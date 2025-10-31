Zklamaný Rychetský voličům Babiše: „Nikdy se neměli tak dobře“. Zde je odpověď

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vyjádřil hluboké obavy z aktuálního politického směřování České republiky po nedávných volbách. Podle Rychetského výsledky, které posílily kontroverzní subjekty, odhalují krizi liberální demokracie živenou úzkostí, bezradností a historicky zakořeněnou averzí ke státním institucím.
Veřejné výstupy Pavla Rychetského byly známým koloritem už v době, kdy ještě předsedal Ústavnímu soudu. Některým ale vadilo, že komentuje i dění, které mu případně mohlo přijít na stůl v brněnské Joštově ulici.
Podle právníka a vysokoškolského pedagoga Petra Kolmana již dnes coby emeritní předseda tribunálu může veřejné dění komentovat. „Dnes již nevadí, že bývalý soudce komentuje politické dění. Problematické bylo, že tak Rychetský činil i v časech, když byl ještě aktivním ústavním soudcem. Dokonce navštěvoval OVM. Což bylo správně kritizováno i ostatními soudci a politiky,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz.
Pavel Rychetský pro Český rozhlas vyslovil názor, že letošní volby rozhodl především bezradný český volič. „Zdá se, že žijeme v zemi, ve které se většina lidí cítí do značné míry osamělá. Sdružování a mezilidská komunikace jako by se pomalu vytrácely. Místo toho nastoupily, já tomu říkám, asociální sítě,“ uvedl někdejší předseda Ústavního soudu.
Sestava politiků, kteří mají téměř většinovou podporu veřejnosti, ačkoliv by v normální zavedené demokratické společnosti nekandidovali – jako jsou Babiš, Filip Turek nebo trestně stíhaný Tomio Okamura – vyvolává u Rychetského zármutek a zklamání. „Vůbec by nebylo možné, aby se tímto způsobem angažovali. A oni u nás nejen kandidují, ale mají dokonce téměř většinovou podporu veřejnosti,“ podivuje se právník a politik.
Akceptace těchto kontroverzních osobností je podle něj příznakem nízké politické kultury. Tento trend, kdy populisté a demagogové předčili zdegenerované klasické politické strany, vede k protestnímu hlasování: Bezradný volič s historicky zakořeněnou nedůvěrou ke státu odevzdá hlas proti stávající garnituře, přičemž Rychetský předpokládá, že tento cyklus nespokojenosti se bude opakovat i po nástupu nové vlády.
„Pro českého občana je historicky od dob Rakousko-Uherska příznačná nedůvěra až averze k institucím, ke státu, k našemu státu. Je to absurdní, ale je to tak. A skutečnost, že občané necítí spojitost se svou zemí, se svým státem a svojí reprezentací, vede k tomu, že bezradný občan dá protestní hlas, kterým protestuje proti existující vládnoucí garnituře,“ tvrdí Rychetský.
Přestože se občané prý z hlediska svobody, demokracie a hmotného zabezpečení nikdy v dějinách neměli tak dobře, velká část společnosti pociťuje úzkost, nejistotu a strach z budoucnosti. Tento stav, spojený s pocitem osamělosti a ztráty mezilidské komunikace ve prospěch „asociálních sítí“, vede úzkostného občana k tomu, že se začne upínat k silné osobnosti, vůdci či lídrovi. Tak si Rychetský vysvětluje silnou podporu hnutí ANO a Andreje Babiše, jenž vyhrál volby, přestože je obžalován ze závažné trestné činnosti a evidován jako agent Státní bezpečnosti.
Babiše však má za zkušeného politika. „Ví, do jaké míry je třeba nakládat s jistým populismem a demagogií,“ domnívá se Rychetský.
Ve volebních výsledcích však vidí i povzbudivé momenty. Hlavně neúspěch hnutí STAČILO! V této souvislosti zavzpomínal na dobu sametové revoluce a na diskuse v Občanském fóru, kde se s Petrem Pithartem a Jiřím Dienstbierem shodli na tom, že by bylo příliš jednoduché politickou stranu se zločineckou minulostí zakázat, ale že je třeba ji porazit ve svobodných volbách. Ačkoliv netušili, že tento boj potrvá tak dlouho, neúspěch podobně laděného uskupení Rychetského potěšil.
Žádná sekta, mají 35 procent...
Petr Kolman k údivu emeritního předsedy Rychetského poznamenává, že voliči ANO volí ze svého pohledu, a v něm se volba Babišova hnutí jeví jako menší zlo, než volit STAN, SPOLU nebo jurodivé Piráty.
Doktor Rychetský se snaží toto voličské rozhodování potutelně iracionalizovat, když o něm mluví jako o „hledání spásy“. „Avšak lidé nejsou většinou úplně hloupí, spásu v Andreji Babišovi jistě nečekají (tedy až na pár promile výjimek, ty se najdou jistě všude),“ dodává k tomu Kolman.
Podle jeho názoru není možné, aby strana schopná získat 35 procent voličů byla jakousi sektou, věřící ve spásu. „Člověk nemusí být ani politolog, aby mu bylo jasné, kde ANO bere hlasy – jsou to většinou bývalí sociálně demokratičtí voliči. Pamatujete na časy, kdy měla ČSSD přes 25 procent hlasů? A ti lidé nikam nezmizeli, a pravici asi volit nebudou,“ připomíná Pavlu Rychetskému, který kdysi za ČSSD seděl v Senátu a dvou vládách.
Pavel Rychetský je ale ze sociální demokracie zklamán. Její úpadek podle něj začal už koalicí s hnutím ANO, a účast na projektu STAČILO! to dorazila.
autor: Naďa Borská
