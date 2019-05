Macrone, pozor! Migrace, klima, EU, jede Babiš drsně. A dnes s Orbánem nastoupí s návrhem

Babiš považuje výsledek evropských voleb za vítězství svého hnutí. Dokonce jej označuje za zázrak, a to vzhledem k negativní kampani, kterou vnímal. „Zisk jsem odhadoval na 22 procent. Vzhledem k té sprosté dezinformační kampani, kterou na nás jely zvlášť některé servery, ale výsledek hodnotím jako velký úspěch. Od 6. května to byly neustále nějaké mýty o řepce, klobásách, střetu zájmů a další nesmysly, do toho protivládní demonstrace a opozice s Antibabišem, tak je zázrak, že jsme dopadli, jak jsme dopadli. Proti tisíckrát opakovaným dezinformacím se těžko brání,“ sdělil Babiš a vyjádřil i lítost nad tím, že mnozí konkurenti dál jedou „Antibabiše“ místo společného boje za zájmy Česka.

Hnutí ANO podle všeho v Evropském parlamentu zůstane ve frakci ALDE. Jak uvedl Babiš, po minulých volbách nechal vše na Pavlu Teličkovi, který pak hnutí ANO opustil a nyní kandidoval za hnutí HLAS. Telička si podle Babišových slov určil kampaň a vybral si i lidi a frakci.

„V ALDE zůstaneme, tam máme spojence, například pokud jde o rozpočet, ale na migraci a klimatickou změnu máme jiný názor. Frakce spolu často při hlasování ani nedrží, jak se ukázalo u socialistů při hlasování o dvojí kvalitě potravin. Největší vliv je ale stejně v Evropské radě, kde Česko zastupuji jako premiér, a tam hlavně musíme hledat spojence, pokud jde o vnitřní trh, boj proti migraci, příští rozpočet EU a tak dále,“ sdělil k tomu Babiš.

Do frakce evropských liberálů ALDE by se měl začlenit i neúspěšný francouzský prezident Emmanuel Macron. Toho ve Francii porazila krajně pravicová Marine Le Penová. Macron by se podle informací serveru iRozhlas.cz měl dnes sejít s premiérem Babišem, a to před summitem Evropské unie, věnovaným výsledkům eurovoleb. Kromě Babiše by se měl sejít i s dalšími premiéry zemí visegrádské čtyřky, tedy Polska, Maďarska a Slovenska.

Společně zřejmě proberou jejich návrh na předsedu Evropské komise, kdy země V4 mají společného kandidáta na post předsedy Evropské komise, jímž je Maroš Šefčovič. Hospodářským novinám to potvrdilo několik zdrojů z bezprostředního okolí Babiše i z Evropské komise.

