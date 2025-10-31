Kubisková (Výzva): Ministryně Decroix hájí zájmy ODS, nikoliv spravedlnost

01.11.2025 6:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministryni Decroix.

Kubisková (Výzva): Ministryně Decroix hájí zájmy ODS, nikoliv spravedlnost
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Nynější postup končící ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) mi připomíná situaci z našich kauz, kdy jsme bojovali proti mafii z ODS.

I v našich kauzách jednali někteří lidé ze státního zastupitelství a od Policie v zájmu kmotrů ODS. Nevěříte?

Vzpomínáte jak ODSOUZENÁ bývalá státní zástupkyně Dagmar Máchová (kauza Bereta) účelově odstíhala spolu se "správným" vyšetřovatelem Nevtípilem svědka z jízdenkové kauzy Sittu, a jak kvůli ní přišla Sittova rodina o poloviční podíl ve firmě Neograph, který posléze získala Delta Capital s bývalým premiérem Nečasem (ODS)? Sitta byl sice nakonec osvobozen, ale jako nátlak, zpochybnění věrohodnosti a přebrání jejich podílu ve firmě to stačilo.

Obdobná situace je nyní v kauze IKEM. Do ní je totiž skrze svého poradce Netuku namočen i přímo premiér Petr Fiala (ODS). SMS zpráva dokazuje, že tlačili prostřednictvím ministra zdravotnictví Válka (TOP 09) na vedení IKEM, aby se ODS dostala k zakázkám IKEMu a financím z nich.

ODS chtěla peníze ze špitálu "neofiko". Co to mohlo znamenat? Provize od dodavatelů za předražené zakázky, nebo přímé dodávky předražených výrobků a služeb firmami s offshore vlastníky z kmotrovských sítí. Vše v zájmu ODS.

Když management IKEM odmítl spolupracovat, přišla odplata ve formě nařčení z vydírání a vyšetřování GIBS. Proč GIBS? Spadá přímo pod premiéra Fialu. Jde o formální likvidaci nepohodlných manažerů. Obdobně jako u Sittů. Modus operandi je obdobný.

Nyní do celé kauzy mohla zasáhnout ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Není to tak dávno, kdy jsem psala o tom, že paní Decroix nejednala nestranně ani v zájmu naší společnosti při vyšetřování kauzy Bitcoiny a navíc LHALA nám všem. Usvědčil ji z toho veřejně exkoordinátor této kauzy, bývalý ústavní soudce David Uhlíř.

Končící ministryně nyní mohla v kauze IKEM, kterou nezákonně vyšetřovala GIBS, podat pro tuto nezákonnost stížnost k nejvyššímu soudu. A co myslíte?

Neučinila tak. Proč? 

Je to stejné jako v kauze Bitcoin. Ministryně hájí zájmy ODS, nikoliv spravedlnost.

Z těchto dvou případů, které se přímo týkají nejvyšších představitelů ODS je zřejmé, že Decroix nekoná nestranně a dělá vše proto, aby byly oba případy zameteny pod koberec.

To je zcela nepřípustné. Politik, který v takto závažných kauzách zneužívá svého postavení, aby kryl viníky, nemá dle mého názoru v politice co dělat!

Politiku by měli vykonávat lidé, kteří jdou osobním příkladem a svými činy vyvolávají důvěru veřejnosti, ne ti, kteří lžou a manipulují!

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
