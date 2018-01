Magdo, cože? Výrok Vášáryové o Jiřím Drahošovi má v Čechách dohru. I od Havla

Na slova diplomatky Magdy Vášáryové, která v prezidentských volbách podporovala Michala Horáčka a nyní se na serveru Aktuality.sk obula do Jiřího Drahoše kvůli financím v jeho kampani, zareagovali novináři Dalibor Balšínek a Jaroslav Plesl. Podle slov Vášáryové bral Jiří Drahoš peníze od bohatých a je funkcionářem. Není jako jejich prezident Andrej Kiska.

Vášáryová se v rozhovoru vyjádřila také k tomu, proč vlastně Horáček prohrál. „Takto se rozhodli občané a je třeba to brát na vědomí," podotkla Vášáryová, jež sama neví, co Horáčkovi v kampani chybělo, aby uspěl nad Jiřím Drahošem. „Nemluvila jsem s miliony lidí v Česku, mluvila jsem jen s jeho přívrženci. U nich vím, proč ho chtěli podpořit," řekla s tím, že lidé se asi rozhodovali v posledních dvou dnech.

Následně se ještě vrátila k Jiřímu Drahošovi. Příběh s Andrejem Kiskou nevnímá Vášáryová jako podobný. „Andrej Kiska byl úplně nezávislým kandidátem. Jiří Drahoš musel posbírat peníze od mnohých bohatých lidí. Kiska přišel jako ‚nepolíbený politikou‘, Jiří Drahoš byl dlouhé roky funkcionářem. Možná se mu to porovnání jen nyní hodilo,“ uvedla Vášáryová.

„Z této strany jsem úder nečekal. Vůbec nevím, co to znamená,“ poznamenal ke slovům Vášáryové šéfredaktor serveru Echo24.cz Dalibor Balšínek. ,,To asi znamená, že paní Magda neobdržela ještě žádnou nabídku," konstatoval europoslanec ODS Jan Zahradil. ,,

„Mazda varuje: Drahoš není Kiska. Hmmmm... Rozkol ve sluníčkovém táboře...“ nechal se pak také slyšet šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Pro server Aktuálně.cz pak Vášáryová dodala, že si přeje, aby si Česko ve druhém kole zvolilo jiného prezidenta, než je Miloš Zeman. Ten podle ní v minulých dnech urazil Slovensko svými výroky o Alexandru Dubčekovi. Zeman totiž řekl, že se Dubček „podělal“.

„Demokratický tábor je už v Česku dostatečně silný na to, aby ve druhém kole ovlivnil volbu prezidenta a porazil současnou hlavu státu,“ míní Vášáryová.

