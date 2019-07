Merkelová má problém: Nevstoupil jsem do strany, aby sem přišlo 1,8 milionu Arabů, řekl „odejitý“. A je toho víc

Někdejší šéf německého Úřadu na ochranu ústavy, tj. německé kontrarozvědky, a člen největší vládní strany CDU kancléřky Angely Merkelové píchl do vosího hnízda. „Nevstoupil jsem před třiceti lety do CDU proto, aby dnes do Německa mohlo přijít 1,8 milionu Arabů,“ řekl nahlas. A to nebylo zdaleka všechno.

Bývalý šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen si nebral servítky. Podle informací serveru Deutsche Welle někdejší šéf Úřadu na ochranu ústavy varoval před dovážením migrantů do Evropy. Postavil se tak proti německé kapitánce lodi Sea-Watch 3, která pod hlavičkou neziskové organizace zachraňovala africké žadatele o azyl z moře a dovážela je do Evropy. Nemalá část německé levice považuje jednatřicetiletou kapitánku lodi patřící neziskové organizaci za hrdinku.

Hans-Georg Maaßen s německou levicí zjevně nesouhlasí. Na sociální síti Twitter se představuje jako bývalý šéf kontrarozvědky, který se na věci dívá realisticky a jako realista má velké obavy o budoucnost Evropy. Důrazně varuje před dovážením migrantů do EU.

„Nenechte se zmást tím, že se jedná o záchranné čluny. Tito migranti nejsou ztroskotalí uprchlíci. Jsou to cizinci, kteří ochotně nastoupili do lodí převaděčů a nechali se převést do Evropy v rámci fungující kyvadlové dopravy,“ napsal bývalý šéf německé kontrarozvědky na Twitteru.

Tímto a dalšími podobnými projevy dává Maaßen najevo, že chce být nejviditelnější tváří CDU Angely Merkelové. Deutsche Welle doslova píše, že si Maaßen po odchodu z čela Úřadu na ochranu ústavy buduje druhou poněkud drsnější kariéru na sociálních sítích.

Největší rozruch vzbudil v okamžiku, kdy sdílel článek pravicového blogu Journalistenwatch, v němž se tvrdilo, že operace lodi Sea-Watch 3 byla ve skutečnosti zinscenována německou veřejnoprávní televizí ARD. Německá média v této souvislosti připomněla, že blog provozují lidé, kteří v minulosti stáli za již neexistující radikální stranou Svoboda, kterou v minulosti sledoval i Úřad na ochranu ústavy.

Maaßen sice později tento článek ze své sociální sítě smazal, ale jeho sdílením naznačil, kterým směrem se ubírají jeho myšlenky. Novináři našich západních sousedů si tak kladou otázku, zda Maaßen jako šéf kontrarozvědky věnoval aktivitám krajní pravice dostatečnou pozornost, nebo její aktivity spíše toleroval.

Maaßen toho ovšem řekl ještě mnohem víc. Jasně se vymezil proti Arabům přicházejícím do Německa. „Nevstoupil jsem před třiceti lety do CDU proto, aby dnes do Německa mohlo přijít 1,8 milionu Arabů,“ konstatoval v projevu na půdě konzervativní platformy Werte Union (Unie hodnot), která reprezentuje konzervativní křídlo v CDU.

Bývalý šéf kontrarozvědky také v rozhovoru pro německý veřejnoprávní rozhlas konstatoval, že by CDU mohla v budoucnu spolupracovat s krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD).

Maaßen se vedle migrace kriticky vyjadřuje také k otázkám globálního oteplování a uvažuje o tom, nakolik se dnešní německá veřejnoprávní média podobají médiím někdejší komunistické Německé demokratické republiky, kde média povinně šířila státní lživou propagandu.

Ještě jako šéf kontrarozvědky Maaßen v minulém roce zpochybňoval zprávy o tom, že v Saské Kamenici, kde docházelo k masovým demonstracím, probíhají hony na německy vypadající obyvatele. Později vzal své prohlášení zpět, ale o místo šéfa kontrarozvědky stejně přišel.

autor: mp