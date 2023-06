Méně seriálové tvorby. A také... Toto napsal ještě před zvolením nový šéf ČT

09.06.2023

MONITORING SÍTÍ Nově zvolený generální ředitel ČT ještě před zvolením odpovídal na otázky od iniciativy Za lepší Českou televizi, od Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů. V odlišnosti ČT od komerčních vysílacích stanic by rád zdůrazňoval garanci nezávislé žurnalistiky a prostor pro uměleckou tvorbu, která by v komerčním prostředí neměla prostor. Priorita by se měla zvýšit u žánrů s „vyšší veřejnoprávní hodnotou“ jako jsou dokumenty či publicistika. Na rovnoprávnost uplatnění žen a mužů hodlá dohlédnout provedením analýzy prostředí ČT. Na hlavním kanále, tedy na ČT1, by zachoval dabing; u kanálů ČT2 a ČT Art by preferoval titulkování pořadů.