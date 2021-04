Marvanová: Ústavní žaloba? Jinak to nejde. Podezřívám Zemana, že projev ladil s lidmi kolem Putina

reklama

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 18% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 39% hlasovalo: 6438 lidí

Své ke stejné otázce řekl i poslanec Feranec. „Ta ústavní žaloba má dvě stránky. První je ústavněprávní, to znamená ústava jasně definuje, co je velezrada. To je jednání prezidenta, které směřuje proti svrchovanosti, celistvosti a demokratickému řádu republiky. Tam nevidím ten důvod... A potom je ta stránka politická, určití politici se nikdy nesmířili s volbou pana Zemana prezidentem a jednou za čas se objevují pokusy o jeho odvolání formou ústavní žaloby,“ sdělil Feranec.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myslí si tedy Feranec, že pokud je ústavní žaloba na stole, jde o politikum a nejde o podstatu té věci, jestli prezident překračuje nebo ohrožuje bezpečnost České republiky? „V tomto stavu to skutečně vnímám jako určitý politický postoj, který je naprosto legitimní. To, že Senát a Sněmovna k ústavní žalobě tu kompetenci mají, je velmi závažné. Že skutečně může její rozhodnutí vést až k odvolání prezidenta. Prezidenta, který byl zvolen v přímé volbě. A skutečně by se tento institut neměl nadužívat a skutečně by se měl používat ve chvíli, kdy nastanou velmi závažné skutečnosti – a v případě velezrady tak, jak to definuje ústava. Takže z mého pohledu se jedná o určité politické gesto,“ podotkl Feranec.

Marvanová následně uvedla, že nevnímá, že by institut ústavní žaloby byl nadužíván. „Za sebe naprosto odmítám, že by z mé strany šlo jenom o politické vyřizování jakýchkoliv účtů s Milošem Zemanem. Respektuji každého zvoleného prezidenta. Takže jsem respektovala i to, že byl zvolen Miloš Zeman. Nicméně pokud se prezident dopouští trestných činů, ale nelze ho pohnat k trestní odpovědnosti podle ústavy a lze ho pohnat jenom k odpovědnosti za velezradu, tak je to namístě. A chtěla bych říct ještě k tomu něco jako člověk, který byl členem ústavní komise, který se podílel na české ústavě a právě na tom článku o velezradě. Já si velmi dobře pamatuji, jsem byla tehdy poslankyně české Národní rady a zpravodajka pro ústavu, pro Parlament, tak jsme tehdy tu velezradu pojali jako vlastně obdobu impeachmentu třeba amerického prezidenta. A protože prezident je u nás jinak neodpovědný, tak přece není možné, aby ústavní činitel v demokratickém státě si mohl dělat cokoliv. Tady prezident přímo ve svém projevu v televizi citoval – a přímo to uváděl, že cituje – zprávy BIS, citoval je nepravdivě, což potvrdili ti, kteří se s těmi zprávami seznámili, napříč nejen politickým spektrem, ale BIS a policie, prezident zpochybnil závěry tajných služeb, na základě nichž vláda vypověděla osmnáct tajných agentů z ruské ambasády. Prezident vyčkal se svým projevem týden a zjevně, já mám tedy to důvodné podezření, že si to ladil s Kremlem, Moskvou, s lidmi kolem pana Putina,“ vyjádřila podezření Marvanová.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 7445 lidí

Feranec následně hovořil o tom, že on ruská média nesleduje, takže neví, jak to rezonovalo. „Pro mě je ten postup ve vrbětické kauze prezidenta a vlády, ten je v součinnosti. Prezident řekl, že podporuje vyhoštění těch osmnácti špionů. Pokud se mýlil v tom, jestli jsou jedna, nebo dvě verze, tak se mýlil, ale to určitě není důvod pro to, aby to byla velezrada. Ale uvidíme, jestli Senát zpracuje tu žalobu, jaké argumenty tam budou, jestli tam budou argumenty typu přátelství s Putinem, tak nevím, nakolik jsou to relevantní právní argumenty, ale já si počkám na tu žalobu, bude-li podána, protože já jsem pochopil, že zatím senátoři nad tím hloubají. Tak až něco vyhloubají a přijde to do Sněmovny, budeme to řešit,“ dodal Feranec.

„Pojem velezrada se velmi podobá slovu vlastizrada. Ten byl zvolen záměrně, tento pojem. Vlastizrada je závažný zločin proti vlastní zemi, ve spojení s cizí mocí. Ta velezrada právě má mít takovouto intenzitu, pokud by se jí prezident dopustil. Já jsem přesvědčená, že to právě tuto intenzitu tady má. Mluvím jako člověk, který rozhodně neiniciuje všechny petice. Já jsem naposledy iniciovala petici za zrušení amnestie Václava Klause a za jeho pohnání k odpovědnosti před Ústavní soud, což se také stalo a Ústavní soud tehdy tu žalobu odmítl jenom proto, že skončilo funkční období prezidenta Klause. Já si myslím, že když se prezident závažného vlastně zločinu, nemůže spáchat zločin podle trestního práva, ale zločin v tom smyslu, že to ubližuje národu a zemi a třeba ústavnímu pořádku nebo právnímu státu, že to je na jeho pohnání k odpovědnosti. Pokud máme demokratický právní stát, není možné, aby prezident se úplně vymykal, nemusel dodržovat žádné zákony,“ vysvětlovala dále svůj postoj Marvanová. Zemana nazvala agentem, obhájcem Ruska – a to dlouhodobě.

Feranec následně zopakoval to, co již řekl. „V kauze diplomatů, Vrbětice, to jednání bylo v naprostém souladu prezidenta a vlády, a proto to bylo tak, jak mělo. Skutečně nechci tady řešit různé špionománie a teorie spiknutí. Já to beru, že ta iniciativa k žalobě je politický akt, až bude ta žaloba podána, sepsána a přijde do Sněmovny, potom můžeme řešit formálně právní stránku neboli ústavněprávní stránku. Jestli jsou tam naplněny podmínky té velezrady tak, jak je definuje ústava. Jinak je to jenom politické plácnutí do vody,“ dodal.

Psali jsme: „Smrt Zemanovi.“ Co rozjel (ne)pracovník ČT, zmutovalo a rozlévá se Českem Senátor Fischer: Čína chce své zásoby a nadprodukci vrhnout na světové trhy a vytvořit si odbytiště ČVUT: Kapela MIG 21 oslaví ve vysílání televize TV9P nový letecký motor GE Catalyst Miroslav Macek: Odsoudit a nežádat informace!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.