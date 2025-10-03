Manévry na letišti kvůli údajným dronům. Voliči se bouří: Ovlivnění voleb?

03.10.2025 19:41 | Monitoring

Na Letišti Václava Havla byla kvůli anonymní hrozbě dronů zpřísněna bezpečnostní opatření, do nichž se zapojila i armáda. Policie zdůraznila, že jde o preventivní krok a informace nejsou ověřené. Na sociálních sítích se ale okamžitě objevily spekulace, zda nejde o pokus ovlivnit volby.

Manévry na letišti kvůli údajným dronům. Voliči se bouří: Ovlivnění voleb?
Foto: policie.cz
Popisek: Policie ČR

Na Letišti Václava Havla byla v pátek večer zpřísněna bezpečnostní opatření. Policie ČR oznámila, že do akce nasadila velké počty příslušníků z různých útvarů a spolupracuje i s Armádou ČR. Důvodem je anonymní a zatím neověřená výhrůžka, že nad letištěm mají být použity drony. „Bližší info dáme, jakmile to bude možné,“ uvedla policie v prohlášení na síti X.

V dalších zprávách policie upřesnila, že opatření zahrnují i aktivizaci protidronové ochrany a odstřelovačů, nicméně mají čistě preventivní charakter. Podle volajícího, který mluvil anglicky, se mělo jednat o „vyšší jednotky dronů“.

Policie ale zdůraznila, že jde stále o neověřené informace a proto neuvádí přesný čas údajného příletu. Postupně doplnila, že v případě nutnosti je připravena okamžitě uzavřít vzdušný prostor i všechny příjezdové cesty. Do akce je nasazen také vrtulní Letecké služby PČR, aby sledoval vzdušný prostor.

 

 

Pod jejím příspěvkem se okamžitě objevily spekulace, že načasování incidentu souvisí s právě probíhajícími volbami. Někteří komentující dokonce dodali, že to může být způsob, jak „udržet komunisty mimo Poslaneckou sněmovnu“.

Jiní zase psali, že událost poslouží jako „Fialovo strašení“. Objevily se i další ostré reakce: „Ovlivnění voleb je trestný, ne?“ ptal se jeden z uživatelů. Další diskutér ostře poznamenal: „Zkurvysyni ze Spolu si nedají pokoj,“ čímž poukázal na údajné snahy vlády ovlivnit volby ve svůj prospěch. Dokonce došlo i na narážky na ukrajinskou tajnou službu.

 

 

 

 

Psali jsme:

Lámou Rusové hůl nad Trumpem? Tvrdá slova velvyslance
Průzkum: Ukrajinci jsou prý ochotní trpět, dokud bude třeba
Moskva úsečně k možnosti předání raket Tomahawk Ukrajině
Drony: Dánové nakonec v klidu, ale Ukrajinci obvinili Maďary

 

Zdroje:

https://twitter.com/ahojec/status/1974160943446737397?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ArmadaCR?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/policiepp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PedroKompi/status/1974155401215324409?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1974149856462827955?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RKady98/status/1974166691144966612?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

policie , volby , x , drony

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že může jít o snahou ovlivnit volby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Projev

Pane prezidente, dobrý den. Moc se mi líbil váš projev. Jen mám pár otázek. Jednak, jak si vy sám vysvětlujete, že je dost lidí, co k volbám jít nechtějí, protože neví, komu dát svůj hlas? Podle mě jsou to hlavně ti, co jsou zklamáni politikou této vlády, souhlasíte se mnou nebo máte jiný názor? A p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 22 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Manévry na letišti kvůli údajným dronům. Voliči se bouří: Ovlivnění voleb?

19:41 Manévry na letišti kvůli údajným dronům. Voliči se bouří: Ovlivnění voleb?

Na Letišti Václava Havla byla kvůli anonymní hrozbě dronů zpřísněna bezpečnostní opatření, do nichž …