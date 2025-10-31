Ministryně Decroix: Růst ekonomiky, který zajistily kroky naší vlády

Máte děti? Tak jim začněte šetřit! A pořádně.
Pokud totiž nová vláda splní byť jen polovinu z toho, co si napsala, tak budou naše děti mít složitý život a strašné dluhy.
Ať budou totiž tihle političtí šarlatáni kouzlit jak chtějí, nemohou z údajných daňových úniků dostat peníze na všechny nové náklady - zastropování věku důchodů, nové valorizace důchodů, snížení cen energií úhradou ze státního rozpočtu, zrušení koncesionářských poplatků a převedení do rozpočtu, zvýšení platů vojáků a dalších bezpečnostních složek. Na to prostě náš stát nemá a vše jde na dluh a tedy na vrub našich dětí!
Jediné v co mohou šarlatáni doufat, je růst ekonomiky, který zajistily kroky naší vlády.
V jejich programu ale není nic o % na obranu, nic o dodržení schodku rozpočtu. Naopak jsou tam velmi nebezpečná prohlášení o pragmatické zahraniční politice a posílení vazby na V4.
Nastane teď velká apokalyptická jízda. Blbě nám bude, až to skončí …
Ale prosim, nyní hlavně užívejte podzimu. Vim, že mnoho z Vás nové směřování země a bohapusté rozhazování strašně mrzí, ale nenechme se otrávit a rozdělit
Eva Decroix, Ph.D., MBA
autor: PV