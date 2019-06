Mám tady víčko, chcete poslat? Česká armáda sklidila výsměch za toto VIDEO

Naléhavé sdělení, volá Armáda ČR ústy generála Opaty. Potřebujeme nové bojové vozidlo pěchoty. „Vždycky jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici, a nikdy jsme si nestěžovali. Dneska se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde,“ tvrdí Opata a apeluje na občany, aby sdíleli video, ve kterém tvrdí, že současné vozidlo ruské provenience je už morálně zastaralé a je potřeba pořídit nové.

„Jmenuji se Aleš Opata. Mám pro vás velice důležité sdělení,“ začíná klip, kterým generál a Armáda ČR apelují na občany. „Vždycky jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici, a nikdy jsme si nestěžovali. Dneska se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde. Akutně potřebujeme nové bojové vozidlo pěchoty,“ varuje Opata.

„Ta ruská technika, BVP2, je dnes morálně zastaralá. Té se musíme zbavit. Sestavili jsme tým armádních odborníků. To důležité sdělení je, že víme, co chceme,“ zaznívá dále ve videu spolu s argumentem, že nejsilnější jednotka v armádě potřebuje přezbrojit, pokud se má v NATO někam posunout a dostat se na potřebnou úroveň. „Dneska jsme se dostali do stavu, kdy je potřeba to vozidlo koupit. Chceme vám sdělit tuhle informaci, chceme, abyste jí sdíleli a abyste nás podpořili,“ urguje Opata

V době psaní článku má video přibližně tisíc lajků a sedmnáct set sdílení. Nicméně komentáře nejsou k argumentům apelu české armády tak přívětivé. Dle facebookového algoritmu měl nejtrefnější komentář Jaromír Forman, který připojil fotku víčka od PET lahve s otázkou: „Mám tady pro vás víčko, kam je mám poslat?“

„Pokud by ta BVPčka byla nefunkční nebo zastaralá technologicky, funkčně, ekonomicky nerentabilní, OK, je to argument, kterej jako daňovej poplatník chápu, ale o tom v tom videu není ani slovo. Celé to video je pouze hraní na city, aby se vyvinul tlak na civilní reprezentaci. A od toho tu armáda, při vší úctě, není! Kdyby tam byly konkrétní argumenty (argument není, že je potřebujeme, ale proč, co konkrétně to přinese za zlepšení v dostřelu, balistické ochraně, akčním rádiusu, ekonomice provozu apod.). Takhle si ti pánové v tomto videu hrajou na zhrzenou manželku, která nemá co obout, protože tyhle lodičky už přeci měla včera a 2x v nich nepůjde. Co by tomu řekla Mařka od sousedů, ještě by mne pomluvila! Takže pokud se chcete obracet na veřejnost, dělejte to, prosím, tak, abyste neuráželi inteligenci daňového poplatníka. Tohle PR je špatně!“ dodává Čermák.

Stejně tak se ptal předseda Strany nezávislosti České republiky František Matějka: „Co přesně znamená sousloví ‚morálně zastaralá‘, které je uváděno jako argument a důvod k přezbrojení, tedy k vynaložení peněz daňových poplatníků? Děkuji.“

Lukáš Karlík žertoval o „naléhavosti“ videa. „A já už volal mladý, ať mi nachystá vybavení, že už generál Opata vyhlašuje mobilizaci... Ta bude zase řádit, až jí řeknu, že to má zas uklidit, že jen kupujeme BVPčka.“

A přišel i očekávatelný dotaz na transportéry Pandur, nechvalně proslulé karambolem s automobilem Škoda Fabia na podzim roku 2016, jejichž oprava dle informací médií vyšla na 95 milionů korun. „Pandury po válce u Tábora s bojovou fábií už jsou po několika letech opravené, nebo se ještě dávaji dohromady?“

