Matěj Hollan jásá: Skončila ČSSD, to nejodpornější na levici. Teď je šance na restart

Koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, vyhrála volby, ale občanský aktivista a někdejší brněnský radní Matěj Hollan má za to, že pravice sice vyhrála volby, ale její vítězství se může z jistého úhlu pohledu jevit jako optický klam, neboť stačilo, aby byl počet voličů jen o pár tisíc jiný, ČSSD, KSČM či třeba ještě Přísaha by se dostaliy do Sněmovny a v tu chvíli by Babiš měl s kým skládat vládu a obě opoziční koalice by mohly opět skončit v opozici.

Piráti podle Hollana dělali v kampani jednu botu za druhou.

„Od začátku kampaní to ale najednou bylo jinak. Namísto logického tahu s Rakušanem na premiéra nasadili do čela Ivana Bartoše, což muselo skončit hrozně. Nelze se s ním identifikovat jako s premiérem. Dredy jsou to poslední. Teprve v posledních čtrnácti dnech nasadili Rakušana, což společně s dalšími faktory zapříčinilo ten kroužkovací masakr. Piráti skutečně udělali kamikadze, ale nikoliv sebeobětováním, ale strašnou a arogantní kampaní a lidi to hodili SPOLU, které oproti amatérské kampani sestávající z lepení papírových hlav a zalévání pokojových květin nasadilo profi kampaň v american style,“ připomněl Hollan na sociální síti Facebook.

Připraven na zteč!

„Všichni vědí, že je jedno, co děláte ve Sněmovně při té skutečné práci, důležité je PR a kampaň. Piráti se na ni vykašlali a navíc si svůj ortel napsali sami tou podle mě navíc protiústavní klauzulí v koaliční smlouvě, že se nesmí vyzývat ke kroužkování. Jejich voliči tuhle hloupost následovali a voliči STAN zůstali při smyslech, tedy kroužkovali. Ti, co tedy nepřeběhli ke SPOLU...,“ nešetřil Piráty Hollan.

Tvrdou ránu zasadil české levici. V současném katastrofálním výsledku ČSSD a komunistů vidí šanci na obrod české levice. Současnou ČSSD podle svých vlastních slov považuje za odpornou.

„Strašnou radost mám z konce téhle odporné ČSSD, to je nejpozitivnější výsledek voleb. Je to šance na obnovu levice, když by se tam tyhle vrbětické parodie na levici dostaly, tak by pokračovalo současné martyrium. To píšu prosím jako levicový volič,“ pravil Hollan.

Celkově ale volební výsledky považuje za divné, jelikož se mu zdá, že pravice ve Sněmovně získala 196 křesel. Hnutí ANO Andreje Babiše, které v uplynulých čtyřech letech přebralo voliče sociálních demokratů, tak označil za pravicové. Obává se, že teď dojde na hrozné škrty v sociální oblasti.

Psali jsme: Moravec si pozval pop ekonoma Sedláčka a ten nezklamal: Jedna ze dvou temných věží padla Jurečka s Gazdíkem předvedli v Partii nové pořádky. „Děkuju, že jste ukázali, jak to budete válcovat,“ krčil rameny Vondráček „Z toho mrazí.“ Hosté na Primě v přímém přenosu sledovali sanitku s prezidentem Brno: Magistrát hledá psychologa. Pomůže s výběrem zaměstnanců, se vzděláváním i s řešením problémů

