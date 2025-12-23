„Vystupme z NATO. Ať si Evropa nechá muslimy.“ Slavný herec udeřil na EU

S Donaldem Trumpem se americká politika vůči Evropě podstatně změnila. Což bylo následně i kodifikováno v nové americké národní bezpečnostní strategii, dle které hodlají pěstovat vztahy s národními státy a nikoliv s Evropskou unií. Od té doby, ale i předtím, si evropští funkcionáři museli vyslechnout nejeden nepříjemný projev o tématech, jako je svoboda slova nebo masová migrace.
Jeden z takových projevů byla i poslední tisková konference amerického ministra zahraničí Marca Rubia pro tento rok. Kde mluvil mimo jiné o škodlivosti masové migrace a že to je problém Evropy. A také o NATO, že se jedná o „západní alianci“, která je založena na sdílených hodnotách. A když tyto hodnoty již nejsou důležité, tak se z ní stává „obyčejný obranný pakt“.
Jeho slov se chytil politický komentátor Mario Nawfal, podle kterého Rubio uhodil hřebík na hlavičku a řekl to, co se evropské elity snažily zakrýt miliardami. Totiž že masová migrace smazává společné západní hodnoty, které odůvodňují existenci NATO. „A jaká je reakce Bruselu? Naříká na ‚vměšování‘, zatímco pokutuje X za to, že dovoluje svobodně mluvit,“ vmetl Evropské unii.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Připomenul, že kancléř Merz označil novou americkou národní bezpečnostní strategii za nepřijatelnou a předsedkyně Evropské komise von der Leyenová zase žádala, aby se USA nevměšovaly do evropských záležitostí. „Jsou to ti samí lidé, kteří Američanům přednášejí o demokracii, zatímco sociálním médiím ukládají pokuty ve výši stovek milionů eur za to, že odmítají cenzurovat projevy, které se Bruselu nelíbí,“ upozorňuje Nawfal. Podle něho státy východní Evropy, jako je Maďarsko, Polsko a Česko, souhlasí s Rubiem.
„Už jednou byly svědky kolapsu civilizace. Vědí, co se stane, když elity upřednostní ideologii před přežitím. Západní evropští lídři také vědí, že Rubio má pravdu, ale přiznávají to pouze soukromě, protože veřejně to přiznat by znamenalo kariérní sebevraždu v Bruselu,“ tvrdí Nawfal.
Dotkl se masakru na Bondi Beach v Austrálii. „Když dovezete stovky tisíc lidí z míst, kde jsou židé legitimní cíl, nakonec se někdo z nich bude chovat podle svého naprogramování.“
„Argument suverenity ničí protiútoky EU. Každý národ má právo kontrolovat své hranice, rozhodovat o tom, kdo do něj vstoupí, a stanovovat standardy asimilace. To není kontroverzní – je to doslova definice státnosti. Celý projekt Bruselu závisí na oslabení této suverenity a jejím nahrazení nevolenými byrokraty v Belgii, kteří rozhodují za 450 milionů lidí, kteří je nikdy nevolili,“ vymezil se komentátor.
To, že von der Leyenová požaduje, aby se USA nevměšovaly, ale zároveň požaduje aby USA bránily vojensky Evropu, je pak podle něho vrchol zpovykanosti evropských elit. „Nemůžete outsourcovat svou obranu na americké daňové poplatníky, importovat miliony lidí, kteří nenávidí západní civilizaci, cenzurovat každého, kdo si stěžuje, a pak Američanům říkat, aby o tom mlčeli. Rubio jasně vyjadřuje to, co Trump naznačoval: Pokud se Evropa chce zabít, fajn – ale nečekejte, že Američané zaplatí za pohřeb,“ vzkázal.
Nawfal tvrdí, že pokuty pro X jsou snahou kontrolovat narativ a že se EU bojí demokracie. „Když němečtí občané nemohou diskutovat o migrační politice bez rizika stíhání, když francouzští rodiče jsou vyšetřováni za stížnosti na školy, když britští občané jsou zatýkáni za příspěvky na sociálních sítích, nejde o obranu demokracie, ale o budování policejního státu,“ prohlašuje s tím, že ve východní Evropě to kvůli komunistické okupaci chápou. Ale když Orbán nebo polští konzervativci varují před civilizačními hrozbami, tak jim nadávají do fašistů. A když se hrozby ukážou jako pravdivé, například při útocích na vánoční trhy, tak je to najednou „složité“ a „nemohli jsme vědět“. „Věděli jste to. Jen vám to bylo jedno, protože přiznat, že jste to věděli, by znamenalo přiznat, že ti ‚odporní lidé‘ měli pravdu,“ obviňuje Nawfal evropské elity.
A věští, že Trump bude pokračovat v tlaku, aby si Evropa vybrala mezi hodnotami, na kterých je založeno NATO a mezi bruselskou multikulturní fantazií. „Východoevropské státy se stále více přiklánějí k Washingtonu,než k Bruselu. Západoevropské vlády čelí rostoucímu domácímu tlaku, protože občané sledují, jak se jim města proměňují. Buď se evropské elity probudí, nebo je nahradí nacionalistická hnutí,“ konstatuje Nawfal a vyjmenovává země, kde mají taková hnutí úspěch, např. v Itálii, Nizozemí nebo i v Německu, kde je AfD druhá v průzkumech. „To nejsou okrajová hnutí, to je známka toho, že populace odmítá demografickou výměnu nařízenou elitami,“ soudí.
„Rubiovo varování není vměšování. Je to ultimátum: společné hodnoty, nebo jen obranná smlouva. Protože pokud NATO znamená pouze to, že americké jednotky chrání evropské území, zatímco Evropa přijímá lidi, kteří pohrdají vším, co NATO údajně brání, proč jsou pak američtí synové a dcery rozmístěni v Německu?“ ptá se Nawfal a míní, že Brusel nemůže odpovědět, aniž by přiznal, že jeho projekt – bezhraniční, postnárodní, demograficky proměněná Evropa – je neslučitelný s aliancí, kterou chce, aby USA platily.
Nawfal poukazuje na to, že individuální svoboda, vláda zákona, svoboda projevu, náboženská tolerance, vědecká metoda a vláda zastupitelů, nejsou jen „západní hodnoty“, ale že jsou to základy pro fungující civilizaci. „Evropské elity sázejí na to, že jim zůstane ovoce, i když vytrhají kořeny,“ varoval.
„Mýlí se. A až experiment selže – až zavřou poslední synagogu, až se omezí práva žen, až se svoboda slova stane zločinem, až Paříž bude vypadat jako Karáčí – nečekejte, že to Američané napraví. Snažili jsme se vás varovat. Nazvali jste nás fašisty. Suverénní národy mají právo spáchat sebevraždu. Nemají ale právo požadovat, aby za to platili ostatní,“ vzkázal Nawfal závěrem.
???????? OPINION: RUBIO TELLS EUROPE THE TRUTH, BRUSSELS MELTS DOWN LIKE COWARDS— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 22, 2025
Secretary of State Marco Rubio just said out loud what European elites spend billions trying to suppress: mass migration is erasing the shared Western values that justify NATO's existence. And Brussels'… pic.twitter.com/YbDB58NAmm
K jeho slovům se pak přidal slavný hollywoodský herec James Woods, známý z filmů Herkules, Tenkrát v Americe nebo Kasino. A ostře: „Každoročně poskytujeme vojáky a miliardy dolarů na podporu Evropy, která již neexistuje. Tito pokrytečtí hajzlové nám pak vyčítají naši svobodu projevu, chtějí pokutovat naše sociální média a říkají nám, co jim dlužíme. Vystupme z NATO a nechme Evropu, ať si ty zatracené muslimy nechá.“
We provide troops and billions of dollars annually to support a Europe that no longer exists. These sanctimonious pricks then chastise us for our free speech, want to fine our social media, and tell us what we owe them.— James Woods (@RealJamesWoods) December 23, 2025
Pull out of NATO and let Europe keep the damn Muslims. https://t.co/XzbTAQ0379
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.