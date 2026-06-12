Metnar na síti X: Kvóty odmítám. Na prvním místě je bezpečnost Čechů

12.06.2026 16:55 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Povinné migrační kvóty? Ne. V době, kdy se v Evropě znovu otevírá debata o migračním paktu a budoucím nastavení migračních pravidel, ministr vnitra Lubomír Metnar vysílá jasný vzkaz: Česká republika nebude ustupovat od svého odmítavého postoje ke kvótám.

Metnar na síti X: Kvóty odmítám. Na prvním místě je bezpečnost Čechů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Lubomír Metnar, ministr vnitra

Místo přerozdělování migrantů chce investovat do ochrany hranic, moderních informačních systémů a opatření, která podle něj skutečně zvyšují bezpečnost občanů.

„Česká republika dlouhodobě odmítá povinné migrační kvóty a princip přerozdělování migrantů. Tento postoj se nemění,” zdůraznil ministr vnitra Lubomír Metnar na síti X.

 

Podle něj je zásadní soustředit se na opatření, která skutečně přinášejí výsledky a zvyšují bezpečnost evropských občanů. Mezi ně patří především ochrana vnějších hranic Evropské unie, efektivnější návratová politika a důsledný postup proti nelegální migraci.

Ne kvótám. Ano bezpečnosti

Metnar zároveň odmítá vytváření dojmu, že kdo nesouhlasí s kvótami, automaticky odmítá přísnější evropská opatření v oblasti migrace. Právě naopak. Česká republika podporuje kroky, které umožní státům lépe kontrolovat migrační toky a rychleji reagovat na bezpečnostní rizika.

„Za důležitý považuji rozvoj společných informačních systémů, které umožní rychlejší výměnu informací, efektivnější identifikaci migrantů a rychlejší rozhodování,” uvedl ministr.

Jde například o moderní databáze, sdílení informací mezi bezpečnostními složkami jednotlivých států nebo digitalizaci procesů, které mají zabránit tomu, aby osoby bez oprávnění k pobytu zůstávaly na území Evropské unie.

Tvrdší postup proti nelegální migraci

Metnar dlouhodobě upozorňuje, že bez funkční návratové politiky a důsledného vymáhání pravidel ztrácí migrační systém důvěryhodnost. Podle ministra musí být jasně rozlišováno mezi lidmi, kteří splňují podmínky pro legální pobyt, a těmi, kteří na území EU pobývají neoprávněně.

„Naší prioritou zůstává bezpečnost občanů České republiky a důsledný boj proti nelegální migraci,” vzkázal Metnar.

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bezpečnost , Lubomír Metnar , migrační pakt

Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Muslimští migranti

Já nevím, ale nejde naštěstí problém s muslimskými migranty mimo nás? Nebo oni se sem nějak hranou? Podle mě naštěstí ne. Kolik jich tu teď je? A to, že tu máme uprchlíky z Ukrajiny není to pro nás vlastně vykoupení z toho, abysme nemuseli přijímat právě muslimské migranty? Myslím, že to tak bylo p...

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