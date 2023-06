Lži a švindly. Kalousek podpálil vládu

„Stanjuru dobíhají nekompetence, lži a švindly,“ řekl v Partii Terezie Tománkové Karel Havlíček (ANO). Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek mu dal na Twitteru za pravdu. Nedával by však vše za vinu pouze ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS). Připomněl, že vláda má členů 18. Zmínil i komentář ekonoma a předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla z Otázek Václava Moravce. Zrušení superhrubé mzdy dle něj bylo superhrubou chybou, na které se shodnou všichni ekonomové.

reklama

V Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News diskutoval Jan Skopeček z ODS a Karel Havlíček z ANO o důchodové reformě i konsolidačním balíčku. „Ministra Stanjuru dobíhají nekompetence, lži a švindly,“ prohlásil Havlíček v Partii s tím, že ministr financí by měl být odborníkem, který by se neměl nechat při sestavování rozpočtu ovlivňovat marketingovými týmy.

Jako příklad uvedl švindl se státním fondem dopravní infrastruktury, kde byl dán rozpočet 150 miliard korun, který je ve skutečnosti krytý jen 120 miliardami korun. Zbylých 30 miliard půjde z úvěru z investiční banky. „Rozpočet na dopravu je stále nekrytý s víc jak 30 miliard korun a pan premiér Fiala ještě tvrdí, že mají rekordní výdaje do investic,“ pohoršil se Havlíček a dodal, že naopak výdaje do investic má nynější vláda nižší, než měla vláda Andreje Babiše. „Přiznejte si, že jste to úplně totálně pohnojili,“ řekl směrem ke Skopečkovi.

Rozpočet na 2023 je ztracen. Snaha Zbyňka Stanjury něco změnit je už jen ovívání mrtvé pokojské. Dobíhají ho lži, švindly a nekompetence. Od podzimu bylo jasné, že to nedopadne dobře. pic.twitter.com/Be3X2VFKsI — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) June 11, 2023

Bývalý člen Poslanecké sněmovny a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se na Partii také díval. Na Twitteru dal Havlíčkovi za pravdu. „Trpím u TV Prima: Karel Havlíček popsal ,tři švindly' v letošním státním rozpočtu bohužel zcela přesně. Ano, byly to švindly a experti před nimi marně vládu varovali,“ řekl a dodal, že vláda tím poskytla opozici levnou munici.

Trpím u TV Prima: @KarelHavlicek_ popsal “tři švindly” v letošním st.rozpočtu bohužel zcela přesně. Ano, byly to švindly a experti před nimi marně vládu varovali. Papír snese všechno, reálný život pak ale trestá. Nikdy nepochopím, proč tak levné střelivo vláda opozici poskytla. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 11, 2023

V dalším tweetu se nicméně Kalousek zastal stávajícího ministra financí Zbyňka Stanjury za hnutí ODS. Na vině není jen on, vláda má v rozpočtovém výborů 14 poslanců. „Bylo by ale hodně nefér tvrdit, že pachatelem všech tří ,švindlů' je pouze ministr financí Zbyněk Stanjura. Vláda má 18 členů a vládních poslanců v rozpočtovém výboru je 14,“ napsal.

Bylo by ale hodně nefér tvrdit, že pachatelem všech tří “švindlů” je pouze ministr financí @Zbynek_Stanjura. Vláda má 18 členů a vládních poslanců v rozpočtovém výboru je 14. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 11, 2023

Dále na Twitteru shrnul i rozhovor o zrušení superhrubé mzdy v Otázkách Václava Moravce, jichž se zúčastnil ekonom a předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Ten se nechal slyšet, že zrušení superhrubé mzdy bylo chybou a i přesto, že to politici jako Petr Fiala nebo Andrej Babiš popírají, všichni ekonomové se na tom shodují.

Předseda @rozpoctova_rada Mojmír Hampl v @OtazkyVM : “Zrušení superhrubé mzdy byla superhrubá chyba”.

VM: “A.Babiš a P.Fiala to ale popírají.”

MH: “No dobře, ať říkají, co uznají za vhodné, ale na tom se shodnou ekonomové od prava do leva.” — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 11, 2023

Psali jsme: Fialův plán? Šichtařové uniká pointa, proč by měl fungovat Lhali jsme ráno, v poledne, večer. Expertka SPD o vládním balíčku Kovářík (ODS): V loňském roce hospodařilo hlavní město zodpovědně Škrty ve státní správě? Co směřuje do budoucnosti, na tom by se podle Fialy šetřit nemělo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.