Maláčová udeřila: Důchodci nejsou „škoda“, Fialo

Podle lídryně STAČILO! musí být stáří obdobím klidu a důstojného odpočinku, nikoliv obav z chudoby. „Stáří nesmí být časem obav a strachu. Má to být období našeho života, ve kterém si zaslouženě užíváme odpočinku po desítkách odpracovaných let,“ zdůrazňuje.
Maláčová v příspěvku představila desetibodový plán reformy důchodového systému. Na prvním místě zdůrazňuje, že důchody musí zůstat pod státní kontrolou. „Zabráníme privatizaci systému a závislosti seniorů na výnosech soukromých penzijních fondů,“ uvedla.
Důležitým bodem je zastropování věku odchodu do důchodu na 63 let. Podle Maláčové je nepřijatelné, aby lidé museli pracovat i v době, kdy už zdravotně nestačí. Tvrdě kritizuje vládu za to, že zvýšila věk odchodu bez jakýchkoli analýz dopadů. „Lidé se do důchodu promarodí či skončí v invalidním důchodu,“ varuje.
Maláčová rovněž upozorňuje, že srovnávání s vyspělými západními státy je zavádějící. „Máme nízké mzdy a tudíž i nízké důchody. Je rozdíl, jestli se vám krátí důchod ve výši 20 tisíc anebo 50 tisíc,“ dodává.
Maláčová připomněla i svůj autorský návrh tzv. výchovného, které má ocenit péči o děti. „Kdo pečuje, má bohužel nižší mzdu a pak i nižší důchod. Ve stáří je pak ohrožen chudobou. To je strašně nespravedlivé a jsem pyšná, že jsem tuto nespravedlnost odstranila,“ připomněla s tím, že je třeba výchovné nejen ubránit, ale i trvale valorizovat.
Hnutí STAČILO! také prosazuje spravedlivější podmínky pro lidi v náročných profesích, podporu pracujících důchodců, nový státem garantovaný III. pilíř a především daňovou reformu. „Důchody nelze v 21. století financovat pouze ze zdanění práce,“ říká Maláčová a navrhuje zdanění nadnárodních korporací a omezení daňových úniků.
Závěrem pak říká jednoznačně: „Chceme, aby platilo, že kdo celý život pracuje, bude mít spravedlivý důchod.“
autor: Jan Procházka