Opoziční spílání Babišovi přerušil Macinka naléhavým vzkazem

Je to marný, je to marný, je to marný, opakoval exministr za TOP 09 Lukáš Vlček. Zaznělo to na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny, svolanou opozicí k „ochraně občanů před Agrofertem“.
Důvodem rozčílení opozice byl zejména návrh novely zákona o střetu zájmů, předložený poslanci vládní koalice Radkem Vondráčkem, Davidem Pražákem, Marií Pošarovou a Filipem Turkem.
Motoristé si hlídají fleky u Babiše
Pirátskou tiskovou konferenci zahájil Zdeněk Hřib: „Lidé v této zemi řeší, kde budou bydlet. Vláda Andreje Babiše řeší, jak ochránit penězovody pro Agrofert. Každá další hodina, kterou ve Sněmovně trávíme střetem zájmů Andreje Babiše, je hodina, kterou netrávíme řešením problémů mladých lidí, rodin i seniorů – třeba nedostupného bydlení“.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
TOP 09 na tiskovce házela vtipy na poslankyni SPD Marii Pošarovou, která měla říci, že má nejraději vánočku z Penamu, protože je bez rozinek, nebo na „známého hlídače“ Filipa Turka.
O vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha od pultíku zaznělo, že je to „kombinace Jany Nagyové a Martina Nejedlého“.
Matěj Ondřej Havel ujišťoval, že opozice střet zájmů Andreje Babiše bedlivě sleduje a i tato schůze k tomu má přispět.
Předseda TOP 09 promluvil také o „mediální mlze“, kterou vládní koalice vaří s tématy jako je landsmanšaft nebo spory s prezidentem, aby nebylo vidět na Babišův střet zájmů. Oni se ale prý postarají o to, aby byl „nasvícen“.
Hnutí STAN už své funkcionáře na tiskovkách představuje jako „stínového premiéra“ a „stínové ministry“. Vít Rakušan mluvil o tom, že střet zájmů by se měl vyřešit jednoduše tak, že Babiš bude buď v politice, nebo v byznysu, ale to se nikdy nestane.
Pak si Rakušan dělal legraci z toho, že pod návrhem na novelu zákona o střetu zájmů je podepsán poslanec Filip Turek, podle něj je to „službička“. A skončil poznámkou, že z motoristického „ohlídáme Babiše“ se stalo „hlídáme si fleky u Babiše“.
Opozice podle něj musí věci pojmenovávat a „zkoušet to“, i když opozicí svolaná schůze asi skončí neschválením programu.
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Předseda ODS Martin Kupka nazval nový legislativní návrh „legalizací zlodějin“ a vyčíslil škody na 7 miliard, pak mluvil o „babišistánu“ a že „chápe, že koaliční poslanci se musí premiérovi poklonit“. Pojem „Babišistán“ nakonec ještě jednou zopakoval, po něm i Eva Decroix a Petr Bendl, kteří jej na tiskovku doprovodili.
Legislativní inciativa koaličních poslanců podle Kupky zcela rozmělňuje pojem střetu zájmů. Pokud tento návrh bude koaliční většinou prosazen, je prý ODS připravena využít všech dalších prostředků k jeho zastavení. „Odvedeme ten boj v maximálním rozsahu,“ uvedl Kupka, který prý bude rád, pokud pomůže i Evropská komise.
„Sosat, sosat, sosat,“ zaznělo také z úst předsedy ODS na adresu Andreje Babiše.
ODS se prý ptala úředníků, zda rozhodnutí o proplacení dotací Agrofertu nebylo učiněno pod politickým tlakem. Proti tomu se v sále od řečniště ohradila ministryně Zuzana Mrázová. Dotazy ze strany opozice podle ní měly směrem k úředníkům spíše povahu nátlaku.
Mrázová společně s kolegou Martinem Šebestyánem zkoušeli vysvětlit, že o dotacích pro společnost Agrofert se s Bruselem komunikuje a věc se řeší úplně stejně jako jiné dotační tituly.
Motoristé si hlídají posty u Babiše
Jejich odborný výklad následně odmítl Vít Rakušan, byly to podle něj nějaké složité právnické konstrukce. A tak jako dvě hodiny předtím na tiskovce řekl, že řešení je přitom jednoduché, buď bude Andrej Babiš dělat politiku, nebo byznys.
Repete měl i jeho příměr k etickému kodexu ANO, který se měnil kvůli Babišově žalobě, ale se zákony by se takto postupovat nemělo. A také vtip o Motoristech a hlídání Babiše, jen "fleky" byly úctyhodných zdech sněmovny nahrazeny "posty".
A nakonec se zazněla i na tiskovce ozkoušená metafora, že Andrej Babiš „jednou rukou rozdává a druhou rukou pod stolem krade“, což Rakušan pro mladé poslance vyprávěl jako princip podvodné hry z devadesátek, nazvané „skořápky“.
Po něm k mikrofonu přišel předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel: „Budu vystupovat věcně, bez emocí, navzdory mediálním mlhám, které zde vaříte.“
Rozebíral účelovost některých ustanovení, třeba zavedení námitkového řízení k rozhodnutí o dotacích. Z povinné ochrany se podle něj stává jen volitelná možnost. Případné námitky podle něj nejsou žádným „udáváním do Bruselu“, jak si také přečetl, ale ochranou českých občanů.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
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Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Pak se obrátil ke koaliční SPD a Tomio Okamurovi za předsednickým stolem poučením: „Vlasteneckým zájmem, kolegové z SPD, je, aby se z veřejných peněz nestala pokladna pana premiéra“.
„Nikdy vám nedáme pokoj, dokud to nebude vyřešeno. My střežíme zájmy českého daňového poplatníka,“ rozloučil se.
Evropskou perspektivu hned o několik vteřin později dodal Zdeněk Hřib, předseda Pirátů. Přinesl si výtisky mezinárodního tisku s titulky na téma český premiér a střet zájmů: Financial Times, britský The Guardian, francouzský Le Monde, také německý der Spiegel a španělský El Pais. S různým úspěchem pak v cizích jazycích předčítal titulky, načež noviny předal Petru Macinkovi, ať má co ukazovat kamerám místo Rudého práva.
„Lidé řeší, zda si budou moct pořídit byt, vláda řeší, jak ochránit penězovody pro Agrofert,“ pokračoval Zdeněk Hřib a žádal, aby poslanci přestali řešit Agrofert a začali řešit problémy lidí. Což ale není výzva k opozici. „My nemůžeme mlčet k tomu, jak si premiér hrabe,“ dodal.
Pak znovu zazněla výzva „obraťte kapsy“ a Zdeněk Hřib mluvil o tom, že „Andrej Babiš je opakovaně soudem uznaný lhář, má na to od soudu razítko, že lže“. Nakonec nabádal úředníky, že nejsou „osobními slouhy“ ministra a vybídl je, aby se nebáli ozvat, třeba do Bruselu, klidně anonymně, Piráti jim prý rádi poradí, jak to udělat.
Macinka opozici: Pletete si politiku s terapií
Po opozičních lídrech si vzal slovo ministr zahraničí Petr Macinka: „Česká politika je v něčem krásně konzervativní. Mění se vlády, ale některé věci zůstávají stejné. Jednou z nich je schopnost svolat mimořádnou schůzi, když dojdou skutečná témata. Takže tu po tisící posloucháme stejnou písničku o střetu zájmů Andreje Babiše,“ řekl opozici.
Kdyby prý nevěděl, že jsme v roce 2026, měl by pocit, že se přesunul do roku 2018, kdy o tomtéž hovořili Miroslav Kalousek s Petrem Fialou.
„Ta debata není o střetu zájmů. Je to o tom, že část politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledky voleb. Nedokázala se smířit, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů,“ dodal Macinka.
Posedlost Andrejem Babišem podle něj nenapáchala politické škody jemu, ale těm, kteří této posedlosti uvěřili. Třeba pravicová ODS se kvůli této posedlosti Babišem dostala do koalice s postoji blízkými evropským zeleným a musí svým voličům vysvětlovat, co vlastně chce a prosazuje.
„Když nemáte program, hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, hodíte tam Babiše. Když nemáte energii, hodíte tam Babiše. A když nemáte voliče, má už je Babiš nebo Motoristé,“ dodal Macinka s úsměvem a poděkováním „ctěné opozici“.
„Zatímco vedete svůj nekonečný osobní boj, miliony lidí získaly pocit, že je nikdo nezastupuje. A právě díky tomu jsme vznikli my,“ dodal s úsměvem předseda Motoristů. Problémem opozice je podle něj to, že si politiku spletla s terapií.
Střídal ho Martin Kupka, který se Macinkovi vysmál, že mluví o milionech voličů, ale nedokázali jich získat více než 380 tisíc. Na rozdíl od koalice SPOLU. „Vy ukazujete na vlastní tupost, a to pro ministra zahraničí není dobrá vizitka,“ zasmál se.
Konzervativní stálicí české politiky podle něj je hlavně to, že „Andrej Babiš sosá, sosá a sosá“.
Po Kupkově vystoupení se měl schvalovat program schůze. Opozice však nedala dohromady většinu, takže mimořádná schůze po dvou hodinách a čtyřiceti minutách skončila.
Opozice ale plánuje kromě řečnických vystoupení i konat. Jak informoval stínový premiér Vít Rakušan, poslanci STAN načtou k novele zákona o střetu zájmů pozměňovací návrh. Ten však nebude měnit žádný paragraf, ale symbolicky název, na „Návrh na vydání zákona, kterým se v zájmu Andreje Babiše mění zákon o střetu zájmů“.
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