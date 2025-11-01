Zděšení u demokratů. Trump obnovuje jaderné testy

Agentura Reuters upozornila, že Donald Trump se hodlá vrátit k provádění jaderných testů.
Trump ve čtvrtek uvedl, že nařídil armádě USA, aby po 33 letech okamžitě obnovila proces testování jaderných zbraní. Tento krok se zdál být vzkazem pro konkurenční jaderné mocnosti Čínu a Rusko.
Na své sociální síti Truth Social se Trump k tématu vyjádřil obsáhleji.
„Spojené státy mají více jaderných zbraní než jakákoli jiná země. Toho bylo dosaženo během mého prvního funkčního období, včetně kompletní modernizace a renovace stávajících zbraní. … Rusko je na druhém místě a Čína je s velkým odstupem na třetím místě, ale do pěti let se dostane na stejnou úroveň. Vzhledem k testovacím programům jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby zahájilo testování našich jaderných zbraní na stejné úrovni. Tento proces bude zahájen okamžitě. Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!“ zdůraznil Trump.
Během cesty do Malajsie americký ministr války Pete Hegseth uvedl, že obnovení jaderných testů je „velmi zodpovědným krokem“ k udržení jaderného odstrašování, a dodal, že Pentagon bude spolupracovat s ministerstvem energetiky.
Titusová, která se zabývala historií amerických jaderných testů, se vyjádřila, že obnovení takových testů by přimělo Rusko a Čínu, aby učinily totéž, a „Nevaďané by se vrátili do hledáčku toxického záření a ničení životního prostředí“.
Trump navíc možná neříká pravdu.
„Za prvé, každé tvrzení v tomto příspěvku je chybné,“ řekl americké zpravodajské stanici CNN Matthew Bunn, expert na jaderné zbraně z Harvardovy univerzity. „Není pravda, že Spojené státy mají nejvíce jaderných zbraní na světě.“ Kritici tvrdí, že pokud Trump zahájí novou éru jaderných testů, otevře to dveře pro jakékoli další země s jadernými sny, aby začaly dohánět zpoždění. „Nejvíce by z toho profitovala Čína,“ řekl Bunn.
EU mlčí. Až nápadně mlčí
A ve stejné době, kdy Trump uvažuje o obnovení jaderných testů, na Ukrajině zvedá hlas ukrajinská občanská společnost. Bývalý šéf Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyj byl zatčen. Server Kyiv Indpendent uvedl, že obvinění proti němu zahrnují spiknutí za účelem zpronevěry 13,7 milionu hřiven, což je v přepočtu asi 6,9 milionů korun. Mělo jít o kauzu z roku 2018. Právníci Kudrytského to označují za „naprostý nesmysl“.
Kudrytskyj vedl Ukrenergo v letech 2020 až 2024, předtím pracoval jako ředitel společnosti pro investice. Jeho úspěch v získání více než 1,5 miliardy eur během jeho působení ve funkci šéfa Ukrenergo mu vynesl pověst spolehlivé osobnosti, zejména mezi mezinárodními partnery Ukrajiny, kteří společnosti poskytli pomoc poté, co Rusko v roce 2022 začalo útočit na energetický systém země.
Kudrytskyj byl v roce 2024 donucen rezignovat. Podle serveru Kyiv Independent za nejasných okolností s odůvodněním, že nedokázal adekvátně ochránit ukrajinskou energetickou infrastrukturu před ruskými útoky. Kudrytskyj označil své odvolání za politicky motivované. Totéž zopakoval, když u něj před pár dny policisté provedli domovní prohlídku. Minulý týden řekl serveru Kyiv Independent, že za kroky proti němu by mohl stát „někdo s vysokým postavením“ s vlivem na orgány činné v trestním řízení, ačkoli odmítl jmenovat jména.
„Kudrytského odvolání v loňském roce bylo již samo o sobě problematické,“ řekl serveru Kyiv Independent Roman Waschuk, předseda ukrajinské Rady ombudsmana pro podnikání. „Zahájení trestního řízení na základě v nejlepším případě chabých důkazů problém dále zhoršuje,“ dodal.
Konsorcium čtyř předních ukrajinských think-tanků RRR4U vydalo 30. října společné prohlášení, v němž vyzvalo úřady, aby provedly vyšetřování s „maximální nestranností, objektivitou a politickou neutralitou“. Varovalo také před politickým pronásledováním. „Praxe politicky motivovaných akcí proti profesionálům u moci v jakékoli zemi, zejména v zemi, která prožívá extrémně těžké válečné časy, je ranou pro státnost, nikoli projevem spravedlnosti,“ uvádí se v prohlášení.
„Od svého odchodu z Ukrenergo v roce 2024 pracoval Kudrytskyj v soukromém sektoru, ale otevřeně se vyjadřoval ke korupci v Ukrenergo,“ doplnil server k tématu.
Státní zástupci tvrdí, že Kudrytskyj odjel do Lvovské oblasti, aby se skryl před vyšetřovateli a uprchl do zahraničí. Kudrytského rodina však podle jeho právníků nechala své pasy v Kyjevě a ubytování si rezervovala 27. září – ještě než se Kudrytskyj o vyšetřování dozvěděl.
Inna Sovsunová, opoziční ukrajinská poslankyně a členka parlamentního energetického výboru poznamenala, že zatčení Kudrytského Ukrajině rozhodně nepomáhá. „Je to hrozný signál pro naše mezinárodní partnery a poškozuje to pověst Ukrajiny,“ řekla Sovsunová listu Kyiv Independent. „Za tohle země nebojuje.“
autor: Miloš Polák
