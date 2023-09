Máme špatné zákony. Ale musíme je dodržovat. Saúdský princ k trestu smrti za „blbé kecy“

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 3004 lidí odhalila, že saúdský specializovaný trestní soud v srpnu vynesl rozsudek nad osmnáctiletou středoškolačkou Manal al-Gafiriovou kvůli podpoře politických vězňů, kterou tamní režim zatkl v době, kdy jí bylo teprve 17 let.



Server Middle East Eye připomíná, že je saúdská justice pod faktickou vládou korunního prince Mohammeda bin Salmána a již vydala několik extrémních trestů odnětí svobody za aktivismus na sociálních sítích a používání sociálních médií ke kritice vlády.



I drastické tresty se nevyhýbají ani mladistvým a dětem, kteří se dovolí vyjádřit proti saúdskoarabskému režimu. Velkou pozornost vzbudil například případ Murtaja Qureirise, kterého natočili v době arabského jara, kdy jako desetiletý spolu s dalšími dětmi sedl na kolo a během své protestní jízdy vykřikl, že „lidé požadují lidská práva“.

Toto protestní zvolání se v Saúdské Arábii chlapci nevyplatilo. O několik let později si pro něj v jeho třinácti letech v roce 2014 přišly tamní složky a zatkly jej pro podezření z účasti na protivládních protestech. Místo toho, aby chlapec – který byl následně znám jako „nejmladší politický vězeň v Saúdské Arábii“ – chodil do školy, skončil za mřížemi a obžaloba pro něj požadovala jako trest i rozsekání či ukřižování.

Exclusive: When Murtaja Qureiris was 10, he led protests demanding rights for Saudi Arabia’s Shia minority. Now, at the age of 18, he faces the death penalty. https://t.co/9Bn1FAW5o1 pic.twitter.com/TMvF7WkGwq