Marek Hilšer: Čína je zločinná

Do Prostoru X přišel diskutovat senátor Marek Hilšer. Zdůvodnil svůj podpis pod žalobou na prezidenta republiky. Ale dodal, že není pro to, aby se znovu zaváděla nepřímá volba. „Já bych Ústavu neměnil každých pět let,“ říká. Premiér prý při jednání s prezidentem vypadal jak chcíplá slepice. „Já, kdybych byl premiér, tak bych si asi nenechal mluvit do toho, kdo má být a nemá být ministr,“ dodal. A opřel se do Zemana za to, že zastává zájmy podnikatelů obchodujících s Čínou.

Strakatý začal připomenutím, že Hilšer připojil svůj podpis pod žalobu na prezidenta republiky, a zeptal se, proč tak senátor učinil. „Já jsem si myslel, že je dobře, aby ty skutky, které Miloš Zeman a o kterých se často mluví, jako že byly určitým porušením Ústavy, tak aby byly někde sepsány,“ odpověděl Hilšer a doplnil, že je sepsal senátor Václav Láska, a když si žalobu přečetl, tak uznal, že je dobře, že spatřila světlo světa. Anketa Dali byste dětem stávkujícím proti klimatu „přes držku“, jak proponuje předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 3824 lidí

Jako jeden z důvodů uvedl, že mu píší občané, kteří s činy Miloše Zemana ve spojitosti s Ústavou nesouhlasí, tedy že je zde určitý tlak společnosti. Podle něj je dobře, aby bylo popsáno a soudům předloženo společenské dilema, zda prezident překračuje pravomoci dané Ústavou a vytváří prezidentský systém. Hilšer také tvrdí, že se bude jednat o užitečný precedent, který udělá v tomto ohledu jasně. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



Moderátor namítl, že žaloba s největší pravděpodobností neprojde Sněmovnou, takže k žádnému rozhodování nedojde. Ale na to Hilšer odvětil, že to je odpovědnost Sněmovny. „To už je odpovědnost poslanců, jak se rozhodnou, za to my (senátoři) odpovědnost neneseme. My, nebo, když bych měl mluvit sám za sebe, já nesu odpovědnost za to, o čem si myslím, že je v této zemi správně nebo špatně, a mělo by se na to nějakým způsobem reagovat,“ pravil Hilšer a dodal, že jak se k žalobě Senátu postaví poslanci, nakonec stejně zhodnotí voliči.

Další téma byla přímá volba prezidenta a zda by se měla zrušit, či nikoliv. Hilšer uvedl, že má jako účastník volby k přímé volbě osobní vztah, k čemuž Strakatý dodal, že by bez ní asi nebyl senátorem. „Já bych Ústavu neměnil každých pět let,“ vyjádřil se senátor a dodal, že ani při nepřímé volbě nebyli občané dvakrát spokojeni. „My jsme tehdy dokonce sledovali korupci v přímém přenosu,“ řekl o volbě prezidenta Klause. A dodal, že kvůli volbě prezidenta, který se údajně chová protiústavně, není třeba měnit způsob volby. A jak je v Prostoru X zvykem, nevyloučil svou kandidaturu na prezidenta. Fotogalerie: - Zasedání vlády bez ČSSD

Jeho zkušenost senátora ho v uvažování o prezidentské kandidatuře prý jen utvrzuje. „Třeba to, že by neměli mít vliv nejrůznější oligarchové na orgány v této zemi, neměli by mít takový vliv na politiky, jaký mají. To stále trvá a cítím to jako stále intenzivnější, tento problém.“

Hilšer se Strakatým souhlasil, že Miloš Zeman je momentálně nejsilnějším politikem v ČR. „Já, kdybych byl premiér, tak bych si asi nenechal mluvit do toho, kdo má být a nemá být ministr, kdybych byl předsedou nějaké strany, protože tu odpovědnost za to, co se v této zemi děje, nese do značné míry vláda,“ prohlásil senátor a dodal, že neví, jaké obchody spolu Miloš Zeman a Andrej Babiš praktikují, ale premiér prý při jednání vypadal jako chcíplá slepice. Dále Hilšer spekuloval, že vzhledem k řadě premiérových problémů je v Babišově zájmu, aby se udržel, a udělá pro to prý vše, co je v jeho silách. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Strakatý připomenul i další senátorova slova, že prezident je loutka čínských komunistů. To Hilšer mírnil, řka, že prezident „jen“ dělá politiku, která vyhovuje některým podnikatelům v této zemi. Že Zeman je ochoten hovořit o tom, jak Čína umí stabilizovat společnost, i když údajně odebírá orgány vězňům svědomí, si vysvětluje tak, že prezident Zeman slouží zájmům podnikatelů, z nichž jmenoval např. Petra Kellnera. Podle senátora je namístě otázka, zda je dobře, že prezident rozhoduje jen v zájmu nějaké skupiny, a za sebe říká, že nikoliv. Výtky měl také na předsedu senátorů Kuberu, že pokračuje ve zvycích z 90. let, což mu psal i v otevřeném dopise. Že k odebírání orgánů dochází, tvrdil dle Hilšera například londýnský tribunál, usuzuje tak podle Hilšera například z toho, že čekací doba na transplantaci orgánu je v Číně 14 dní. Vlády, které s Čínou spolupracují, by si dle senátora měly uvědomit, že spolupracují se zločinným režimem.

