Macronova nová taktika vůči Visegrádu. Zve Babiše do Elysejského paláce

Podle informací pátečních Lidových novin německá kancléřka Angela Merkelová přestává hledat společné evropské řešení migrační krize a nastupuje na cestu bilaterálních dohod s jednotlivými členskými státy EU o vrácení migrantů z Německa zpět do jednotlivých zemí, kde migranti vstoupili na půdu EU.

Zdá se, že řecký premiér Alexis Tsipras, s nímž Merkelová jednala, s tím nemá problém. Možná i proto, že se německá a řecká vláda dohodly na vyplacení poslední části záchranného balíčku ve výši 15 miliard eur na pomoc řecké ekonomice. O dvoustranná jednání prý Merkelová usilovala také s Maďarskem.

Otázkou však je, zda to k vyřešení uprchlické krize bude stačit. Sama Merkelová už mluví nahlas o tom, že neschopnost najít společné evropské řešení může být pro EU osudovou ranou. Pod kotel uprchlické krize navíc notně přikládá Itálie, která trvá na nalezení nějakého řešení. Dokud nebude nalezeno, Itálie je připravena blokovat zdárné uzavření těchto jednání. Sluší se dodat, že Itálie, kde ve volbách zvítězilo Hnutí pěti hvězd a Liga severu nového ministra vnitra Mattea Salviniho, trvá na přerozdělování migrantů podle kvót.

„Řím žádá, aby se všechny země EU přihlásily ke sdílení odpovědnosti za migranty, kteří jsou zachráněni ve Středozemním moři. V tom se dostává do sporu zejména s Francií,“ stojí v pátečním vydání listu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se možná pokusí získat na svou stranu země Visegrádské čtyřky – Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Českého premiéra Andreje Babiše pozval na jednání přímo do svého sídla – do Elysejského paláce. Není to přitom tak dávno, co Macron tvrdil, že země, které odmítají přijímat migranty, by měly být potrestány. Měly by platit pokuty. Babiš dával najevo, že ho Macronova slova zarazila.

Český předseda vlády se staví rezervovaně i k bilaterálním dohodám, o které se pokouší Merkelová. „Paní kancléřka se mýlí v tom, že bere za fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít,“ řekl Babiš. Uprchlickou krizi je podle jeho názoru třeba řešit jinak.

„Problém Evropy je, že většina státníků připouští, že k nám proudí migranti a my je musíme akceptovat,“ řekl Babiš. „Budeme trvat na tom, že máme lidem, kteří migrují do Evropy, pomáhat v jejich zemích. Nemůžeme spasit celou planetu. Ilegální migraci musíme zabránit a ta opatření jsou jednoduchá,“ doplnil.

