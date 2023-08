Málo matematiky, příliš Gender Studies. Válcuje nás Asie a už i Polsko. Černá hodinka s Pikorou

Hrozí měnová krize? Máme se jí bát? Ekonom Vladimír Pikora obsáhle promluvil na důležité téma. Konstatoval, že Evropa ekonomicky upadá, protože přemýšlí o tom, jak přerozdělovat dotace, místo toho, aby uvažovala nad tím, jak zvýšit produktivitu práce, což dělají Asiaté. A to, co z pohledu ekonoma platí o EU, platí podle Pikory ještě více o Česku. I česká ekonomika upadá. Z mnoha důvodů.

reklama

Ekonom Vladimír Pikora promluvil v pořadu Xaver Live. O tom, jak Evropa zaostává za Asií.

„Dneska bych vám chtěl říct, že Evropa zaostává. Česká republika zaostává. Údajně hrozí měnová krize. Pak si vysvětlíme, jestli se jí máme, nebo nemáme bát. Prý už kvůli tomu spekulanti prodávají státní dluhopisy. A skupina BRICS chce změnit mocenskou mapu světa a chce ohrozit Západ,“ začal Pikora zostra.

„Na mladé doléhá klimatická úzkost, na mě doléhá evropská úzkost. My jsme byli druhým nejvyspělejším kontinentem světa a postupně padáme. My jsme pod vlivem Zelené ideologie přesunuli průmysl do Asie, no a Asiaté toho využili a postupně nás předběhli,“ podotkl ekonom. Jedním dechem dodal, že zatímco Asiaté stále přemýšlejí, jak zvýšit svou produktivitu, EU už si neumí vyrobit ani léky a automobily dováží z Číny. „A nejhorší je, že u nás nejsou politici, kteří by představili nějakou vizi, co s tím dělat. Jediný, kdo nabízí nějakou vizi, je Emmanuel Macron a byť s ním nesouhlasím, tak on nabízí nějakou vizi,“ uvedl Pikora.

Konstatoval, že politici často o svých resortech nic nevědí. Už proto nemohou mít žádnou vizi. A EU dál upadá. Ukazuje se to podle něj i ve válce na Ukrajině, kde svět víc zajímá, co si o této válce myslí Čína a Perský záliv, než co si myslí Německo či Francie.

A to, co z pohledu ekonoma platí o EU, platí podle Pikory ještě více o Česku. I česká ekonomika upadá. Duší ji mimo jiné vysoká inflace. To v praxi znamená, že u některého druhu zboží už máme ceny jako v Německu, ale platy jsou české. To v konečném důsledku nutí Čechy míň utrácet a Pikora má za to, že to v žádném případě není dobře.

„To, že máme nízkou spotřebu, je ohromný problém, protože spotřeba je motorem ekonomiky. Třeba ve Spojených státech je to 40 procent HDP. A u nás těch 40 procent ekonomiky je dušeno, protože si prostě tu spotřebu nemůžeme dovolit,“ zlobil se Pikora.

Dalším velkým problémem Česka podle něj je, že nemáme dobudovanou klíčovou infrastrukturu včetně dálnice do Českých Budějovic. Vedle toho máme z Pikorova pohledu jen průměrné pokrytí internetem, za které ale platíme extrémně vysoké ceny.

Do třetice je podle Pikory problém Česka v tom, že má velké množství státních zaměstnanců. Ekonom má za to, že nemalá část těchto lidí by mohlo přiložit ruku k dílu v českém průmyslu.

„Problémem je, že politici často mluví o tom, že by chtěli situaci řešit, viděli jsme to např. v jejich předvolebních programech, ale po volbách tyto programy neplní. … Politici neřeší věci strategicky a místo toho se rychle snaží nahnat politické body. To jsme viděli třeba u Prague Pride nebo u korespondenčního hlasování,“ pravil Pikora.

Do protikladu k situaci v Česku postavil situaci polskou. Naši severní sousedé za evropské peníze dobudovali novou dálniční síť.

A jako by toho nebylo už tak dost, tak velkým problémem Česka je z pohledu Pikory úroveň vzdělání v této zemi. Žádná z českých univerzit není v TOP 200 světových univerzit. A učíme příliš málo matematiky a příliš mnoho Gender Studies. Tak to vidí Vladimír Pikora, podle něhož bychom se měli dívat na to, jak školství funguje např. v Asii.

Pokud jde o měnovou krizi, velká japonská banka Nomura už na podzim 2022 varovala před velkou krizí koruny. Ale tahle předpověď se nenaplnila. „Koruna je dnes silnější než v době, kdy Nomura před hrozící měnovou krizí varovala,“ upozornil Pikora s tím, že v Česku inflace klesá. Českou korunu by podle Pikory ohrozilo jen to, pokud by přišla nějaká opravdu velká ekonomická krize. Jinak je podle něj naprosto nepravděpodobné, že by koruna mohutně oslabila. „Pokud by tady byl tlak na oslabení koruny, tak ČNB určitě vstoupí do hry, aby korunu posílila,“ dodal ekonom. „Nicméně já koruně věřím,“ završil téma Pikora.

Psali jsme: Dobré politiky vyhnali, vládnou šedé myši. Ekonom Pikora o důvodech, proč nás předbíhá i Polsko Poradce premiéra Křeček vykládal, jak si lidé do důchodu naspoří. Naivní, neudržel se Pikora Vladimír Pikora: Dluh už přesáhl 3 biliony. Připravme se na zhoršení ratingu a dražší splácení dluhu Vladimír Pikora: Pokuta za předčasné splacení hypotéky je sprosťárna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama