Město stínů, vesnice jako po chemickém útoku. Pohraničí v časech korony

„Fouká sem severák, má polský přízvuk. Lidé jsou tady všeho druhu. Pohraničí není ničí,“ zpívá v melancholické písni „Krnovská“ tamní kapela Bratři Orffové, která má na kontě dvě ceny Anděl. Ostatně ještě melancholičtější nálada každého přepadne při návštěvě hornoslezského města nyní, v době pandemie koronaviru. Ulice skoro prázdné, krámky na místě vánočního trhu na Hlavním náměstí zavřené a po cestě jen pár postávajících bezdomovců. Vše jako by dotvářelo obrázek města stínů...

Pochod do Polska

Vydali jsme se těch několik kilometrů na hranici a do nejbližší polské vesnice Pietrowice. V polích po jedné straně ulice dostavovaný městský obchvat, dále haldy cukrové třtiny, napravo krávy. Na „čáru“ – u Krnova je hraničních přechodů více – upozorní zavřený motorest s oprýskaným nápisem vybízejícím ke směně peněz. Dále pak pěkné odpočívadlo s toitoikou a bezvadná cyklostezka s bytelným zábradlím až do vesničky. Zaplaceno z dotací Evropské unie, ale celkem zbytečně, protože na české straně nepokračuje a za půl dne jsme tady narazili na jednoho cyklistu a několik aut.

Ale je doba koronavirová. Z toho vyplývá jeden celkem pozitivní fakt. Silnice jsou za desítky let nejbezpečnější. Málo aut, málo nehod. Při dopravních nehodách letos umírá nejméně lidí od roku 1961, odkdy dopravní policie disponuje souvislou statistikou. Při tomhle přemítání se ocitáme v Pietrowicích. Škola zavřená, obchod zavřený, na návsi nikdo. Z postranní ulice vyjede policejní auto, v něm dvě policistky, ale jen se pomalu ohlédnou a už zase mizí. Na stanici autobusu přilepený letáček s nabídkou práce operátora s platem v českých korunách.

Fotogalerie: - Z Krnova do Pietrowic

Ostatně v Polsku měli trochu jiná pravidla. Malé obchody s botami, oblečením či kadeřnictví byly otevřené, a to i v nákupních centrech, což nyní již neplatí. Polsko přitvrzuje. Od 28. prosince do 17. ledna zavádí, jak prohlásil tamní ministr zdravotnictví Adam Niedzielski, tvrdý lockdown a otevřeny budou jen obchody se základními potřebami. To ale návštěvník Pietrowic nezjistí, tady to vypadá jako po „chemickém útoku“ asi pořád.

Slovo místostarosty a podnikatele

Když jsme zpátky, snažíme se dostat do krásné krnovské radnice s věží, ale mají zamčeno. „Chtěl jsem si něco vyřídit, a nic,“ protestuje jeden občan, ale když nám přijde otevřít místostarosta Pavel Moravec, poklidně odejde s vysvětlením, že si popletl úřední hodiny. Moravec byl dlouhá léta velitelem zdejší městské policie a na radnici se dostal se sdružením Krnovští Patrioti, které po vítězných volbách poskládalo dvoukoalici s hnutím ANO. Nyní je právě po procesu schvalování rozpočtu města na příští rok. Bude to necelých 800 milionů korun.

Nás ale zajímá koronavirus a v tomto ohledu i změny v chování bezdomovců s přicházející zimou. „V Českém Těšíně to funguje trochu jinak. První polská obec za Krnovem je pět kilometrů vzdálená. Takže to na hranicích není až tak zlé jako v Těšíně. Poláci, kteří u nás pracují, normálně přejíždějí přes hranice. A co se týče bezdomovců? Máme zde dobře fungující sociální systém služeb a organizace, které se o ně dokážou postarat. Strážníci rozdávají roušky a informují je. Bezdomovci jsou specifickou skupinou, takže k zákazu vycházení je nedonutíte. S bezdomovci je to složité. Začíná zimní období a situace nehledě na koronavirus bude ještě složitější,“ říká.

Jak dále Moravec sděluje, v Krnově živnostníkům po tři měsíce odpustili nájem městu a ty v cizím nájmu dotovali 15 000 korunami měsíčně. Nyní úřad čeká, co udělá vláda, a pak se zachová přiměřeně tomu. Kofola Music Club v Krnově, kterému někteří přezdívají „Lucerna severní Moravy“, leží až za kolejemi směrem na Bruntál. Má otevřené jen okénko na pivo. Martin Hradečný, jeho provozovatel, k tomu dodává: „Objekt je města a my ho máme v pronájmu. Jde o přijatelný nájem, ale město nám nic nepřispívá na program. Nějaké úlevy od města se nyní řeší, tak uvidíme.“

Sbohem, Slezsko

Od místních, ostatně mnohem srdečnějších lidí než ve velkých městech, jsme se většinou dozvěděli, že radnice komunikuje dobře, ale celá situace kolem nemoci covid-19 je už neúnosná. Budou to asi nejhorší Vánoce, co kdy zažili, a o půlnoční pařbě na silvestra ani nemluvě. V regionálních novinách se zrovna psalo o tom, že věřící v kostelech vítala nyní buď suchá kropenka, anebo ta s dezinfekcí. Zdejší velké téma. Nicméně to už rychlíkem přes Olomouc odjíždíme ze Slezska do hlavního města „zavirovaného Česka“.

