Merkelová k migraci: EU se snaží dohodnout s Afrikou

Další dohody, další peníze nasypané do zemí, ze kterých migranti směřují do Evropy. Tak chce Angela Merkelová řešit situaci, která podle ní ohrožuje samotnou budoucnost Evropské unie, a tak také hovořila před Bundestagem. CDU ji odměnila potleskem, AfD smíchem. Se zprávou v Čechách přišel server iDnes a agentura ČTK, ve světě pak server dw.com.

Ve skoro půlhodinovém projevu kancléřka řekla, že dohoda o migrační politice je klíčová pro další osud Evropské unie. „Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro Evropskou unii mohla stát osudovou,“ řekla na zasedání německé parlamentu. Kancléřka stále trvá na celoevropském řešení, státy EU se podle ní musí domluvit na systému udělování a odebírání ochrany a také na úpravě Dublinských dohod. Ale pokud nedojde k dohodě mezi všemi 28 zeměmi, bude dle ní muset vzniknout „osa ochotných“, o které už hovořil například Matteo Salvini nebo Sebastian Kurz.

Video z projevu ZDE

Merkelová znovu opakovala mantru, která už dlouho zní z její domovské CDU. „Není rozdíl mezi zájmy Německa a zájmy Evropské unie,“ řekla. Spolková kancléřka rovněž prohlásila, že EU se musí snažit uzavřít migrační dohodu s africkými zeměmi, podobně jako to udělala před dvěma lety s Tureckem. Za pomoc se snížením přílivu migrantů EU Ankaře tehdy mimo jiné slíbila finanční pomoc, obnovení zamrzlých vstupních rozhovorů a zrušení vízové povinnosti pro Turky. Kolik by stála pomoc Libye, ze které proudí imigranti do Itálie, je otázka, ale že by to byla levná záležitost je skoro vyloučené.

Merkelová bránila i své rozhodnutí otevřít hranice a porušit tak Dublinské dohody. „Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekla Merkelová. Dodala, že lídři Rakouska a Maďarska ji tehdy osobně požádali o pomoc, když migranti začali proudit do jejich zemí. Ale migranti by si podle Merkelové už neměli vybírat, ve které zemi o azyl požádají, protože krizová situace se již uklidnila a Dublinské dohody tak zase platí.

Alexander Gauland, předseda AfD, se pak vyjádřil k jejím slovům. Gauland neočekává evropské řešení sporů o azyl a prosazuje uzavření hranic pro uprchlíky. „Nejsme proti pomoci potřebným,“ říká Gauland. „Ale přestaňte pořád importovat problémy do naší země, jsme proti,“ uvedl její předseda stanovisko AfD.

Merkelová se pomalu, ale jistě, musí přizpůsobovat tónu, který nasadili ostatní lídři v Evropě. Tlačí na ni hlavně Horst Seehofer, předseda bavorské CSU, který by chtěl začít odmítat azylanty, kteří už se registrovali v jiné zemi, a který pozoruhodně na jednání chyběl. Merkelová má na výběr mezi dvěma pro ni nepředstavitelnými možnostmi. Povolit Seehoferovi a nechat proběhnout proces, který by mohl zničit Schengen, nebo nepovolit a riskovat vládu.

autor: kas