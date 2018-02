Merkelová to schytává. Vede prý stranu do propasti

Podle komentátorky deníku Die Welt Dorothei Siemsové vede Angela Merkelová svoji stranu do propasti. Zejména svým odklonem od pravicových hodnot, na kterých byla CDU vždy založena.

Podle Siemsové dělá CDU největší chybu v tom, že pod vedením Angely Merkelová rezignovala na své dvě někdejší domény, kterými byla vnitřní bezpečnost a ekonomické záležitosti. „Merkelová má i tak velkou šanci stát se počtvrté kancléřkou. Přesto se většina německých občanů mýlí, když ji považuje za vítěze vyjednání o pokračování velké koalice. CDU za to v dlouhodobém horizontu zaplatí vysokou cenu,“ míní Siemsová.

„CDU se v posledních letech na hony vzdálila svým původním idejím. Podílí se na neustálém rozšiřování sociálního státu, za jejího vládnutí rostou výdaje na důchody, zdravotnictví a vznikla celá řada zákonů, které omezují trh práce. Dokonce i odklon od jádra se urychlil nikoli za Schröderovy éry, ale v době, kdy zemi vládli Merkelové křesťanští demokraté. Do dnešních dní čekají voliči na slib CDU, že dojde k daňové reformě.

„Dokonce i v době rozpočtového přebytku velká koalice neplánuje snížení daní. CDU i SPD spojuje teze, že stát ví nejlépe, co udělat s penězi daňových poplatníků,“ kritizuje Siemsová a poukazuje na další nesplněný slib CDU/CSU z voleb v roce 2005. „Křesťanští demokraté společně se sesterskou CSU slibovali sociální reformy, které by reagovaly na demografické změny. Žádný z návrhů reforem však nebyl realizován. A to za velké podpory SPD.“

Kriticky se staví německá komentátorka také k zahraniční politice velké koalice, zejména s akcentem na Evropskou unii. „Německo by z pohledu CDU/CSU a SPD mělo platit více peněz a stejně tak ve větší míře přijmout zodpovědnost za celou Evropu. Vůdce SPD Martin Schulz se navíc nijak netají s tím, že podporuje vizi francouzského prezidenta Macrona, který požaduje „více solidarity“ v EU.“

„Bývalý ministr financí a velký spojenec Angely Merkelové Wolfgang Schäuble zastával názor, že finanční pomoc by měl dostávat pouze země, které se dostaly do hluboké finanční krize. Nicméně rýsující se koaliční dohoda mezi CDU/CSU a SPD přináší změnu tohoto kurzu, ke kterému voliči nedali Angele Merkelové žádný mandát. Mají CDU a CSU dostatek sil na to, aby dokázali dalšímu z obratů Angely Merkelové o 180 stupňů zabránit?“ uzavírá Siemsová.

