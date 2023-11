Manželství pro mě nic neznamená, tvrdí mladý Kolář. A pak se hádal

reklama

Slova poslance za TOP 09 Ondřeje Koláře ohledně toho, že manželství je instituce, která pro něj neznamená vůbec nic, zaujala mimo jiné Honzu Palusku.

„Že pozdravuju paní Kolářovou a vinšuju šťastné výročí,“ napsal Paluska.

„Když to pro něho nic neznamená, tak to nemá kazit nám, kteří to bereme vážně,“ komentuje to pak jeden z diskutujících.

Na Paluskova slova následně reagoval sám Kolář: „Tak já babičku pozdravím. Je od Vás hezké, že jí přejete, i když ji vůbec neznáte. Jenom teda to přání je k narozeninám nebo k jakému výročí?“ ptal se Palusky. Ten mu odpověděl snímkem, na němž má být Kolář se svojí manželkou a dětmi, Kolář však uvedl, že nejsou manželé a že jeho partnerka o pozdravy Palusky nestojí.

Dalšímu diskutujícímu pak Kolář svůj postoj a názor osvětlil ještě více. „To, že mám svůj názor a řeknu ho i nahlas, je něco úplně normálního, ne? Nebo se to nesmí? Mně nevadí, že se lidé berou. Oddal jsem v životě nespočet párů. To, že vstoupili do manželství, bylo jejich svobodné rozhodnutí, stejně jako jsem se já svobodně rozhodl se neženit. Jestli něčí svobodná volba, která jiné nijak neomezuje na jejich životech, někomu vadí, tak je to ubožák. Vaši starost o mou rodinu si nechte pro sebe. To, jak žijeme a co nám vyhovuje, je naše věc a Vám do toho doopravdy nic není,“ napsal Kolář na sítě.

Debata s Ondřejem Kolářem o manželství mnohé zaujala i vzhledem k všeobecně známým vztahům v jeho rodině. Otec Petr Kolář, bývalý diplomat a vlivný poradce prezidenta Petra Pavla, žije s bývalou moderátorkou ČT Světlanou Witowskou, jeho bratr je zase partnerem a otcem dítěte herečky Jenovéfy Bokové. „Rodinné foto“ z Pavlovy inaugurace se na jaře stalo hitem internetu.

Kolářových slov o manželství si na sociálních sítích všiml také Tomio Okamura. „Toto zaznělo tento týden ve Sněmovně z úst poslance vládní TOP 09 Koláře. Víme, že progresivistická TOP 09 v čele s paní Pekarovou chce zničit naše tradiční hodnoty jako je rodina, přepsat naši historii, zrušit českou korunu,“ vyjmenoval ambice strany, jejíž zkratku kdysi kníže Schwarzenberg vysvětloval jako Tradice, Odpovědnost, Prosperita.

Jejich aktuální liberální hodnoty podle Okamury nyní nejlépe vidíme na exposlanci Dominiku Ferim, který byl odsouzen za znásilnění. A jak předseda SPD podotýká, když musel kvůli těmto skandálům odstoupit, vystřídal jej ve Sněmovně právě Ondřej Kolář.

Psali jsme: Poplácat si s Putinem? Jako Orbán? Bartoš se otřásl. A Síkela prý od Saúdů košem nedostal Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 324. díl. Židovský bolševismus podle Alfreda Rosenberga Ukrajinští vojáci si šli pro medaile. Pak přiletěla ruská střela... Pirát Michálek věří: Až reformy naběhnou a začnou fungovat, lidé je ocení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama