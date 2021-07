Mají kvůli pár predátorským právníkům zemřít tisíce lidí? Hampl o očkování jako sociologickém fenoménu, vzal to od Napoleona

Nová očkovací vakcína, strašení děsivými vedlejšími účinky, prosazení silou a nakonec se obávané důsledky nedostaví. Tento koloběh podle sociologa Petra Hampla opakovaně sledujeme už od roku 1804, kdy Napoleon zavedl první povinné očkování. A Hampl by pro něj hlasoval i nyní, avšak rozhodnutí by nechal na Češích v referendu. Pro ParlamentníListy.cz komentoval také situaci politickou i rozhodnutí českých soudů o neplatnosti vládních nařízení v době koronaviru.

Podle sociologa jsou totiž vrcholné české soudy ovládány lidmi, kteří to s Českou republikou nemyslí dobře: „To jsme viděli na rozhodnutích ohledně islámských šátků nebo na rozhodnutí, že na muslimy z principu nemohou být uplatněny paragrafy o šíření nenávisti. Nebo na tom, jak ústavní soud zasáhl do běžící volební kampaně, aby zvýhodnil Piráty. Nebo na pokusech vnutit České republice homosexuální adopce. Nebo na tom, že ústavní soud odmítá hájit svobodu projevu,“ vyjmenoval několik případů. „Kdyby ty soudy byly zrušeny, nikomu by nechyběly. Rozhodně by nechyběly obyvatelstvu. Nikdo by nebyl méně svobodným, nikdo by nebyl méně bezpečným. Zmíněné rozsudky jsou čistě politicky motivovány. S vládou práva nemají nic společného,“ řekl redakci sociolog.

Soudce k tomu prý vede snaha co nejvíce prodloužit epidemii a způsobit co největší škody. Pro ParlamentníListy.cz rovněž uvedl, že pokud se nepodaří epidemii ukončit, ve volbách zvítězí Piráti a demoblok a bude následovat vlna státních zásahů vůči Agrofertu. Andrej Babiš prý bude nucen firmu prodat nějakému Monsantu či jiné nadnárodní korporaci. „O nic menšího nejde. Netvrdím, že soudci přímo pracují pro někoho, kdo má takový úmysl. Ale jednají tak, že to ty důsledky mít bude,“ domnívá se Hampl. Jako platný nevnímá ani argument soudu, že Ministerstvo zdravotnictví není schopné zdůvodnit své kroky. Tvrdí, že soud nikdy neřekl, jaké zdůvodnění by pokládal za dostatečné: „Funguje to tak, že ať vláda napíše cokoliv, soud to obratem označí za nedostatečné. Obávám se, že není nic, co by soud uspokojilo. Prostě proto, že soudci prosazují nějaký politický program a na nestrannost kašlou.“

Hampl: S očkováním se to opakuje

Co se týká očkování, má Petr Hampl jasno. „Jsem přece profesí sociolog. Moje práce spočívá v tom, že pomocí statistických nástrojů odlišuji pravdivá tvrzení od nepravdivých. Dokážu tedy poznat, jak to s očkováním proti covidu je, a dokážu se podle toho zařídit,“ sdělil a pokračoval: „To je na každém. Kdybych měl já malé děti, rozhodně bych je nechal očkovat. Jednoduše proto, že vím, co je dlouhý covid a v kolika procentech případů covid zanechá na dětech dlouhodobé následky, i když je samotný průběh nemoci mírný. Mně na mých dětech záleží. Nechal jsem je očkovat proti tetanu, proti tuberkulóze, proti černému kašli a spoustě dalších věcí. Nechal bych je i proti covidu.“ Dále podotkl, že už má děti dospělé a všechny jsou naočkovány stejně, jako jeho manželka, všichni příbuzní a všichni jeho blízcí přátelé.

O povinném očkování by nechal rozhodnout Čechy v referendu a sám by hlasoval pro: „Naše země potřebuje tu epidemii ukončit. Nemůžeme si dovolit další roky polozavřené společnosti jen proto, že pár lidí na pokračování epidemie vydělává. V takovém případě by ale bylo správné dát lidem na výběr včetně čínského Sinovacu, kterým byl očkován Viktor Orbán a u nás není k dispozici, a Sputniku V.“ Zároveň uvedl, že debata o povinném očkování ve společnosti existuje už od roku 1804, kdy Napoleon zavedl první povinné očkování a pokaždé má prý stejný průběh: „Objeví se nová očkovací vakcína, pověrčiví lidé straší děsivými vedlejšími účinky, nakonec to vlády prosadí silou, obávané důsledky se nedostaví. Pak se objeví další vakcína a celý cyklus se opakuje. Pokaždé se říká, že ta poslední vakcína je jaksi odlišná od těch předchozích, a že tentokrát to bude hrůza. A pokaždé se ukáže, že to není pravda,“ shrnul svůj postoj Hampl.

Nejhorší protiočkovací lži uvádějí do oběhu korporace

Na prodlužování epidemie z pohledu sociologa vydělávají kapitálově silní, protože si mohou dovolit dlouhá omezení. Svoji roli hraje také obor – rostou zisky přepravních služeb, softwarových společností a podobně, ale klesají zisky turistického odvětví, zábavního průmyslu, ale i třeba výroby letadel. „Kromě toho na pokračování epidemie vydělávají různí šarlatáni, prodejci výživových doplňků, poradci pro zdravý životní styl, právníci, lidoví vůdcové, zkrachovalí politici, někteří spisovatelé a podobně. Až se z epidemie vyočkujeme, opět upadnou zpátky do bezvýznamnosti,“ míní Hampl, podle něhož se nejedná jen o místní podvodníčky. Ty nejhorší protiočkovací lži uvádějí do oběhu firmy se stovkami zaměstnanců a globální působností, tedy korporace. „Ekonomicky to dává smysl. Dokážete si představit, jak nás takové Monsanto nebo někdo z jeho konkurentů vyždíme, pokud se zmocní Agrofertu?“ zeptal se.

A přidal svůj pohled na protiočkovací hnutí. Podobných lidí si prý vždy velmi vážil, i když s nimi nesouhlasil. Sociolog tvrdí, že je dobré, když se někdo snaží, aby byly věci opravdu důkladně prověřeny, a aby negativní následky nebyly zametány pod koberec. Jako problém však vidí poslední rok, kdy se stalo, že za protiočkovací hnutí vystupují pomatení lidé, kteří působí dojmem šílenců. „Doufám, že se to co nejrychleji vrátí k předchozímu stavu. Nejen kvůli covidu, ale i kvůli samotnému protiočkovacímu hnutí. Pokud budou pokládáni za směšnou či nebezpečnou sektu, nedokážou být prospěšní ani tam, kde se něco opravdu zametá pod koberec,“ řekl Hampl.

Se současným očkováním vnímá stejný problém jako s těmi v minulosti: „Naprostá většina fám, které o něm kolují, jsou úplně pitomé. Ale úplně pitomé. Za tím je to, že spousta lidí věří všemu, co jim kdo nakuká. Málokdo se namáhá ověřit si pravdivost,“ uvedl. Propagaci a tlak na očkování je přesně to, co od vlády sám očekává. Tedy zajistit ostrahu hranic, zajistit maximální proočkovanost, zajistit ochranu před zahraničními neziskovkami a podobně. „Vlastně je to jediná oblast, kde mohu konstatovat, že vláda plní svou povinnost,“ dodal.

Vychytralost podvodníků

Nelíbí se mu ani představa, že farmaceutické firmy nesou odpovědnost za produkty, jako je viagra, zatímco za vakcínu proti covidu odpovědnost nenesou. Označil to za fámy s tím, že tímto způsobem právo ve zdravotnictví nefunguje. „Žádný výrobce nenese odpovědnost a z principu nést nemůže! To by přece vedlo k tomu, že když nějakým lékem zachráníte deset tisíc životů a pak bude mít jeden člověk vážné vedlejší důsledky, tak ten jeden člověk vás dá k soudu a zničí vás. Kvůli pár predátorským právníkům by umíraly tisíce lidí,“ upozornil Petr Hampl a připomněl, že poškození se mohou kvůli nesprávnému postupu lékaře obrátit na soud a nechat věc vyšetřit. Pokud však lékaři udělali, co bylo v jejich silách, odškodné pacientovi nenáleží. „Všimněte si ale vychytralosti podvodníků, kteří naprosto běžnou věc uvádějí jako důvod proti očkování. I když dobře vědí, že očkování pomáhá. Chtějí prodlužovat epidemii, jak to jenom půjde,“ řekl.

Zpochybnil zároveň to, že farmaceutické firmy na očkování pohádkově bohatnou. „K tomu stačí selský rozum, a trocha nezaujatosti. Vydělává farmacie víc, když jsou plné jednotky intenzivní péče nebo kdy lidé dostávají očkování za pár desetikorun? Víte třeba, že vakcína od Johnsonu stojí pouhé tři dolary? Pfizer je dražší, ale pořád to nejsou žádné velké peníze. Ze mě samotného ty farmaceutické firmy vyrazí každý měsíc víc peněz za vitamíny než za rok za očkování. Rostou tedy zisky očkovacích divizí, ale jiné divize stejných korporací přicházejí o mnohem víc peněz,“ upozornil.

Jako sociologicky velmi zajímavé označil nálepkování těch, kdo mají na koronavirus a opatření odlišné názory. „To je sociologicky velmi zajímavé. Potvrzuje to, že sociální tlak nevytvářejí média, ale vždy živí lidé. Zažil jsem to po roce 2015, kdy jsem byl vylučován a napadán za to, že se jasně stavím proti masivní muslimské migraci. Nepadala mě média ani vláda. Vždy se jednalo o konkrétní lidi. Současná situace je paradoxní v tom, že v médiích lehce převládá opatrná podpora očkování. I když to není převaha velká. Třeba Novinky a Seznam často postupují tak, že otisknou celkem přesná data, ale článek opatří titulkem typu: Očkování selhává. Povrchnější čtenáři vidí jen titulek, a už si nepřečtou, jak je to doopravdy,“ upozornil Hampl s tím, že existuje také malá, nicméně nesmírně aktivní skupina odpůrců očkování a mnoho z nich tráví celé dny tím, že napadají, obtěžují a vyhrožují. Několik Hamplových očkovaných přátel se stalo terčem nátlaku a vyhrůžek, jaký nezažili nikdy předtím. „Když se klatovský řezník Havlíček nechal očkovat, a neskrýval to, začali mu aktivisté psát, že realizuje tajné dodávky klobás pro příslušníky mocenské elity a že prý na tom bohatne. To je případ typický pro tuhle dobu. Čím více se ukazuje, že očkování funguje a že očkovaní se těší výbornému zdraví, tím je tato uzavřená skupina aktivnější a agresivnější,“ podotkl.

Fantazijních historek o smrtících vakcínách bude přibývat

V dalším vývoji očekává, že se tato skupina bude nadále radikalizovat: „Bude přibývat fantazijních historek o smrtících vakcínách, neplodnosti, vesmírných ještěrech nebo dokonce o tom, že očkovaní lidé vyzařují smrtící spajky. Propast mezi nimi a většinou společností poroste, až z nich nakonec bude směšná izolovaná sekta. Rozhodujícím okamžikem budou podzimní volby, když Volný blok i hnutí Trikolóra utrpí debakly. Ti lidé si o sobě myslí, že jsou hlasem mlčící většiny. Jenže většina se očkování nebojí. Prostě proto, že si pamatují učivo z biologie základní školy a vědí, co je očkování. Historky o smrtících vakcínách si možná poslechnou, ale nebudou se podle nich řídit,“ zauvažoval Petr Hampl.

A vliv to prý má i na stav opozice vůči současnému systému. Sociolog redakci řekl, že se mainstreamová média snaží vytvořit dojem, že pokud jste proti volné migraci nebo nepodporujete Zelený nový úděl, patříte do stejné party jako blázni, kteří věří, že po očkování zmutujete. „Počítejme s tím, že tohle bude přibývat. Přiznám se, že zatím nevím, jak se proti tomu bránit.“

Nejlépe si vedou Piráti, v jednotlivosti je nej jarmark SPD

Zhodnotil také současné předvolební průzkumy i kampaně českých politických stran. Skutečnost, že si hnutí ANO i po četných pochybeních během pandemie stále udržuje přední pozice v průzkumech, vysvětluje uvědoměním mnoha voličů, že jedinou alternativou vůči hnutí ANO je vláda Pirátů. „Je dokonce pořád možné, že volby skončí tak, že ANO dokáže sestavit vládu společně s SPD, KSČ a Přísahou. Rozhodne očkování. Pokud bude očkováno tolik lidí, aby to epidemii zastavilo, má Andrej Babiš slušnou šanci. Pokud bude proočkovanost nízká, počítejme s vládou Pirátů a Monsantem vlastnícím většinu českého zemědělství,“ sdělil Petr Hampl.

V předvolební kampani si podle něj vedou nejlépe právě Piráti. „Necítím nejmenší sympatie vůči té straně, ale postupují velmi dobře. Vrací se jim energie a peníze, které v uplynulých letech investovali do vytváření sítě místních aktivistů a místních zastoupení. Od Prahy až po nejmenší moravskou vesničku najdete pirátské aktivisty. To může rozhodnout,“ popsal, avšak jako nejlepší jednotlivou aktivitu vnímá jarmarky hnutí SPD. „Nicméně pokud bych měl jmenovat jednotlivou aktivitu, pak je to jednoznačně SPD se svými jarmarky. Lidé mají možnost si uvědomit, za jaké ceny čeští zemědělci prodávají a kolik na nás nadnárodní korporace vydělávají.“

Beztřídní společnost je iluze

Češi mají podle sociologa navíc krátkou paměť, která se však netýká jen politiků. „Vezměte si třeba to očkování proti covidu. Je tu řada lidí, kteří celé roky obdivovali Viktora Orbána. A když Viktor Orbán prosadil masové očkování, jako první v Evropě zavedl covidové pasy a směřuje k očkování povinnému, ti lidé nejsou ochotni dát ani pět minut přemýšlení, jestli náhodou nemá pravdu,“ vysvětlil svůj pohled Hampl. Jako důvod uvedl velký rozdíl, jestli člověk o té které věci přemýšlí sám nebo jako součást davu. Když přemýšlí sám, může to být přemýšlení poměrně hluboké a racionální. Když je součástí davu na sociální síti, existuje pouze momentální pocit a nutnost přizpůsobit se náladě davu.

Rovněž komentoval také rozdělení české společnosti. Stále prý platí, že je rozdělena na ty, kdo se cítí být součástí mezinárodní elity – i když k ní často fakticky nepatří – a na obyčejné místní pracující. „Tohle rozdělení zůstane a bude se prohlubovat. Mnozí z těch, kdo se dnes cítí součástí elity, budou odkopnuti a ztratí všechny iluze. S očkováním je spojeno mnoho momentálních emocí, ale k vážnému rozdělení to nepovede. Protiočkovací část společnosti je příliš malá a slabá,“ uvedl také. S rozděleností se toho ale příliš dělat nedá. Hampl tvrdí, že se musíme smířit s tím, že něco jako beztřídní společnost je iluze. „Dějiny něco takového neznají a nejspíš to nezná ani budoucnost. Může ale fungovat něco jako tichá společenská smlouva mezi vrstvami. Třeba tak, že místní oligarchové budou vysávat normální pracující lidi, ale na oplátku zajistí obranu země nebo že lidem poskytnou určitý prostor, aby mohli vést celkem šťastné životy,“ popsal a připomněl, že podobný stav zažily české země třeba v husákovském období, kdy komunističtí funkcionáři uzurpovali veškerou moc, ale na oplátku dali lidem možnost stavět si baráčky, jezdit na chaty, pokojně vychovávat děti a pěstovat koníčky.

„Jenže současná vládnoucí elita není něčeho takového schopna prostě proto, že je plně závislá na zahraničních strukturách. Manažeři korporací se třesou před zahraničním nadřízenými, aktivisté neziskovek se platí před globálními nadacemi, čeští polici a úředníci mají své faktické šéfy v Bruselu. Dokud neobnovíme faktickou samostatnost národního státu, nemůžeme čekat obnovení základní solidarity mezi sociálními vrstvami,“ dodal nakonec Petr Hampl.



