Martin Fendrych jásá: Zeman investoval do prvního kola úplně všechno a prohrál

První kolo přímé volby prezidenta republiky je za námi a i když vyhrál favorizovaný Miloš Zeman, zdaleka není rozhodnuto, tvrdý boj teprve začne. Podle komentátora Martina Fendrycha bude velmi zásadní účast voličů ve druhém kole a ochota Horáčka, Fischera a Hilšera Drahošovi skutečně aktivně pomoci. Drahoš investoval do prvního kola volby všechno a větší podporu v rozdělené zemi získat nemohl. „Otázkou je, co se stane mezi prvním a druhým kolem; připravme se na ‚špínomety‘, jejichž cílem bude druhý finalista Jiří Drahoš,“ předjímá Fendrych.

I když to nedal najevo, tak první kolo muselo být pro Zemana obrovským zklamáním. Měl velikou výhodu před protikandidáty, a to úctě se těšící úřad prezidenta. „Vedl permanentní, pětiletou kampaň za státní peníze. Fantastické plus,“ uvedl komentátor a dodal, že na své straně měl TV Barrandov a v ní každotýdenní rozhovor. „Nikdy ostrá otázka, nikdy dialog, celé to bylo pokloněně prozemanovské. Plus další vstřícné pořady bez oponentů, plus ‚nekampaň‘, tedy intenzivní billboardová, letáková a mítinková propagace,“ zmínil Fendrych ve svém komentáři na Aktuálně.cz.

Před prvním kolem byl Zeman hyperaktivní, o něm a o Babišovi se psalo snad ve všech médiích. Ve čtvrtek se nechal premiér Babiš slyšet, že bude volit Zemana. „Zažili jsme smršť akcí, jejíž intenzitu nelze překonat. Proč Zeman a jeho tým tolik ‚makali‘ před prvním kolem, vystříleli všecku munici? Uvědomovali si, že ideální by bylo zvítězit v kole prvním, kdy nefungoval spojující antizemanovský efekt, soupeřů kandidovalo osm,“ řekl a dodal, že druhé kolo bude pro favorita mnohem těžší. „Jeho první kolo fungovalo jako referendum o Zemanovi, a on to projel,“ zdůraznil komentátor.

Premiér Andrej Babiš sice po prvním kole Zemanovi podporu znovu vyslovil, ale opatrně. „Bere Zemana s výhradami, doporučuje, aby jasně deklaroval, že ‚nechce naši zemi orientovat směrem na východ‘, měl by se zúčastnit televizních debat a distancovat od některých svých spolupracovníků,“ upřesnil Babišovo vyjádření Fendrych. Je to prý ale podivná podpora, protože jestli Zeman něco nemůže, tak odkopnout Mynáře a Nejedlého. „Navíc by to jeho voliči vnímali jako slabost svého guru. A zříct se Kremlu? Nemyslitelné. I kdyby to udělal, nikdo, nikdo by mu to nevěřil,“ míní.

Nyní bude pro Jiřího Drahoše klíčové, aby mu nezemanovští kandidáti vyslovili podporu. „Horáček mu nabídl billboardové plochy. Synergie protikandidátů je důležitá, neplatí totiž, že se sečtou hlasy těch čtyř plus Topolánka a máme výsledek druhého kola. Drahoš musí srozumitelně oslovit voliče ostatních kandidátů,“ řekl komentátor a dodal, že by mu doporučil aby usiloval o hlasy Marka Hilšera, o mladé voliče Pirátů.

„Zemanovi teď zbývá TV Barrandov, Prima, proruské weby. Rozjede se špínomet, bude tu zřejmě obří snaha poškodit Drahoše. Vzpomeňme na druhé kolo minulé přímé volby a útoky na Karla Schwarzenberga,“ připomněl. Zajimavé bude hlavně to, že Zeman nakonec potvrdil, že půjde do duelu s Drahošem a poruší tak loňský slib, že se nebude účastnit žádných debat. „Ví, že mu teče do bot, že se choval zbaběle. Drahoš ho po postupu do finále zasáhl na velmi citlivém místě, když řekl, že spíše než s Milošem Zemanem soupeří s Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým,“ uzavřel Fendrych.

Psali jsme: FOTO Horáček s Hilšerem dorazili osobně popřát Drahošovi. A my víme, co se při tom dělo Drahoš žádá debatu se Zemanem na ČT. A jsem velmi zvědav, co na to řekne, vzkázal přes Události Zemanův mýtus padl, jásá Tomáš Halík. Nastane prý rozhodující zápas džentlmenství a barbarství Bývalý premiér Sobotka si přeje na Hradě Drahoše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab