Markéta Šichtařová: Socialisté lidem škodí. Ale nikdy to nepochopí

Kdo si chce vydělat na byt v Praze nebo v jiném větším českém městě, musí takřka potit krev. Ceny bytů stoupají do takřka nadpozemských výšin. Není to přitom jen problém Česka, ale i dalších států západního světa, včetně Kanady. Někomu by se mohlo zdát, že jde o důkaz selhání kapitalismu. Ekonomka Markéta Šichtařová však tvrdí, že nejde o selhání kapitalismu, ale o selhání lidí, kteří se ho stále znovu a znovu snaží regulovat nesmyslnými nápady.

Koupit si byt je dnes natolik složité, že se pro řadu lidí rovná neúspěšným pokusům na vymyšlení perpetua mobile, a podle Markéty Šichtařové situace hned tak lepší nebude. Na blogu serveru iDNES.cz však současně nabídla cesty, jak ceny bytů postupně snížit. Lékem je podle ní kapitalismus.

„Země, ve kterých je bydlení tak drahé, mají něco společného, a není to kapitalismus. Je to politika centrálních bank – zvrhle nízké či dokonce záporné úrokové sazby, zvrhle vysoký tisk peněz. To tyto atributy sociálního inženýringu selhaly. A dokud se příčiny neodstraní, lepší to nebude,“ napsala k tématu ekonomka.

Háček je prý v tom, že socialisté nikdy nepochopí, že svými nápady lidem ve skutečnosti škodí. Jako důkaz nám prý může sloužit situace v kanadském Vancouveru, kde v roce 2017 zavedli speciální daň na byty, které si sice někdo koupí, ale pak v nich víc než půl roku nebydlí. V takovém případě musí zaplatit daň 1 procento z ceny nemovitosti. To se nelíbí především čínským investorům, kteří se s městem chtějí soudit. Radnice tak místo peněz na výstavbu shání spíš peníze na právníky, alespoň podle Šichtařové.

A to není jediný problém. Z dostupných dat ekonomka také vyčetla, že po zavedení daně klesly ceny nejmenších bytů, ale až o 28 procent vyrostly ceny bytů třípokojových a větších. Takže lidé, kteří by z rodinných důvodů rádi bydleli ve větším bytě, mají po zásahu úředníků smůlu a musí se spokojit s bytem menším.

„Ne, kanadská daň pro nás není žádnou inspirací. Kdo skutečně upřímně chce zlevnit byty a nehoní jen politické body, zamyslí se, jestli to náááhodou není divné, když je hlavní úroková sazba centrální banky nulová či dokonce záporná. Zamyslí se, jestli to je normální, když věřitel musí platit dlužníkovi za to, že mu „smí“ půjčit. Zamyslí se, jak u nás zafungovaly intervence... Ne, problém není v daních, v majitelích, ve spekulantech. Je v měnové politice a v její variaci na socialistické centrální plánování,“ uzavřela dáma.

Psali jsme: Kdo zaplatí odškodné?! Markéta Šichtařová udeřila na aktivisty z hnutí MeToo, jejichž hlavní symbol se hroutí „Jste blbí?“ Jan Hrušínský obětí Markéty Šichtařové. Nedopadlo to hezky Kritické myšlení se na školách nenosí, vládne stádnost. Markéta Šichtařová se také bojí, že nenažraný stát způsobí další metanolovou kauzu Eurozóna není klubem bohatých! Ekonomka Šichtařová předkládá varovná čísla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp