Německá agentura pro životní prostředí má pro obyčejné lidi doporučení – nejíst tolik masa. Každý Němec by se ideálně měl uskromnit, z řízku by se měl stát řízeček. A to není všechno. Plánovači chtějí, ať se změní i vytápění v nových domech, skončí „špinavé“ elektrárny a „špinavé“ motory.

Německý Umweltbundesamt (Německá agentura pro životní prostředí) vydala další sérii doporučení, kterak by Německo mělo upravit svoje fungování a pomoci tak snížení emisí skleníkových plynů. Podle nového výstupu agentury by totiž bylo záhodno přehodnotit hlavní cíl, kterým je v současnosti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 65 % oproti úrovni z roku 1990. Nově by to mělo být 70 %. Se smělejším plánem na lepší zítřky musí samozřejmě přijít i tvrdší utahování opasků. A tak agentura přišla na následující. Anketa Hrozí ,,orbanizace Česka"? Ano 3% Ne 1% Kéž by hrozila 96% hlasovalo: 712 lidí

Uhelné elektrárny, které chtějí Němci tak jako tak odstavit do roku 2038, by na svůj konec nemusely čekat tak dlouho. Podle agentury by bylo lepší je zcela vypnout už v roce 2030. V doposud nezveřejněné zprávě, o které referuje Der Spiegel, je prý také plán navýšit energetickou kapacitu „zelených“ zdrojů každoročně o 7 GW v případě větrných turbín a o 10 GW v případě fotovoltaiky. V průmyslu by mělo do roku 2040 být ukončeno veškeré používání uhlí.

Velké změny by měly přijít i ve stavebnictví. Například do roku 2026 by mělo být u nové výstavby ukončeno používání olejových a plynových vytápěcích systémů.

Zato návrh pro automobilový průmysl vás asi příliš nepřekvapí. Spalovací motory? Prý by bylo dobré jejich prodej ukončit k roku 2035. Dalším opatřením by pak měly být vyšší poplatky za benzín a naftu.

Uskromnit by se ale měl každý, kdo v Německu jí maso. Podle agentury není dobré, aby Němci dále jedli 60 kilogramů masa ročně. Mnohem lepší by bylo, kdyby se jejich spotřeba omezila na maximálně 16 kilogramů. To znamená, že zatímco „starý“ Němec sní denně v průměru 164 gramů masa, ten „nový“, ekologičtější, by si dal denně nanejvýš necelých 44 gramů flákoty.

Jen pro srovnání – německé armádní normované příděly masa během druhé světové války znamenaly, že frontové jednotky měly každý den nárok na 136 gramů čerstvého masa s kostí a dalších 30 gramů ryby bez hlavy. Lidé v nejnižší čtvrté kategorii (úředníci a sestry v Německu) měli na den 56 gramů čerstvého masa s kostí a k tomu také 30 gramů ryby bez hlavy.

