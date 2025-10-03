Manévry na letišti kvůli údajným dronům. Voliči se bouří: Ovlivnění voleb?

Na Letišti Václava Havla byla v pátek večer zpřísněna bezpečnostní opatření. Policie ČR oznámila, že do akce nasadila velké počty příslušníků z různých útvarů a spolupracuje i s Armádou ČR. Důvodem je anonymní a zatím neověřená výhrůžka, že nad letištěm mají být použity drony. „Bližší info dáme, jakmile to bude možné,“ uvedla policie v prohlášení na síti X.
V dalších zprávách policie upřesnila, že opatření zahrnují i aktivizaci protidronové ochrany a odstřelovačů, nicméně mají čistě preventivní charakter. Podle volajícího, který mluvil anglicky, se mělo jednat o „vyšší jednotky dronů“.
Policie ale zdůraznila, že jde stále o neověřené informace a proto neuvádí přesný čas údajného příletu. Postupně doplnila, že v případě nutnosti je připravena okamžitě uzavřít vzdušný prostor i všechny příjezdové cesty. Do akce je nasazen také vrtulní Letecké služby PČR, aby sledoval vzdušný prostor.
Na Letišti Václava Havla máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů a spolupracujeme i s @ArmadaCR. Důvodem je anonymní a neověřená výhrůžka o blížících se dronech. Bližší info dáme, jakmile to bude možné. #policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) October 3, 2025
Pod jejím příspěvkem se okamžitě objevily spekulace, že načasování incidentu souvisí s právě probíhajícími volbami. Někteří komentující dokonce dodali, že to může být způsob, jak „udržet komunisty mimo Poslaneckou sněmovnu“.
Jiní zase psali, že událost poslouží jako „Fialovo strašení“. Objevily se i další ostré reakce: „Ovlivnění voleb je trestný, ne?“ ptal se jeden z uživatelů. Další diskutér ostře poznamenal: „Zkurvysyni ze Spolu si nedají pokoj,“ čímž poukázal na údajné snahy vlády ovlivnit volby ve svůj prospěch. Dokonce došlo i na narážky na ukrajinskou tajnou službu.
Ve vzduchu už lítají všechny ty Fialou vyfabulované hrozby Ruskem, Putinem a českými dezoláty. Bylo by potřeba je všechny pozavírat, nebo zabásnout toho šiřitele nepodložených poplašných zpráv.— Pedro Kompi - netečkovaný (@PedroKompi) October 3, 2025
Fiala na Hrad (Mírov).
Ovlivnění voleb je trestný ne?— Anděl Lipánek (@ahojec) October 3, 2025
Tak jestli si někdo udělal dobrý den z PČR i armády, tak to bude mít kurva drahý— r.k_kady (@RKady98) October 3, 2025
autor: Natálie Brožovská