval rovnou „silvestrem“.

Nejprve svůj ostrovtip zaměřil na diskreditaci moderátora večera: „Předlistopadový komouš, udavač spolužáků a předseda fakultního výboru ÚV SSM Voříšek dokázal být ještě horší moderátor než Soukup s Koratangem a to je co říct,“ napsal na svůj Facebook.

Pak se zaměřil na „zemanovsku lůzu v sále“, která se prý „dokonale předvedla“.

Ovšem to nejlepší si nechal na samotného prezidenta: „Ubohý usvědčený lhář se švidrajícím okem málem upadl z křesla a museli ho odvést. Tuhle umírající trosku vážně chce někdo za prezidenta? Leda Michal David, Vondráčková a Troška,“ uzavřel svůj noční příspěvek.

autor: jav