Metnar na síti X: Kvóty odmítám. Na prvním místě je bezpečnost Čechů

Místo přerozdělování migrantů chce investovat do ochrany hranic, moderních informačních systémů a opatření, která podle něj skutečně zvyšují bezpečnost občanů.
„Česká republika dlouhodobě odmítá povinné migrační kvóty a princip přerozdělování migrantů. Tento postoj se nemění,” zdůraznil ministr vnitra Lubomír Metnar na síti X.
Česká republika dlouhodobě odmítá povinné migrační kvóty a princip přerozdělování migrantů. Podporujeme naopak opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku.— Lubomír Metnar (@metnarl) June 12, 2026
Za důležitý považuji také rozvoj společných informačních systémů, které umožní…
Podle něj je zásadní soustředit se na opatření, která skutečně přinášejí výsledky a zvyšují bezpečnost evropských občanů. Mezi ně patří především ochrana vnějších hranic Evropské unie, efektivnější návratová politika a důsledný postup proti nelegální migraci.
Ne kvótám. Ano bezpečnosti
Metnar zároveň odmítá vytváření dojmu, že kdo nesouhlasí s kvótami, automaticky odmítá přísnější evropská opatření v oblasti migrace. Právě naopak. Česká republika podporuje kroky, které umožní státům lépe kontrolovat migrační toky a rychleji reagovat na bezpečnostní rizika.
„Za důležitý považuji rozvoj společných informačních systémů, které umožní rychlejší výměnu informací, efektivnější identifikaci migrantů a rychlejší rozhodování,” uvedl ministr.
Jde například o moderní databáze, sdílení informací mezi bezpečnostními složkami jednotlivých států nebo digitalizaci procesů, které mají zabránit tomu, aby osoby bez oprávnění k pobytu zůstávaly na území Evropské unie.
Tvrdší postup proti nelegální migraci
Metnar dlouhodobě upozorňuje, že bez funkční návratové politiky a důsledného vymáhání pravidel ztrácí migrační systém důvěryhodnost. Podle ministra musí být jasně rozlišováno mezi lidmi, kteří splňují podmínky pro legální pobyt, a těmi, kteří na území EU pobývají neoprávněně.
„Naší prioritou zůstává bezpečnost občanů České republiky a důsledný boj proti nelegální migraci,” vzkázal Metnar.
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