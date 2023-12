Mají to za úkol. A dělají to dobře! Obrana StarDance před aktivisty a jejich výmysly

Je řada věcí, kvůli kterým je taneční soutěž StarDance kritizovaná. V poslední době to byla propagace sponzorů či prominentní místo pro kancléřku Vohralíkovou. Novinářka Linda Bartošová si však vybrala něco jiného. „Genderové stereotypy.“ A to už zřejmě bylo moc na radního ČT Matochu. Připomenul, že zábavné pořady má ČT za úkol podle zákona. A že je dělá dobře.

reklama

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9281 lidí

„StarDance ukazuje eleganci, tvrdou práci za ní a také slušnost. Potvrzuje i tradiční rozdělení rolí. Konzervativci mají radost. Úspěch StarDance potvrzují i čísla: semifinálové rozhodnutí tuto sobotu sledovalo 1,76 milionu lidí (podíl na sledovanosti 49,2 %)! Předposlední večer dvanácté řady StarDance se tak stal nejsledovanějším nefinálovým dílem za posledních šestnáct let,“ poznamenal Matocha na svém facebookovém profilu.

Co má Matocha na mysli oněmi útoky genderových aktivistů? Myslí evidentně tento příspěvek moderátorky Lindy Bartošové: „Aspekty genderových stereotypů v pořadu StarDance – už to někdo napsal nebo mám námět na diplomku?“ zeptala se.

Linda Bartošová je známá česká novinářka, která se v roce 2012 zúčastnila soutěže krásy, ale profesně na sebe upozornila především před kamerami ČT, pro kterou pracovala mezi lety 2013 až 2022. Moderovala např. Interview ČT24 nebo Horizont ČT24. V závěru rok 2021 však na veřejnost vystoupila s prohlášením, že ji postihlo vyhoření a v ČT si chce vzít delší volno. Nakonec ve veřejnoprávní televizi skončila úplně.

V březnu 2022 jí vyšla kniha rozhovorů Novinářky s ženami, které pracují v médiích.

V únoru 2023 se podílela na rozjezdu projektu Spotlight, projektu rozhovorů s hosty, kterým poskytl prostor server Aktuálně.cz. Ale na konci roku 2023 Bartošová v projektu končí.

Bartošová se mimo jiné také v jednom z rozhovorů, který poskytla, zaměřila na to, jak by se muži k ženám neměli chovat. Měli by si odpustit nevhodné dlouhé pohledy na ženy, koukání na ňadra nebo poznámky o jejich pozadí. A když už tomuto chování ženy musí čelit, měly by se jasně ohradit. Platí to podle ní třeba i o pornoherečkách. I ty mají vytyčit jasné hranice.

StarDance aneb Když hvězdy tančí je dlouhodobě velmi úspěšným pořadem České televize. Například předposlední večer dvanácté řady StardDance se stal nejsledovanějším nefinálovým dílem za posledních šestnáct let. K televizním obrazovkám přilákal 1,72 milionu diváků při podílu na sledovanosti 43,2 procenta.

Finálové kolo taneční soutěže, kterou Česká televize vysílá od roku 2006, budou moci diváci vidět v sobotu 16. prosince ve 20.10 hodin. Rozhodovat se bude mezi snowboardistkou Evou Adamczykovou s tanečním partnerem Jakubem Mazůchem, Darijou Pavlovičovou s Dominikem Vodičkou a Vavřincem Hradilkem a Kateřinou Bartuněk Hrstkovou.

Psali jsme: ,,Občanská válka. Ale Česko nám může závidět." Slovensko: Facka akci proti Ficovi Cheb: Ze zrna chléb Nebankovní půjčky: Flexibilní a rychlá odpověď na finanční výzvy Zdeněk Jemelík: Pochvala ministru Blažkovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE